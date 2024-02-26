Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Индивидуальная экскурсия в Домбае

Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках

Мы увидим неповторимые горные пейзажи, попробуем чистейшую воду в реке Улу-Муруджу и по канатно-кресельной дороге поднимемся на склон горы Мусса-Ачитара, где полюбуемся суровыми вершинами с вечными ледниками. По желанию посетим Тебердинский заповедник (визит-центр и музей). На обратном пути искупаемся в настоящих термальных источниках.
Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Путешествие в Домбай с купанием в термальных источниках (из Пятигорска)
Ближайшие даты:
26
фев
27
фев
28
фев
29
фев
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даты

Что вас ожидает:

  • П. Домбай
  • Шоанинский храм 10 века
  • Р. Уллу-Муруджу

Описание

Путешествие в Домбай – один из самых популярных экскурсионных маршрутов Кавминвод, знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида и трансфер
Что не входит
  • Канатная дорога – 2000 р/чел
  • Подъем к храму - 200 р/чел
  • Термальные источники - 600 р/чел
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Гид приезжает за вами по указанному адресу в г. Пятигорске, Ессентуках и по окончании экскурсии доставляет обратно. Трансфер из аэропорта и других городов оплачивается отдельно.
  • Все наши экскурсии индивидуальные – это значит, что в машине будете только вы и ваша семья/друзья. Максимальное количество гостей – 4 человека
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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