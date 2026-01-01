1 день

Шоанинский храм

Встречаем группу в аэропорту Минеральных вод (сбор до 12:00) и отправляемся на микроавтобусе в Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По дороге сделаем остановку у Шоанинского храма в поселке им. Косты Хетагурова. Немного погуляем, пофотографируем шикарные виды и отправимся дальше. Следующая остановка - озеро Кара-Кель в Теберде. Здесь можно искупаться, температура воды до +19 градусов.

По дороге обедаем в одной из кафешек на маршруте.

По прибытии в Домбай размещаемся в гостевом доме, ужинаем, отдыхаем.

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