Вместе со мной вы побываете в Приэльбрусье. Наша цель — добраться до Плато Бермамыт. Живописный серпантин, дикие пастбища, альпийские луга и горный воздух. А с вершины открываются панорамные виды.
Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их истории и легенды.
Бештау, Машук, Верблюд и сам Эльбрус будут у вас перед глазами! Ими можно наслаждаться вечно! А я расскажу вам об этих местах, их истории и легенды.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Захватывающие дух виды
Плато Бермамыт является высшей точкой скалистого хребта в районе Северного Приэльбрусья. Гора Малый Бермамыт высотой 2642 метра над уровнем моря очень живописна.
Горное плато возвышается над изрезанными долинами, которые простираются до Кавказского хребта. Поэтому Бермамыт — одно из тех мест, где Эльбрус виден лучше всего, обзор не закрыт абсолютно ничем. Таинственность и недоступность этих мест, во многом подкрепляет тот факт, что до плато не так просто добраться, я помогу вам сделать это с комфортом.
Важная информация:
- Не забудьте взять паспорт и свидетельство о рождении для детей;
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду;
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи;
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание
- Услуги водителя гида
- Что не входит
- Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр.) дополнительно можно посетить Медовые водопады или Долину нарзанов за отдельную плату
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Железноводск, ул. Калинина, 4Завершение: Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник Ленина
- Когда и сколько длится?
- Когда: Вы сами выбираете дату и времяЭкскурсия длится около 8 часовБронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Важная информация
- Мы будем много ходить, наденьте удобную обувь и одежду
- В горах погода не предсказуемая, возьмите тёплые вещи
- На маршруте практически отсутствуют банкоматы
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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На весь день
Джиппинг
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