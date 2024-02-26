Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках
Мы увидим неповторимые горные пейзажи, попробуем чистейшую воду в реке Улу-Муруджу и по канатно-кресельной дороге поднимемся на склон горы Мусса-Ачитара, где полюбуемся суровыми вершинами с вечными ледниками. По желанию посетим Тебердинский заповедник (визит-центр и музей). На обратном пути искупаемся в настоящих термальных источниках.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- П. Домбай
- Шоанинский храм 10 века
- Р. Уллу-Муруджу
Описание
Путешествие в Домбай – один из самых популярных экскурсионных маршрутов Кавминвод, знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида и трансфер
- Что не входит
- Канатная дорога – 2000 р/чел
- Подъем к храму - 200 р/чел
- Термальные источники - 600 р/чел
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 12 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Гид приезжает за вами по указанному адресу в г. Пятигорске, Ессентуках и по окончании экскурсии доставляет обратно. Трансфер из аэропорта и других городов оплачивается отдельно.
- Все наши экскурсии индивидуальные – это значит, что в машине будете только вы и ваша семья/друзья. Максимальное количество гостей – 4 человека
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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