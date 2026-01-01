Мои заказы

Треккинг-тур по Домбаю

Треккинг налегке в разгар лета, когда цветут альпийские луга и водопады максимально полноводны
Треккинг-тур по ДомбаюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Треккинг-тур по ДомбаюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Треккинг-тур по ДомбаюФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В этом туре мы посещаем красивейшие места в горах Домбая, базируясь в одном из гостевых домов поселка. Вам не придется носить большой рюкзак, жить в палатке и питаться макаронами с тушенкой. У вас будет уютный номер с вай-фаем, туалетом и душем. Каждый день мы будем гулять по горным тропам, наслаждаясь красотой альпийских лугов, хвойных лесов, полноводных водопадов и прекрасных ледниковых озер.

Программа тура по дням

1 день

Шоанинский храм

Встречаем группу в аэропорту Минеральных вод (сбор до 12:00) и отправляемся на микроавтобусе в Домбай (время в пути 4-4,5 часа). По дороге сделаем остановку у Шоанинского храма в поселке им. Косты Хетагурова. Немного погуляем, пофотографируем шикарные виды и отправимся дальше. Следующая остановка - озеро Кара-Кель в Теберде. Здесь можно искупаться, температура воды до +19 градусов.

По дороге обедаем в одной из кафешек на маршруте.

По прибытии в Домбай размещаемся в гостевом доме, ужинаем, отдыхаем.

Шоанинский храмШоанинский храм
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Чучхурский водопад

Наш путь будет проходить по красивейшей долине реки Добай-Ульген. Нас ждут альпийские луга, красивый лес с березками и рябинами, а выше - исполинскими пихтами, шумные потоки чистейшей ледниковой воды, потрясающие виды на хребты Мусса-Ачитара и Джугутурлучат. Чучхурский водопад трехкаскадный, самый мощный каскад - верхний. Мы поднимемся к нему, разглядывая и фотографируя водопад с разных ракурсов. Посетим смотровую, откуда открывается потрясающий вид на ущелье Домбай-Ульген и горный массив Джугутурлучат с его ледниками.

Речка Чучхур, на которой находится водопад, питается ледниковыми водами. Максимально эффектным водопад становится к середине лета, когда жаркое солнце заставляет ледники интенсивно таять.

Протяженность маршрута 15 км, перепад высот около 500 м, на маршруте мы будем находиться целый день. Обед - сухой паек.

Чучхурский водопадЧучхурский водопад
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Суфруджинский водопад/Чёртова Мельница

Наш путь пройдет по красивейшему ущелью реки Аманауз. Маршрут начинается в поселке и продолжается по левому борту долины. Снежники, альпийские луга, высоченные пихты, за которыми сияют белоснежные вершины… Снова невероятно красивый путь, по которому хочется идти бесконечно.

Поднявшись к Суфруджинскому водопаду, увидим белоснежные четырехтысячники, а над долиной реки - радугу, образованную водопадом.

На обратном пути подойдем к водопаду Чёртова Мельница. Здесь вода несется по каньону реки Аманауз, не помещается русло и закручивается в пенистый водоворот, шумно бурлит среди скал, а затем ныряет под снежный грот.

Протяженность маршрута около 11 км, перепад высот 500 м. На маршруте проведем целый день. Обед - пикник на природе.

Суфруджинский водопад/Чёртова МельницаСуфруджинский водопад/Чёртова МельницаСуфруджинский водопад/Чёртова Мельница
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Водопад Алибек

Сегодня мы держим путь к самому мощному водопаду в Домбае. Алибек образован при падении реки Джаловчатки с 25-метрового уступа. Река питается талыми водами громадного Алибекского ледника, поэтому в июле она максимально полноводна.

Если маршрут на Турье озеро официально открыт Тебердинским нацпарком, прогуляемся еще и на озеро.

Протяженность маршрута - около 10 км.

Водопад Алибек
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
5 день

Мусса-Ачитара

Сегодня разгрузочный день. Прогуляемся на гору Мусса-Ачитара, чтобы увидеть с высоты более 3000 м невероятные панорамы горных хребтов и разделяющих их долин, по которым мы гуляли в предыдущие дни. На гору можно подняться пешком или на канатной дороге. Если этой прогулки нам будет недостаточно, дополним ее коротким маршрутом внизу.

Мусса-АчитараМусса-Ачитара
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
6 день

Бадукские озера

Один из самых живописных маршрутов на Домбае. Путь к озерам непростой, маршрут достаточно продолжительный. Тропа проходит по долине реки Бадук через живописный хвойный лес с пушистыми мхами, ажурными папоротниками, замысловатыми изгибами корней, затем выныривает из леса на открытые участки с курумниками и на протяжении всего маршрута постоянно набирает высоту.

Группа озер состоит из трех водоемов с чистейшей ледниковой водой. На привале можно искупаться. Температура воды около +10C, но после затяжного подъема она приятно бодрит и освежает. Озера расположены в зоне леса, их берега обрамлены зеленью, а в воде отражаются белые шапки горных вершин.

Протяженность маршрута около 10 км, перепад высот 600 м. Обедаем на маршруте сухим пайком.

Бадукские озераБадукские озера
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
7 день

Туманлы-Кель

После завтрака собираемся и выезжаем в аэропорт Минеральных вод. По дороге посетим еще один красивый водоем - озеро Туманлы-Кель в Гоначхирском ущелье. Озеро находится прямо у дороги, поэтому трекинговой части у нас здесь не будет. Полюбуемся новыми горными пейзажами и на этой красивой ноте простимся с Домбаем. В аэропорту будем после 15.00. Обратные билеты нужно брать не раньше этого времени.

Туманлы-КельТуманлы-Кель
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в гостевом доме
  • Заброски на Уазах к началу пеших маршрутов
  • Трансфер из аэропорта и обратно
  • Входные билеты в заповедник
  • Завтраки и обеды
  • Работа инструктора
Что не входит в цену
  • Ужины
  • Медицинская страховка
  • Перелет из вашего города в Минводы и обратно
  • Алкоголь
  • Личные расходы, сувениры и прочее
О чём нужно знать до поездки

Подготовка к туру

Каждый день мы будем проходить более 10 км с набором высоты в разные дни от 300 до 600 м. Это по 7-9 часов ходового времени. Требования к участникам следующие: нормальная физическая подготовка, готовность много ходить, выносливость, отсутствие страха высоты. Погода в июле на этих высотах обычно хорошая.

Если вы планируете участвовать в этом туре, тренируйтесь! Начните за месяц и ходите хотя бы раз в неделю по 10 км в своем городе. Пользуйтесь не шагомером, а приложением, которое точно определит пройденное расстояние, например, maps.me.

Список вещей и снаряжения

С собой нужно иметь:

  • Рюкзак объемом около 20 литров для сменной одежды, телефона, воды и перекуса. Рюкзак должен быть удобный, с достаточно широкими лямками, не декоративный кожаный, желательно с накидкой от дождя.
  • Удобную обувь для ходьбы по пересеченной местности (ботинки или трекинговые кроссовки). Внимание: нельзя идти на маршрут в новой обуви, ее нужно предварительно разносить (достаточно нескольких прогулок в городском парке).
  • Три слоя одежды: термобелье, кофта из флиса, полартека и т. п., куртка для непогоды (штормовка, мембранная куртка - от ветра и дождя).
  • Дождевик или плащ-пончо на человека с рюкзаком.
  • Сменную одежду на случай промокания под дождем.
  • Запасную обувь и запасные носки.
  • Купальные принадлежности, если планируете купаться в горных озерах и реках (температура воды до +10).
  • Фонари (желательно налобные, чтобы руки были свободными).
  • Трекинговые палки (иметь не обязательно, но с ними на переходах будет гораздо легче, особенно если колени - ваше слабое место).
  • Эластичные наколенники - для тех, у кого имеются проблемы с коленями.
  • Солнцезащитный крем.
  • Головной убор.
  • Средства личной гигиены.
  • Личную аптечку (при необходимости). Групповая аптечка со стандартным набором препаратов находится у организаторов.
  • Деньги на личные расходы.
  • Легкую обувь на время пребывания в отеле.
Пожелания к путешественнику

Важная информация

  • Каждый день мы будем находиться на маршруте с утра до вечера.
  • На нашем пути каждый день будут горные реки и ручьи. Достаточно взять с собой литр воды и по мере необходимости наполнять бутылку.
  • На маршрутах нет магазинов или кафе.
  • Обед мы берем с собой из отеля, разделяя продукты на всех участников. Обедаем каждый день на природе.
  • На маршрутах отсутствует мобильная связь.

Проживание

В этом туре мы размещаемся в гостевом доме в поселке Домбай. В каждом номере - санузел с горячей и холодной водой. Есть интернет. Размещение двух-трехместное. Возможно индивидуальное размещение за дополнительную плату.

Питание

Завтраки в отеле и обеды в виде пикников включены в стоимость тура. Обедаем на маршрутах сухим пайком. Продукты для обеда несет вся группа, распределив их предварительно по рюкзакам. Ужинаем в кафешках (около 1000 руб на человека).

В этом туре мы размещаемся в гостевом доме в поселке Домбай. В каждом номере - санузел с горячей и холодной водой. Есть интернет. Размещение двух-трехместное. Возможно индивидуальное размещение за дополнительную плату.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Вячеслав
Вячеслав — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы – крупнейшая в Крыму компания, организующая фототуры. Работаем с 2015 года. За это время в наших турах побывали более 400 фотографов, многие из которых регулярно возвращаются. У нас самая большая
читать дальшеуменьшить

коллекция фототуров по Крыму. Все туры и маршруты являются авторскими. В них воплощены наработки, сделанные нами за 20 лет изучения Крыма. С нами работают лучшие крымские фотографы, подтвердившие свой профессионализм победами в фотоконкурсах, личными выставками и публикациями в печатных изданиях. На съемках фотогиды всегда находятся рядом с вами, чтобы убедиться, что в туре вы точно сделаете лучшие кадры. Каждый тур обязательно включает обучение обработке в редакторах. Мастер-класс проводит опытный преподаватель Вячеслав, который доступно объясняет самые сложные вещи. Бонусом все наши гости получают видеоролики по обработке фотографий в Photoshop и Lightroom от основателя проекта Вячеслава. Проживание в хороших отелях, трехразовое питание, трансфер и посещение экскурсионных объектов – все входит в стоимость каждого тура.

Тур входит в следующие категории Домбая

Похожие туры на «Треккинг-тур по Домбаю»

Тур-конструктор на Кавказ: Домбай, Эльбрус, Джилы-Су и закат на плато Бермамыт
5 дней
Тур-конструктор на Кавказ: Домбай, Эльбрус, Джилы-Су и закат на плато Бермамыт
Если вам хочется приехать на несколько дней и увидеть горы
Завтра в 10:00
7 июл в 10:00
от 52 000 ₽ за человека
Яркие выходные в горах: Домбай, Эльбрус
4 дня
-
31%
Яркие выходные в горах: Домбай, Эльбрус
Самые известные горы Кавказа - Эльбрус и Домбай
4 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 27 000 ₽39 000 ₽ за человека
Красоты Домбая: лучшие трекинги налегке
7 дней
Красоты Домбая: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
12 июл в 10:00
19 июл в 10:00
от 53 800 ₽ за человека
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
3 дня
-
14%
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 25 900 ₽30 000 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Домбае
Все туры из Домбая
-10%
57 000 ₽
от 51 300 ₽ за человека