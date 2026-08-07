Домбай - сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами - сказка, не иначе.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.
Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.
Описание экскурсииДомбай - сказочный уголок Западного Кавказа, напоминающий Альпы. Сам Домбай окружён величественными снежными пиками и густыми лесами - сказка, не иначе. Во время поездки мы посетим древний храм, загадочную реку Уллу-Муруджу и сам посёлок Домбай, а также прокатимся на канатной дороге и взглянем на Домбай сверху.
- перевал Гум-Баши (Кум-Баши): Первой точкой нашего путешествия станет перевал Гум-Баши или же Кум-Баши (с карач. -балк."песчаная голова"), с которого ранним утром открывается прекрасный и не очень привычный вид на Эльбрус (с западной части) и Кавказский хребет.
- Шоанинский храм: Не доезжая до Карачаевска, в селе имени Коста Хетагурова стоит древний храм, расположенный на отроге горы Шоана. Отсюда и название храма - Шоанинский. Примерная дата основания храма - X век, что делает его одним из старейших храмов на Северном Кавказе. Посетить этот храм также можно в рамках экскурсии в Архыз.
- Теберда: Следующей остановкой в нашем путешествии является посёлок Теберда, который многими недооценён. В окрестностях Теберды имеется большое количество различных лесов, хребтов, озёр, водопадов и так далее, а в Тебердинском заповеднике находятся многочисленные представители флоры и фауны Кавказа, занесённые в Красную книгу России. К тому же, Теберда является бальнеологическим курортом со своим мягким микроклиматом.
- посёлок Домбай: В соединении трёх ущелий - Алибекского, Аманауз и Домбай-Ёльген, располагается знаменитый посёлок Домбай (с карач. -балк."зубр"), который иногда называют "швейцарскими Альпами" из-за некоторого внешнего сходства. Именно Домбай привлекает множество туристов круглый год. Некоторые приезжают посмотреть на красоту снежных пиков и альпийских лугов (в летнее время), а другие приезжают сюда просто покататься на лыжах или сноуборде.
- река Уллу-Муруджу: На обратном пути мы посетим знаменитую реку Уллу-Муруджу (с карач. -балк."большая река"), которая славится своей чистотой воды и мистическим видом, особенно вкупе с окружающим реку тёмным лесом. Фотографии реки всегда получаются красивыми и как будто написанными рукой человека на холсте.
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перевал Гум-Баши (Кум-Баши)
- Шоанинский храм
- Озеро Кара-Кёль
- Тебердинский заповедник
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Что включено
- Транспорт
- Сопровождение
Что не входит в цену
- Канатная дорога в посёлке Домбай - 3 200 руб. /чел. (три очереди)
- Вход в Тебердинский заповедник - 200 руб. /чел.
- Подъём к Шоанинскому храму - 200 руб. /чел.
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место вашего проживания в Кисловодске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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