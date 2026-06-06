Дубна: прогулка за вдохновением и мастер-класс по мозаике (за доплату)
Познакомиться с городом, а затем создать собственный маленький шедевр из смальты, стекла и керамики
Эта программа соединяет историю Дубны, науку и творчество.
Сначала мы пройдём по тенистым аллеям и набережной, посмотрим на арт-объекты, мозаики Надежды Леже и огромную таблицу Менделеева, поговорим об Институте ядерных исследований, ракетах и атомных шпионах.
А затем отправимся на мастер-класс, где под руководством художника-мозаичиста вы создадите собственное панно или магнитик — и заберёте его с собой.
Описание мастер-класса
Наша экскурсия будет состоять из двух частей.
Сначала — прогулка по тенистым аллеям и набережной Дубны (1,5 ч). Вы узнаете об истории города, Институте ядерных исследований и выдающихся учёных, а также сможете представить себя физиком, размышляющим над масштабным научным вопросом. По пути нам встретятся интересные памятники, арт-объекты, яркие мозаики Надежды Леже и, конечно, огромная таблица Менделеева. Вы услышите про «секретики», ракеты и атомных шпионов, а также узнаете, почему Дубну называют мозаичным царством Подмосковья.
После — мастер-класс по мозаике (от 1 до 3 ч). Под руководством мастера вы освоите основные принципы работы с материалами и инструментами, погрузитесь в мир разноцветных камней, стекла, керамики и смальты — туда, где живут хорошее настроение, яркие впечатления и новые идеи. И своими руками создадите сувенир на память.
Организационные детали
Экскурсия проводится в индивидуальном формате, а мастер-класс — в групповом (с вами будут другие люди)
Мастер-класс оплачивается отдельно в мастерской — от 800 до 1500 ₽ в зависимости от изделия
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Комсомольской набережной
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Дубне
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 821 туриста
Приветствую вас! Я живу в Дубне с самого рождения и сейчас работаю здесь офтальмологом) Я люблю свой город и с радостью проведу для вас экскурсию, если вы будете проезжать мимо читать дальшеуменьшить
или решите приехать специально — Welcome!)) Я познакомлю вас с историей города, покажу самые интересные места, расскажу, где можно вкусно пообедать и сделать запоминающиеся фотографии. Буду очень рада подарить вам хорошее настроение и заряд вдохновения. А если захотите — с удовольствием вас пофотографирую на фоне наших достопримечательностей!
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