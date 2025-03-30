Гора Домбай-Ульген – экскурсии в Домбае

Найдено 8 экскурсий в категории «Гора Домбай-Ульген» в Домбае, цены от 2500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
На микроавтобусе
12 часов
179 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай и его сокровища: Сырные пещеры, аланский храм в мини-группе
Завораживающее путешествие по сердцу Кавказа: откроем вместе тайны Домбая, его пещер и древних храмов
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4512 ₽ за человека
Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
12 часов
220 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Лучший выбор
Домбай: однодневная экскурсия в горы и культурное наследие
Откройте уникальность Домбая, где вас ждут величественные горы, древние храмы и чистейшие озера
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4512 ₽ за человека
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
На автобусе
12 часов
79 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай из Пятигорска: панорамы, легенды и природа Кавказа
Погрузитесь в красоту Домбая и узнайте легенды Карачаево-Черкессии на увлекательной экскурсии из Пятигорска
Завтра в 06:15
12 апр в 06:15
2500 ₽ за человека
Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
13 часов
25 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Кавказская Швейцария: однодневная экскурсия в Домбай
Вас ждет незабываемое путешествие по величественным горам Домбая с захватывающими видами и чистейшим воздухом
Начало: Ваш адрес
Расписание: ежедневно
Завтра в 06:30
10 апр в 06:30
4200 ₽ за человека
Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
12 часов
35 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия «Домбай - Земной Рай»: канатка, Эльбрус, озера
Завораживающее путешествие по горам Кавказа с посещением легендарных мест и живописных пейзажей
Начало: Всех забираем от места проживания в Ессентуках
Расписание: Ежедневно
Завтра в 06:45
10 апр в 06:45
4512 ₽ за человека
Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
На микроавтобусе
12 часов
204 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай и Сырные пещеры: экскурсия из Ессентуков в мир природы
Вас ожидает путешествие по сердцу Кавказа, где каждый шаг открывает новые чудеса природы и истории
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:30
10 апр в 07:30
4512 ₽ за человека
Один день в Домбае в мини-группе из Кисловодска
На микроавтобусе
11 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай: Один день среди кавказских вершин
Горная сказка Домбая: откроем вместе перевалы, озера и дух захватывающей Карачаево-Черкесии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3700 ₽ за человека
Путешествие на Домбай в мини-группе из Ессентуков
На микроавтобусе
11 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Групповая экскурсия в Домбай: Путешествие на кавказские высоты
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Домбай. Горные пейзажи, чистый воздух и культурное наследие вас ждут
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3700 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    30 марта 2025
    Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасный Домбай! Головокружительный! Интересный гид Дмитрий, мы от него в восторге, интересные факты о крае, о городах, комфортабельный автомобиль, одни положительные впечатления, сильно рекомендую!!!
  • О
    Ольга
    24 марта 2025
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Домбай порадовал солнечной погодой, роскошным видом на Эльбрус по дороге, красотой и силой. Мы ездили на классной машине Infinity с Дмитрием. Дима отлиняй гид, много интересной информации, легкая подача с юмором. Без занудства и перебора. Всем рекомендую.
  • С
    Светлана
    19 марта 2025
    Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
    Поездка была прекрасная. Гид- водитель Игорь очень хорош: веселый, эрудированный. Погода на подвела. Всем рекомендую съездить.
  • Н
    Наталья
    12 марта 2025
    Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
    Домбай великолепен. Погода не подвела, все было заметно. Тамара, отличный гид. Большое спасибо за поездку все очень понравилось.
  • Л
    Любовь
    8 января 2025
    Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
    Поездку бронировали за 2 недели до отпуска. Организация очень хорошая, за сутки прислали всю информацию по поездке, рекомендации по одежде
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    и что с собой взять. Ездили с Игорем и он просто лучший гид, а сравнивать есть с чем) Проезжая даже самую маленькую деревушку, Игорь рассказывал много интересного о них, мифы легенды и многое другое, советовал где и что лучше покушать, купить из сувениров или местной продукции. От поездки столько впечатлений положительных и у взрослых и детей, не смотря на очереди на подъемники. Что еще важно, не было спешки и спокойно наслаждались видами. На обратном пути пели песни в караоке и это просто восторг🔥

  • И
    Иван
    11 декабря 2024
    Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
    Чудесный Антон, прекрасная поездка и хорошая программа. Это был наш первый тур из 3 подряд купленных. Спасибо большое Антону за его старание 🙏🏻
  • Г
    Галина
    2 декабря 2024
    Домбай с Сырными пещерами - жемчужина Кавказа в мини-группе из Ессентуков
    Очень понравилась гид Томара, очень много знает, очень интересно рассказывает. Водит машину профессионально, осторожно, грамотно, тем более был сильнейший снегопад. Спасибо ей огромное! .
  • М
    Марина
    18 ноября 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
    Спасибо огромное за такую интересную и познавательная экскурсию!!! Нас сопровождала замечательный экскурсовод Татьяна Ивановна! Очень интересно и грамотно вела рассказ, поездка на Домбай прошла незаметно, под рассказы опытного экскурсовода, водитель Михаил виртуозно вел автобус. Всем рекомендуем эту компанию и экскурсию.
  • Ю
    Юлия
    13 ноября 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
    Это было потрясающе!! Горы влюбили в себя! Домбай и Карачаево Черкессия прекрасны. Гид Андрей очень понравился, все чётко организовано, комфортно.
  • К
    Королькова
    25 октября 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
    Домбай прекрасен!!! Наш гид Александр дал массу информации по маршруту, все было интересно и познавательно, да и сам Александр такой интересный человек! А уж виды на Домбае - нет слов! СПАСИБО организаторам и Александру!)))

Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Гора Домбай-Ульген»

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  1. Сердце гор: в Домбай с Сырными пещерами в мини-группе из Пятигорска
  2. Домбай: сердце гор и жемчужина Кавказа в мини-группе из Кисловодска
  3. Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии из Пятигорска
  4. Кавказская Швейцария: Домбай из Железноводска
  5. Путешествие в горы «Домбай - Земной Рай» в мини-группе из Ессентуков
Какие места ещё посмотреть в Домбае
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Сентинский храм
  2. Тебердинский заповедник
  3. Гора Мусса-Ачитара
  4. Уллу-Муруджу
  5. Алибекский водопад
  6. Ущелье Гоначхир
  7. Эльбрус
Сколько стоит экскурсия по Домбаю в апреле 2025
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