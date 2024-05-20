Сысерть – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Сысерть» в Екатеринбурге, цены от 12 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
13 отзывов
Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
Посетить места жизни и творчества сказителя и ощутить атмосферу, в которой рождались шедевры Урала
Начало: В районе станции метро площадь 1905 года
18 июня в 08:00
19 июня в 08:00
15 000 за всё до 3 чел.
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
10 отзывов
Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
Пройти по следам уральских сказов, насладиться пейзажами и узнать регион поближе
3 июля в 08:00
4 июля в 08:00
14 000 за всё до 6 чел.
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
Побывать в природном парке «Бажовские места» и на родине писателя-сказочника
4 июля в 09:00
9 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Владимир
    20 мая 2024
    Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
    Елизавета прекрасно провела эскурсию. Наша семья получила огромный пласт информации - и о Бажове и его жизни, о Екатеринбурге, окрестностях, людях, жизни, Урале. Очень красивые виды - заповедник, карьер, набережная, родные дома Бажова. Спасибо большое!!!!!
  • И
    Ирина
    5 мая 2024
    Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
    Замечательная экскурсия, на которой отдыхает душа!!! Красивенный природный парк с корабельными соснами, пением птиц, озером в окружении скал, журчанием реки,
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    вдоль которой идет тропа, доставляет истинное наслаждение!!! Ну,и конечно, интереснейшие рассказы Константина об этих местах, сказах Бажова, старинном городе Сысерть и истории его завода. Одним словом, советую к посещению и обязательно с Константином. Замечательный гид!!! Провели с ним 3 экскурсии, полный восторг!!!

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть
    Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!
  • А
    Александр
    15 апреля 2024
    Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
    Экскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашей просьбе остановились у красивой церквушки по пути. Посмотрели очень живописные места 😍 Устроили пикник на поляне в природном парке 👍
    Экскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашейЭкскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашейЭкскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашейЭкскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашейЭкскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашейЭкскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашейЭкскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашей
  • М
    Мария
    17 декабря 2023
    Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
    Спасибо, Елизавете за замечательную экскурсию! Не смотря на очень!!!! сильные морозы(-30) очень все организовано и душевно! Замечательно подана информация и
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    о жизни П. Бажова, и о городе. Отдельное спасибо экскурсоводу в доме-музее П. Бажова и тем кто там работает. За теплоту и душевность. Спасибо!!!!

  • М
    Максим и Катя
    15 октября 2023
    Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова
    Путешествовали с Елизаветой, коммуникабельная и обаятельная женщина, разносторонне развитая и хороший экскурсовод. Экскурсия понравилась, красивая природа, интересный маршрут – мы остались довольны. Приятным бонусом было то что нас любезно встретили в аэропорту, а после экскурсии отвезли в отель.
  • В
    Виктор
    26 августа 2023
    Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк
    Экскурсия содержательная, познавательная и полезная. Много услышали, увидели, узнали, почувствовали, насладились. И всё благодаря Константину.

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Сысерть»

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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Сысерть" можно забронировать 3 экскурсии от 12 000 до 15 000. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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