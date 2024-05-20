В Владимир Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова Елизавета прекрасно провела эскурсию. Наша семья получила огромный пласт информации - и о Бажове и его жизни, о Екатеринбурге, окрестностях, людях, жизни, Урале. Очень красивые виды - заповедник, карьер, набережная, родные дома Бажова. Спасибо большое!!!!!

И Ирина Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк читать дальше вдоль которой идет тропа, доставляет истинное наслаждение!!! Ну,и конечно, интереснейшие рассказы Константина об этих местах, сказах Бажова, старинном городе Сысерть и истории его завода. Одним словом, советую к посещению и обязательно с Константином. Замечательный гид!!! Провели с ним 3 экскурсии, полный восторг!!! Замечательная экскурсия, на которой отдыхает душа!!! Красивенный природный парк с корабельными соснами, пением птиц, озером в окружении скал, журчанием реки,

О Ольга Сердце Урала: озеро Тальков Камень и город-завод Сысерть Отличная познавательная экскурсия, пересечение истории, достопримечательностей и природы. Окунулись в Уральский мир. Рекомендуем!

А Александр Бажовские места: старинный город Сысерть и природный парк Экскурсия очень понравилась 😊Организация поездки на пять баллов, комфортный автомобиль, отличный рассказ от экскурсовода. По нашей просьбе остановились у красивой церквушки по пути. Посмотрели очень живописные места 😍 Устроили пикник на поляне в природном парке 👍

М Мария Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова читать дальше о жизни П. Бажова, и о городе. Отдельное спасибо экскурсоводу в доме-музее П. Бажова и тем кто там работает. За теплоту и душевность. Спасибо!!!! Спасибо, Елизавете за замечательную экскурсию! Не смотря на очень!!!! сильные морозы(-30) очень все организовано и душевно! Замечательно подана информация и

М Максим и Катя Екатеринбург, Сысерть и Тальков Камень: по следам Бажова Путешествовали с Елизаветой, коммуникабельная и обаятельная женщина, разносторонне развитая и хороший экскурсовод. Экскурсия понравилась, красивая природа, интересный маршрут – мы остались довольны. Приятным бонусом было то что нас любезно встретили в аэропорту, а после экскурсии отвезли в отель.