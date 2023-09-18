Екатеринбург: прогулка по историческому центру

Экскурсия по Екатеринбургу: Индивидуальное путешествие по историческому центру

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Екатеринбург, столица Среднего Урала, привлекает своим уникальным характером, в котором соседствуют роскошные особняки золотопромышленников, памятники конструктивизма и современные небоскребы.

Этот город сочетает активную культурную жизнь с заводскими традициями, что делает его местом, которое обязательно стоит посетить.
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Екатеринбург: прогулка по историческому центру
Ближайшие даты:
18
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Что вас ожидает:

  • Памятник основателям города — Татищеву и де Геннину
  • Исторический сквер
  • Набережная пруда
  • Храм на Крови
  • Мемориал Святым Петру и Февронии
  • Конструктивистские здания Корабль и Трактор
  • Первые театр и кинотеатр Екатеринбурга
  • Плотина
  • Коллекцию крупногабаритной заводской техники прошлых столетий
  • Дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур
  • Литературный квартал
  • Памятник Пушкину
  • Дом-музей Мамина-Сибиряка
  • Храм Большой Златоуст
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Историческое развитие уральской столицы.
  • Я проведу вас в увлекательное путешествие по истории Екатеринбурга, рассказав о том, как менялась эта уральская столица на протяжении столетий. Вы увидите памятники основателям города — Татищеву и де Геннину, чьи имена стали символами этого населенного пункта.
  • Очарование культурного многообразия.
  • В нашем маршруте предусмотрены посещения знаковых мест города, таких как Исторический сквер и набережная пруда, которые окутаны атмосферой петербургской гранитной классики. Вы также окунетесь в историю семьи последнего русского царя на месте его гибели — Храм-на-Крови.
  • Современные исторические здания.
  • В ходе экскурсии вы сможете оценить архитектурные шедевры конструктивизма, такие как здания Корабль и Трактор, первый театр и кинотеатр города. А также, вы узнаете о Плотине — первом гидротехническом сооружении, которое сыграло важную роль в развитии города.
  • От золотопромышленников до литературного наследия.
  • Вы сможете заглянуть в дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур, узнавая о их вкладе в историю города. Наша прогулка также затронет Литературный квартал, где находятся памятники великим писателям, таким как Пушкин и Мамина-Сибиряка.
  • Завершение у храма Большой Златоуст.
  • Наша захватывающая экскурсия завершится у храма Большой Златоуст, где вы сможете окунуться в духовную атмосферу города и почерпнуть дополнительные знания о его истории и культуре.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь 1905 года у памятника Ленину, Екатеринбург
Завершение: Храм Большой Златоуст, Екатеринбург
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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