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17%
Сказка Кавказских гор: Эльбрус, Домбай и Архыз
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзаны и вкуснейшая кухня Кавказа
«Природа Кавказа поражает воображение высокие водопады, сказочные панорамы, нетронутая природа, стада мирно пасущихся лошадей»
11 июл в 10:00
18 июл в 10:00
от 35 700 ₽
43 000 ₽ за человека
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10%
Треккинг-тур по Домбаю
Треккинг налегке в разгар лета, когда цветут альпийские луга и водопады максимально полноводны
«Каждый день мы будем гулять по горным тропам, наслаждаясь красотой альпийских лугов, хвойных лесов, полноводных водопадов и прекрасных ледниковых озер»
24 авг в 10:00
от 51 300 ₽
57 000 ₽ за человека
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14%
Волшебные горы, водопады, яркий Домбай и красавец Эльбрус
Высокие горы, глубокие ущелья, водопады и альпийские луга, нарзан и вкуснейшая кухня Кавказа
«Природа Кавказа поражает воображение высокие водопады, сказочные панорамы, нетронутая природа, стада мирно пасущихся лошадей»
7 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от 25 900 ₽
30 000 ₽ за человека
Золотая осень на Домбае: лучшие трекинги налегке
Небольшое путешествие в край невероятных водопадов и восхитительных озёр
«Мы расширили маршрут по ущелью Домбай-Ульген с Чучхурскими водопадами»
4 окт в 10:00
от 53 800 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Домбаю в категории «Чегемские водопады»
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