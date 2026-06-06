Дубна: прогулка за вдохновением и мастер-класс по мозаике (за доплату)

Эта программа соединяет историю Дубны, науку и творчество. Сначала мы пройдём по тенистым аллеям и набережной, посмотрим на арт-объекты, мозаики Надежды Леже и огромную таблицу Менделеева, поговорим об Институте ядерных исследований, ракетах и атомных шпионах. А затем отправимся на мастер-класс, где под руководством художника-мозаичиста вы создадите собственное панно или магнитик — и заберёте его с собой.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-2 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание мастер-класса

Наша экскурсия будет состоять из двух частей.

Сначала — прогулка по тенистым аллеям и набережной Дубны (1,5 ч). Вы узнаете об истории города, Институте ядерных исследований и выдающихся учёных, а также сможете представить себя физиком, размышляющим над масштабным научным вопросом. По пути нам встретятся интересные памятники, арт-объекты, яркие мозаики Надежды Леже и, конечно, огромная таблица Менделеева. Вы услышите про «секретики», ракеты и атомных шпионов, а также узнаете, почему Дубну называют мозаичным царством Подмосковья.

После — мастер-класс по мозаике (от 1 до 3 ч). Под руководством мастера вы освоите основные принципы работы с материалами и инструментами, погрузитесь в мир разноцветных камней, стекла, керамики и смальты — туда, где живут хорошее настроение, яркие впечатления и новые идеи. И своими руками создадите сувенир на память.

Организационные детали