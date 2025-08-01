Индивидуальная
до 2 чел.
Архитектура соцгородов XX в. Уралмаш и Эльмаш
Начало: Екатеринбург, Площадь 1-й Пятилетки
Завтра в 09:00
31 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Екатеринбург - заповедник конструктивизма
Начало: Площадь Советской армии, Екатеринбург
Расписание: Ежедневно в 14:00
1 сен в 14:00
2 сен в 14:00
1200 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Знакомство со столицей Урала - Екатеринбургом
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Расписание: Согласно календарю.
1 сен в 14:00
2 сен в 12:00
1500 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААлексей1 августа 2025Анна отлично погружена в тему урбанистики - показывает, куда смотреть, объясняет, почему и как все устроено, какой жизненный поворот к
- ККсения20 января 2025Сходили на экскурсию с Анатолием, он подготовил интересный маршрут, рассказал много разных фактов и легенд о зданиях, подробно отвечал на вопросы, мы остались очень довольны, спасибо!
- ААнна10 августа 2024Экскурсия была интересная, Анна приятный собеседник, провела нас по районам Уралмаш и Эльмаш, много интересного мы узнали. И с погодой
- ООльга2 июля 2024Очень интересно, мы не пожалели, что пришли
Привет из Томска!
- MMikhail1 июля 2024Отличный человек, хочется более глубокого погружения в детали
- ННадежда20 мая 2024Экскурсовод Анатолий интересно рассказывает. Обошли, посмотрели много зданий, построенных в стиле конструктивизма. Хотелось бы ещё отдыхать во время экскурсии (или помедленнее ходить), в быстром темпе получается всё.
- РРоман22 апреля 2024Хороший гид, интересный маршрут, всё понравилось, спасибо
- ААлександра25 февраля 2024Экскурсия очень понравилась, спасибо Анне за такое погружение! Невозмодно переоценить красоту и историческую значимость Уралмаша и Эльмаша, берите на вооружение
- ШШульц23 сентября 2023Очень понравилась экскурсия)
Узнали много интересного об истории города и архитектуре. Конечно, изюминкой экскурсии стало посещение Белой башни
- ММария26 августа 2023Анна прекрасный гид, очень интересно рассказывала обо всем. Поднялись на Белую башню в нашем небольшом составе (башню открыли именно под нас), заглянули практически в каждый ее уголок. Прогулялись по Уралмашу и Эльмашу, услышали классные истории. Рекомендую к посещению!
- ППолина15 августа 2023Офигенная экскурсия для тех, кто хочет узнать больше об истории Екб, а в частности Уралмаша и Эльмаша. Чем думали люди, как планировали эти соцгорода. Очень советуем!
- ММария8 июля 2023Замечательный экскурсовод. Очень много интересной информации, все четко, подробно. Логично организовано. Рекомендуем!
- ППолина25 апреля 2023Если вы хотите узнать об истории города в 20 веке, архитектуре, прочувствовать атмосферу соцгородов и побывать внутри Белой башни, то
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Конструктивизм»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В августе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Екатеринбурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2025
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Конструктивизм" можно забронировать 3 экскурсии от 1200 до 5500. Туристы уже оставили гидам 140 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Забронируйте экскурсию в Екатеринбурге на 2025 год по теме «Конструктивизм», 140 ⭐ отзывов, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь