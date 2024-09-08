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было сильной тряски, вождение безопасное🙌🏻 Виды просто завораживающие, отдыхаешь душой и мыслями, полная перезагрузка! Компания, которая была с нами - просто великолепна, было очень весело и дружелюбно! Отдельную благодарность хотим выразить нашему гиду Темирлану. Было интересно слушать исторические факты, совершенно НЕ нудно, преподносил всё с юмором) Проявил максимальную заботу: угостил ароматным горным чаем и сладостями! В общем и целом, вся поездка прошла весело, легко и интересно, всем советуем! 🏔️🤍