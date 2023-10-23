Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска

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Домбай - сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами - сказка, не иначе.

Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
Домбай - сказка в горах Кавказа из Кисловодска
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Что вас ожидает:

  • Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
  • Шоанинский храм
  • Озеро Кара-Кёль
  • Тебердинский заповедник
  • Река Уллу-Муруджу
  • Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Домбай - сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами - сказка, не иначе. Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.

• перевал Гум-Баши (Кум-Баши):

Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк."песчаная голова"), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид на Эльбрус (с западной части) и Кавказский хребет.

• Шоанинский храм:

Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма - Шоанинский. Примерная дата основания храма - X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Посетить этот храм также можно в рамках экскурсии в Архыз.

• Теберда:

Следующей остановкой в нашем путешествии является посёлок Теберда, который многими недооценён. В окрестностях Теберды имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов и так далее, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России. К тому же, Теберда является бальнеологическим курортом со своим мягким микроклиматом.

• посёлок Домбай:

В соединении трёх ущелий - Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк."зубр"), который иногда называют "швейцарскими Альпами" из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде.

• река Уллу-Муруджу:

На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк."большая река"), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Транспорт
Что не входит
  • По желанию:
  • Канатная дорога в посёлке Домбай - 2 000 руб. с человека (три очереди)
  • Вход в Тебердинский заповедник - 200 руб. с человека
  • Подъём к Шоанинскому храму - 150 руб. с человека
  • Питание и напитки
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Важная информация
  • Ориентировочное время выезда - 7:00.
  • Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
  • Рекомендую взять с собой:
  • Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
  • Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
  • Солнцезащитные очки
  • Наличные деньги
  • Паспорт
  • Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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