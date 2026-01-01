Описание тура
В этом туре мы посещаем красивейшие места в горах Домбая, базируясь в одном из гостевых домов поселка. Вам не придется носить большой рюкзак, жить в палатке и питаться макаронами с тушенкой. У вас будет уютный номер с вай-фаем, туалетом и душем. Каждый день мы будем гулять по горным тропам, наслаждаясь красотой альпийских лугов, хвойных лесов, полноводных водопадов и прекрасных ледниковых озер.
Программа тура по дням
Шоанинский храм
Встречаем группу в аэропорту Минеральных вод (сбор до 12:00) и отправляемся на микроавтобусе в Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По дороге сделаем остановку у Шоанинского храма в поселке им. Косты Хетагурова. Немного погуляем, пофотографируем шикарные виды и отправимся дальше. Следующая остановка - озеро Кара-Кель в Теберде. Здесь можно искупаться, температура воды до +19 градусов.
По дороге обедаем в одной из кафешек на маршруте.
По прибытии в Домбай размещаемся в гостевом доме, ужинаем, отдыхаем.
Чучхурский водопад
Наш путь будет проходить по красивейшей долине реки Добай-Ульген. Нас ждут альпийские луга, красивый лес с березками и рябинами, а выше - исполинскими пихтами, шумные потоки чистейшей ледниковой воды, потрясающие виды на хребты Мусса-Ачитара и Джугутурлучат. Чучхурский водопад трехкаскадный, самый мощный каскад - верхний. Мы поднимемся к нему, разглядывая и фотографируя водопад с разных ракурсов. Посетим смотровую, откуда открывается потрясающий вид на ущелье Домбай-Ульген и горный массив Джугутурлучат с его ледниками.
Речка Чучхур, на которой находится водопад, питается ледниковыми водами. Максимально эффектным водопад становится к середине лета, когда жаркое солнце заставляет ледники интенсивно таять.
Протяженность маршрута 15 км, перепад высот около 500 м, на маршруте мы будем находиться целый день. Обед - сухой паек.
Суфруджинский водопад/Чёртова Мельница
Наш путь пройдет по красивейшему ущелью реки Аманауз. Маршрут начинается в поселке и продолжается по левому борту долины. Снежники, альпийские луга, высоченные пихты, за которыми сияют белоснежные вершины… Снова невероятно красивый путь, по которому хочется идти бесконечно.
Поднявшись к Суфруджинскому водопаду, увидим белоснежные четырехтысячники, а над долиной реки - радугу, образованную водопадом.
На обратном пути подойдем к водопаду Чёртова Мельница. Здесь вода несется по каньону реки Аманауз, не помещается русло и закручивается в пенистый водоворот, шумно бурлит среди скал, а затем ныряет под снежный грот.
Протяженность маршрута около 11 км, перепад высот 500 м. На маршруте проведем целый день. Обед - пикник на природе.
Водопад Алибек
Сегодня мы держим путь к самому мощному водопаду в Домбае. Алибек образован при падении реки Джаловчатки с 25-метрового уступа. Река питается талыми водами громадного Алибекского ледника, поэтому в июле она максимально полноводна.
Если маршрут на Турье озеро официально открыт Тебердинским нацпарком, прогуляемся еще и на озеро.
Протяженность маршрута - около 10 км.
Мусса-Ачитара
Сегодня разгрузочный день. Прогуляемся на гору Мусса-Ачитара, чтобы увидеть с высоты более 3000 м невероятные панорамы горных хребтов и разделяющих их долин, по которым мы гуляли в предыдущие дни. На гору можно подняться пешком или на канатной дороге. Если этой прогулки нам будет недостаточно, дополним ее коротким маршрутом внизу.
Бадукские озера
Один из самых живописных маршрутов на Домбае. Путь к озерам непростой, маршрут достаточно продолжительный. Тропа проходит по долине реки Бадук через живописный хвойный лес с пушистыми мхами, ажурными папоротниками, замысловатыми изгибами корней, затем выныривает из леса на открытые участки с курумниками и на протяжении всего маршрута постоянно набирает высоту.
Группа озер состоит из трех водоемов с чистейшей ледниковой водой. На привале можно искупаться. Температура воды около +10C, но после затяжного подъема она приятно бодрит и освежает. Озера расположены в зоне леса, их берега обрамлены зеленью, а в воде отражаются белые шапки горных вершин.
Протяженность маршрута около 10 км, перепад высот 600 м. Обедаем на маршруте сухим пайком.
Туманлы-Кель
После завтрака собираемся и выезжаем в аэропорт Минеральных вод. По дороге посетим еще один красивый водоем - озеро Туманлы-Кель в Гоначхирском ущелье. Озеро находится прямо у дороги, поэтому трекинговой части у нас здесь не будет. Полюбуемся новыми горными пейзажами и на этой красивой ноте простимся с Домбаем. В аэропорту будем после 15.00. Обратные билеты нужно брать не раньше этого времени.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в гостевом доме
- Заброски на Уазах к началу пеших маршрутов
- Трансфер из аэропорта и обратно
- Входные билеты в заповедник
- Завтраки и обеды
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Ужины
- Медицинская страховка
- Перелет из вашего города в Минводы и обратно
- Алкоголь
- Личные расходы, сувениры и прочее
О чём нужно знать до поездки
Подготовка к туру
Каждый день мы будем проходить более 10 км с набором высоты в разные дни от 300 до 600 м. Это по 7-9 часов ходового времени. Требования к участникам следующие: нормальная физическая подготовка, готовность много ходить, выносливость, отсутствие страха высоты. Погода в июле на этих высотах обычно хорошая.
Если вы планируете участвовать в этом туре, тренируйтесь! Начните за месяц и ходите хотя бы раз в неделю по 10 км в своем городе. Пользуйтесь не шагомером, а приложением, которое точно определит пройденное расстояние, например, maps.me.
Список вещей и снаряжения
С собой нужно иметь:
- Рюкзак объемом около 20 литров для сменной одежды, телефона, воды и перекуса. Рюкзак должен быть удобный, с достаточно широкими лямками, не декоративный кожаный, желательно с накидкой от дождя.
- Удобную обувь для ходьбы по пересеченной местности (ботинки или трекинговые кроссовки). Внимание: нельзя идти на маршрут в новой обуви, ее нужно предварительно разносить (достаточно нескольких прогулок в городском парке).
- Три слоя одежды: термобелье, кофта из флиса, полартека и т. п., куртка для непогоды (штормовка, мембранная куртка - от ветра и дождя).
- Дождевик или плащ-пончо на человека с рюкзаком.
- Сменную одежду на случай промокания под дождем.
- Запасную обувь и запасные носки.
- Купальные принадлежности, если планируете купаться в горных озерах и реках (температура воды до +10).
- Фонари (желательно налобные, чтобы руки были свободными).
- Трекинговые палки (иметь не обязательно, но с ними на переходах будет гораздо легче, особенно если колени - ваше слабое место).
- Эластичные наколенники - для тех, у кого имеются проблемы с коленями.
- Солнцезащитный крем.
- Головной убор.
- Средства личной гигиены.
- Личную аптечку (при необходимости). Групповая аптечка со стандартным набором препаратов находится у организаторов.
- Деньги на личные расходы.
- Легкую обувь на время пребывания в отеле.
Пожелания к путешественнику
Важная информация
- Каждый день мы будем находиться на маршруте с утра до вечера.
- На нашем пути каждый день будут горные реки и ручьи. Достаточно взять с собой литр воды и по мере необходимости наполнять бутылку.
- На маршрутах нет магазинов или кафе.
- Обед мы берем с собой из отеля, разделяя продукты на всех участников. Обедаем каждый день на природе.
- На маршрутах отсутствует мобильная связь.
Проживание
В этом туре мы размещаемся в гостевом доме в поселке Домбай. В каждом номере - санузел с горячей и холодной водой. Есть интернет. Размещение двух-трехместное. Возможно индивидуальное размещение за дополнительную плату.
Питание
Завтраки в отеле и обеды в виде пикников включены в стоимость тура. Обедаем на маршрутах сухим пайком. Продукты для обеда несет вся группа, распределив их предварительно по рюкзакам. Ужинаем в кафешках (около 1000 руб на человека).
В этом туре мы размещаемся в гостевом доме в поселке Домбай. В каждом номере - санузел с горячей и холодной водой. Есть интернет. Размещение двух-трехместное. Возможно индивидуальное размещение за дополнительную плату.