Декабристы в Екатеринбурге

Во время нашей экскурсии мы посетим памятные места, связанные с именитыми узниками, а также узнаем,...

Во время нашей экскурсии мы посетим памятные места, связанные с именитыми узниками, а также узнаем, насколько тесно переплелись пути-дорожки некоторых декабристов в самом Екатеринбурге, убедившись, что в наш город — не только почтовая станция, но и город, объединивший историю от зарождения вольнодумных столичных обществ до неожиданных поворотов судеб декабристов в столице горного Урала! Помимо памятных мест нас ждет посещение кузницы и атмосферное пространство литературного музея, а также сувениры каждому участнику экскурсии!
Декабристы в Екатеринбурге
Декабристы в Екатеринбурге
Декабристы в Екатеринбурге
Декабристы в Екатеринбурге

Что вы увидите 🤩

  • Памятник Декабристам
  • Монумент Европа-Азия
  • Исторический сквер
  • Литературный квартал и ряд других казалось бы и без того известных мест но мало ассоциированными с декабристской историей
Об экскурсии
Наша экскурсия о тех, кто мог радикально изменить ход российской истории. При этом деятельность декабристов и других тайных обществ является одним из самых противоречивых и вместе с тем загадочных явлений российской истории. О декабристах спорят историки, снимают кино, им посвящают стихи.
Сами же декабристы со временем превратились в самый устойчивый миф российской интеллигенции.
Екатеринбург же в этой истории чаще всего фигурирует не более как почтовая станция на пути декабристов в Сибирь и обратно.
Что вас ждет
Во время нашей экскурсии мы посетим памятные места, связанные с именитыми узниками, а также узнаем, насколько тесно переплелись пути-дорожки некоторых декабристов в самом Екатеринбурге, убедившись, что в наш город — не только почтовая станция, но и город, объединивший историю от зарождения вольнодумных столичных обществ до неожиданных поворотов судеб декабристов в столице горного Урала!
Помимо памятных мест нас ждет посещение кузницы и атмосферное пространство литературного музея, а также сувениры каждому участнику экскурсии!
Организационные моменты
  • Экскурсию возможно дополнить посещением кузницы с показательной ковкой и дополнительным тематическим сувениром.
  • Также есть возможность продолжить или перенести общение (при неблагоприятных условиях) в пространстве одного из музеев в обстановке 19 века.
  • Можно оформить фотозону в историческом костюме.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Стандартное предложение
4 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Памятный сувенир
Что не входит
    Где начинаем и завершаем
    Начало: ул. Декабристов, 56/68
    Завершение: Царская, 10
    Когда и сколько длится?
    Когда: по договореннсти
    Экскурсия длится около 0 минут
    Кто ещё будет на экскурсии?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
    А если я передумаю?
    • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
    • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
    У меня есть вопрос
    Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

    по договореннсти

    Павел А.
    Павел А.
    Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
    Задать вопрос

    Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Екатеринбурга

    🎩Индивидуальные🧐Авторские⚙️Необычные🧘На выходные

    Еще несколько похожих предложений в Екатеринбурге

    Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
    Индивидуальная экскурсия
    4.3
    18
    4 500
    за 1-4 чел.
    Очень популярно сейчас
    Индивидуальная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
    Я покажу вам знаменитые места и достопримечательности Екатеринбурга, которые появлялись в городе с...
    по договоренности
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Здравствуй, Екатеринбург"
    Индивидуальная экскурсия
    5
    1
    5 200
    за 1-4 чел.
    Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия "Здравствуй, Екатеринбург"
    Дорогие друзья, приглашаю вас познакомиться со столицей Урала - городом Екатеринбургом! Во время экскурсии...
    По договоренности
    Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)
    Индивидуальная экскурсия
    5
    10
    6 750
    за 1-15 чел.
    Екатеринбург и последний русский император (автомобильная экскурсия)
    Присоединяйтесь к путешествию по главным местам Екатеринбурга
    По договоренности
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
    Индивидуальная экскурсия
    4.9
    19
    5 000
    за 1-15 чел.
    Очень популярно сейчас
    Обзорная экскурсия по Екатеринбургу на автомобиле
    Маршрут автомобильной экскурсии включает популярные достопримечательности Екатеринбурга - от...
    По договоренности
    Автобусная экскурсия "Храм-на-Крови и Ганина яма"
    4.5
    19
    900
    за 1 чел.
    Автобусная экскурсия "Храм-на-Крови и Ганина яма"
    Наша экскурсия поможет вам разобраться в хронологии последних дней императорской семьи
    Смотрите свободные даты
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Индивидуальная экскурсия
    950
    за 1 чел.
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Увидеть место, где родился город Екатеринбург, пройти маршрут по любимым горожанами Плотинке и...
    Ежедневно с 10.00
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Индивидуальная экскурсия
    950
    за 1 чел.
    Пешеходная экскурсия по Екатеринбургу
    Увидеть место, где родился город Екатеринбург, пройти маршрут по любимым горожанами Плотинке и...
    Ежедневно с 15.00
    Кладбищенские истории Екатеринбурга
    Индивидуальная экскурсия
    4 200
    за 1-4 чел.
    Кладбищенские истории Екатеринбурга
    Наши кладбища - это не только места скорби, это история нашего города
    каждый день с 10:00 до 17:00
    Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
    Индивидуальная экскурсия
    5
    11
    1690
    1 521
    за 1-4 чел.
    Экспресс-прогулка по Екатеринбургу
    Познакомиться с главными местами и услышать интересные именно вам рассказы о городе Е
    Настоящий Екатеринбург
    Индивидуальная экскурсия
    4.5
    13
    3ч 30м
    2 500
    за 1-18 чел.
    Настоящий Екатеринбург
    Посетить главные достопримечательности города и узнать об уральской жизни, истории и природе
    Пешеходная экскурсия "Екатеринбург - заповедник конструктивизма"
    4.2
    7
    1 040
    за 1 чел.
    Пешеходная экскурсия "Екатеринбург - заповедник конструктивизма"
    Екатеринбург - первый на планете город по количеству зданий в стиле конструктивизма
    По вторникам и четвергам в 11:45
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    4.9
    94
    520
    за 1 чел.
    Узнать Екатеринбург за 3 часа
    Заводы, зеленые скверы, усадьбы, церкви и район чекистов — калейдоскоп истории в одной прогулке
    ежедневно в 10:00
    У нас ещё много экскурсий 😎 в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
    🧐 Все экскурсии в Екатеринбурге
    🇷🇺