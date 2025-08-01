Мои заказы

Конструктивизм – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Конструктивизм» в Екатеринбурге, цены от 1200 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
На машине
2 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
Начало: Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 2 чел.
Екатеринбург - заповедник конструктивизма
Пешая
2 часа
22 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Екатеринбург - заповедник конструктивизма
Начало: Площадь Советской армии, Екатеринбург
Расписание: Ежедневно в 14:00
1 сен в 14:00
2 сен в 14:00
1200 ₽ за человека
Знакомство со столицей Урала - Екатеринбургом
На автобусе
4 часа
104 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Знакомство со столицей Урала - Екатеринбургом
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Расписание: Согласно календарю.
1 сен в 14:00
2 сен в 12:00
1500 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алексей
    1 августа 2025
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Анна отлично погружена в тему урбанистики - показывает, куда смотреть, объясняет, почему и как все устроено, какой жизненный поворот к
    читать дальше

    этому привел. Экскурсия очень интересная - не сухой учебник, а живая история про живых людей, которые строили соцгородок.
    И отдельный ее, совершенно неоценимый плюс - визит в Белую башню. Посмотреть на Джоконду конструктивизма изнутри - потрясающий опыт. А с учетом того, что в нее не запросто попадешь - мы благодарны Анне еще больше.

  • К
    Ксения
    20 января 2025
    Екатеринбург - заповедник конструктивизма
    Сходили на экскурсию с Анатолием, он подготовил интересный маршрут, рассказал много разных фактов и легенд о зданиях, подробно отвечал на вопросы, мы остались очень довольны, спасибо!
  • А
    Анна
    10 августа 2024
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Экскурсия была интересная, Анна приятный собеседник, провела нас по районам Уралмаш и Эльмаш, много интересного мы узнали. И с погодой
    читать дальше

    нам повезло!
    Ну а доп. экскурсия на белую башню нас просто ошеломила. Необычная, интересная, познавательная, зрелищная!
    Мы были с дочерью, экскурсовод индивидуально с нами работал три часа, дважды на такси мы меняли локации. За всё отдали 8000 руб. Не дёшево, но мы не пожалели ни сколечко. Рекомендую.

  • О
    Ольга
    2 июля 2024
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Очень интересно, мы не пожалели, что пришли

    Привет из Томска!
  • M
    Mikhail
    1 июля 2024
    Екатеринбург - заповедник конструктивизма
    Отличный человек, хочется более глубокого погружения в детали
  • Н
    Надежда
    20 мая 2024
    Екатеринбург - заповедник конструктивизма
    Экскурсовод Анатолий интересно рассказывает. Обошли, посмотрели много зданий, построенных в стиле конструктивизма. Хотелось бы ещё отдыхать во время экскурсии (или помедленнее ходить), в быстром темпе получается всё.
  • Р
    Роман
    22 апреля 2024
    Екатеринбург - заповедник конструктивизма
    Хороший гид, интересный маршрут, всё понравилось, спасибо
  • А
    Александра
    25 февраля 2024
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Экскурсия очень понравилась, спасибо Анне за такое погружение! Невозмодно переоценить красоту и историческую значимость Уралмаша и Эльмаша, берите на вооружение
    читать дальше

    кто едет в Екатеринбург, вам понравится. Было интересно и тем кто влюблен в архитектуру, и тем кто вообще далек от истории или не поклонник конструктивизма. Анна очень основательно подходит к ведению экскурсии, мы все в восторге! Чувствуется профессионализм и большая любовь не только к архитектуре, но и к районам. Спасибо!!!

  • Ш
    Шульц
    23 сентября 2023
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Очень понравилась экскурсия)
    Узнали много интересного об истории города и архитектуре. Конечно, изюминкой экскурсии стало посещение Белой башни
  • М
    Мария
    26 августа 2023
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Анна прекрасный гид, очень интересно рассказывала обо всем. Поднялись на Белую башню в нашем небольшом составе (башню открыли именно под нас), заглянули практически в каждый ее уголок. Прогулялись по Уралмашу и Эльмашу, услышали классные истории. Рекомендую к посещению!
  • П
    Полина
    15 августа 2023
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Офигенная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше об истории Екб, а в частности Уралмаша и Эльмаша. Чем думали люди, как планировали эти соцгорода. Очень советуем!
  • М
    Мария
    8 июля 2023
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Замечательный экскурсовод. Очень много интересной информации, все четко, подробно. Логично организовано. Рекомендуем!
  • П
    Полина
    25 апреля 2023
    Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
    Если вы хотите узнать об истории города в 20 веке, архитектуре, прочувствовать атмосферу соцгородов и побывать внутри Белой башни, то
    читать дальше

    обязательно приходите к Анне на экскурсию.
    Прогулка очень интересная, некоторые факты удивляют, и в целом ты остаёшься под большим впечатлением. Для полной картины устройства Екатеринбурга точно надо внести экскурсию в свою программу:)

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Конструктивизм»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
  2. Екатеринбург - заповедник конструктивизма
  3. Знакомство со столицей Урала - Екатеринбургом
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Набережная
  7. Ельцин Центр
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Дом Ипатьева
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Конструктивизм" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 5500. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Конструктивизм», 140 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь