Найдено 4 тура в категории « Чегемские водопады » в Домбае, цены от 25 900 ₽, скидки до 17%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.

1 чел. По популярности 4 дня 17% Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзаны и вкуснейшая кухня Кавказа «Природа Кавказа поражает воображение высокие водопады, сказочные панорамы, нетронутая природа, стада мирно пасущихся лошадей» от 35 700 ₽ 43 000 ₽ за человека 7 дней 10% Треккинг-тур по Домбаю Треккинг налегке в разгар лета, когда цветут альпийские луга и водопады максимально полноводны «Каждый день мы будем гулять по горным тропам, наслаждаясь красотой альпийских лугов, хвойных лесов, полноводных водопадов и прекрасных ледниковых озер» от 51 300 ₽ 57 000 ₽ за человека 3 дня 14% Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа «Природа Кавказа поражает воображение высокие водопады, сказочные панорамы, нетронутая природа, стада мирно пасущихся лошадей» от 25 900 ₽ 30 000 ₽ за человека 7 дней Золотая осень на Домбае: лучшие трекинги налегке Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр «Мы расширили маршрут по ущелью Домбай-Ульген с Чучхурскими водопадами» от 53 800 ₽ за человека Все туры Домбая

Заказывайте уникальную тур к Чегемским водопадам из Домбая! Вы увидите горы, Гижгит, перевал Актопрак, можно поехать с детьми в групповой или индивидуальной туры, посетить Чегемское ущелье, Кабардино-Балкарию, Пятигорск, Кавказ, Село Эльтюбю и Абай-Су. У нас Вы можете заказать тур на машине, внедорожнике, джип-тур или на лошадях. Доступные цены