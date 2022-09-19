Свердловский государственный областной Дворец народного творчества (бывший Дворец культуры УЗТМ)
Дом инженерно-технических работников
Гостиница «Мадрид»
«Дворянское гнездо»
Площадь «Машиностроителей» и кинотеатр «Заря»
Зеленый дом
Центр культуры «Эльмаш» имени Ю. П. Глазкова (бывший Дворец культуры УЭТМ)
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Описание
Приглашаем на экскурсию по двум районам Екатеринбурга: Уралмаш и Эльмаш. Поговорим об архитектуре города. Увидим интересные здания: Белая башня, Свердловский государственный областной Дворец народного творчества (бывший Дворец культуры УЗТМ), Дом инженерно-технических работников, Гостиница «Мадрид».
Важно знать:
Посещение Белой башни, продолжительность: 1 час, стоимость 3 000 руб.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида
Транспорт
Что не входит
Посещение Белой башни
Продолжительность: 1 час
Стоимость 3 000 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки
Завершение: Екатеринбург, ул. Старых Большевиков, 22
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Важная информация
Рекомендуем надеть удобную обувь!
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна Назарова
19 сен 2022
Отличная, насыщенная экскурсия по знаменитым районам Екатеринбурга. Рекомендую всем, кто интересуется архитектурой, городской историей, историей и романтикой соцстроек. Прекрасная возможность попасть внутрь Белой башни и прикоснуться (во всех смыслах) к ее истории. С Анной получается живое, интересное общение, диалог об истории, о социокультурных особенностях районов в прошлом и настоящем. Остались под впечатлением и с большим уважением к данной значимой части истории города и его жителей.
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