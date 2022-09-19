Отличная, насыщенная экскурсия по знаменитым районам Екатеринбурга. Рекомендую всем, кто интересуется архитектурой, городской историей, историей и романтикой соцстроек. Прекрасная возможность попасть внутрь Белой башни и прикоснуться (во всех смыслах) к ее истории. С Анной получается живое, интересное общение, диалог об истории, о социокультурных особенностях районов в прошлом и настоящем. Остались под впечатлением и с большим уважением к данной значимой части истории города и его жителей.