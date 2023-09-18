Экскурсия по Екатеринбургу: Индивидуальное путешествие по историческому центру
Екатеринбург, столица Среднего Урала, привлекает своим уникальным характером, в котором соседствуют роскошные особняки золотопромышленников, памятники конструктивизма и современные небоскребы.
Этот город сочетает активную культурную жизнь с заводскими традициями, что делает его местом, которое обязательно стоит посетить.
Этот город сочетает активную культурную жизнь с заводскими традициями, что делает его местом, которое обязательно стоит посетить.
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Что вас ожидает:
- Памятник основателям города — Татищеву и де Геннину
- Исторический сквер
- Набережная пруда
- Храм на Крови
- Мемориал Святым Петру и Февронии
- Конструктивистские здания Корабль и Трактор
- Первые театр и кинотеатр Екатеринбурга
- Плотина
- Коллекцию крупногабаритной заводской техники прошлых столетий
- Дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур
- Литературный квартал
- Памятник Пушкину
- Дом-музей Мамина-Сибиряка
- Храм Большой Златоуст
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Историческое развитие уральской столицы.
- Я проведу вас в увлекательное путешествие по истории Екатеринбурга, рассказав о том, как менялась эта уральская столица на протяжении столетий. Вы увидите памятники основателям города — Татищеву и де Геннину, чьи имена стали символами этого населенного пункта.
- Очарование культурного многообразия.
- В нашем маршруте предусмотрены посещения знаковых мест города, таких как Исторический сквер и набережная пруда, которые окутаны атмосферой петербургской гранитной классики. Вы также окунетесь в историю семьи последнего русского царя на месте его гибели — Храм-на-Крови.
- Современные исторические здания.
- В ходе экскурсии вы сможете оценить архитектурные шедевры конструктивизма, такие как здания Корабль и Трактор, первый театр и кинотеатр города. А также, вы узнаете о Плотине — первом гидротехническом сооружении, которое сыграло важную роль в развитии города.
- От золотопромышленников до литературного наследия.
- Вы сможете заглянуть в дворцы местных золотопромышленников и владельцев мануфактур, узнавая о их вкладе в историю города. Наша прогулка также затронет Литературный квартал, где находятся памятники великим писателям, таким как Пушкин и Мамина-Сибиряка.
- Завершение у храма Большой Златоуст.
- Наша захватывающая экскурсия завершится у храма Большой Златоуст, где вы сможете окунуться в духовную атмосферу города и почерпнуть дополнительные знания о его истории и культуре.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Что не входит
- Экскурсия пешеходная и не предполагает дополнительных расходов
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Площадь 1905 года у памятника Ленину, ЕкатеринбургЗавершение: Храм Большой Златоуст, Екатеринбург
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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