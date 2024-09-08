Показать всёТермальные источникиЭкскурсии на Домбай из КисловодскаЭкскурсии на Домбай из ЕссентуковЭкскурсии на Домбай из Пятигорска
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай и термальные воды «Жемчужины Кавказа» из Ессентуков
Начало: Привокзальная пл., 1, Ессентуки
«Завершится наша программа купанием в термальных источниках «Жемчужины Кавказа»»
Расписание: Вторник,Четверг, суббота, воскресенье в 08:20
Сегодня в 08:00
10 апр в 08:20
2500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Домбай в мини-группе из городов КМВ
Однодневная экскурсия в Домбай из КМВ: горы, озера, канатная дорога, храмы и заповедники. Присоединяйтесь к нашей мини-группе и наслаждайтесь природой Кавказа
Начало: Г. Кисловодск, города КМВ
«Заедем погреться на термальные источники «Жемчужина Кавказа» после длительного путешествия (является доп»
Расписание: Ежедневно в 7.00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Джилы-су: место силы и красоты
Погрузитесь в мир горных пейзажей и легенд Кавказа. Водопады, Эльбрус и термальные источники ждут вас в увлекательном путешествии
Начало: Железноводск, ул. Калинина, 4. Памятник Ленина
«Урочище Джилы-Су — древняя лечебница с термальными источниками»
Расписание: Ежедневно
10 апр в 07:00
11 апр в 07:00
22 200 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга8 сентября 2024Нам очень понравилась данная экскурсия. Остались неизгладимые впечатления от красот, окружавших нас и от дружелюбия, внимательного отношения и что не мало важно: чувстве юмора гида- водителя. Рассказывал с большой любовью о своём крае Карачаево-черкесии. Спасибо за чуткое отношение к гостям👌
- ЮЮрий7 сентября 2024Живописнейшие виды по пути и на самом Домбае!! Внимательный, ответственный гид! Огромное спасибо за чудесное путешествие! Рекомендую!
- ИИрина5 сентября 2024Шикарная экскурсия! Всё было на высшем уровне и даже сверх ожиданий) Вся поездка прошла в супер-комфортных условиях, автомобиль новый, не
- ААнна21 августа 2024Хорошая экскурсия, хороший экскурсовод Виктория, хороший водитель и автобус, красивый Домбай. На источниках, правда, мы не купались, поэтому ничего сказать не могу, но в целом довольно комфортное и интересное путешествие
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Термальные источники»
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