Домбай - сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами - сказка, не иначе.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.
Ближайшие даты:
23
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Что вас ожидает:
- Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Домбай - сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами - сказка, не иначе. Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.
• перевал Гум-Баши (Кум-Баши):
Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк."песчаная голова"), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид на Эльбрус (с западной части) и Кавказский хребет.
• Шоанинский храм:
Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма - Шоанинский. Примерная дата основания храма - X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Посетить этот храм также можно в рамках экскурсии в Архыз.
• Теберда:
Следующей остановкой в нашем путешествии является посёлок Теберда, который многими недооценён. В окрестностях Теберды имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов и так далее, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России. К тому же, Теберда является бальнеологическим курортом со своим мягким микроклиматом.
• посёлок Домбай:
В соединении трёх ущелий - Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк."зубр"), который иногда называют "швейцарскими Альпами" из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде.
• река Уллу-Муруджу:
На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк."большая река"), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Транспорт
- Что не входит
- По желанию:
- Канатная дорога в посёлке Домбай - 2 000 руб. с человека (три очереди)
- Вход в Тебердинский заповедник - 200 руб. с человека
- Подъём к Шоанинскому храму - 150 руб. с человека
- Питание и напитки
- Сувенирная продукция
- Место начала и завершения?
- Место вашего проживания в Кисловодске
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Важная информация
- Ориентировочное время выезда - 7:00.
- Менеджер свяжется с вами в течение дня накануне экскурсии и уточнит детали поездки, так что не беспокойтесь.
- Рекомендую взять с собой:
- Питьевую воду (хотя бы в одну сторону)
- Продукты питания (если не планируете питание в кафе)
- Солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Паспорт
- Форма одежды - по сезону, желательно многослойная: ветровка (или куртка) + футболка (или кофта) + штаны (или джинсы) + удобная закрытая обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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Групповые
На весь день
Горы
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