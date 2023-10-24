Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска

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Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель — добраться до Плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный воздух. А с вершины открываются панорамные виды.

Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их истории и легенды.
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
Джип-тур на Плато Бермамыт из Железноводска
Ближайшие даты:
24
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окт
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окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Захватывающие дух виды

Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря очень живописна.
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом.

Важная информация:

  • Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы.

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
  • Услуги водителя гида
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.) дополнительно можно посетить Медовые водопады или Долину нарзанов за отдельную плату
Где начинаем и завершаем?
Начало: Железноводск, ул. Калинина, 4
Завершение: Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
  • В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
  • На маршруте практически отсутствуют банкоматы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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