Об экскурсии

Наша экскурсия о тех, кто мог радикально изменить ход российской истории. При этом деятельность декабристов и других тайных обществ является одним из самых противоречивых и вместе с тем загадочных явлений российской истории. О декабристах спорят историки, снимают кино, им посвящают стихи.

Сами же декабристы со временем превратились в самый устойчивый миф российской интеллигенции.

Екатеринбург же в этой истории чаще всего фигурирует не более как почтовая станция на пути декабристов в Сибирь и обратно.

Что вас ждет

Во время нашей экскурсии мы посетим памятные места, связанные с именитыми узниками, а также узнаем, насколько тесно переплелись пути-дорожки некоторых декабристов в самом Екатеринбурге, убедившись, что в наш город — не только почтовая станция, но и город, объединивший историю от зарождения вольнодумных столичных обществ до неожиданных поворотов судеб декабристов в столице горного Урала!

Помимо памятных мест нас ждет посещение кузницы и атмосферное пространство литературного музея, а также сувениры каждому участнику экскурсии!

Организационные моменты