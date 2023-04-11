Джип-тур на Дидинский тоннель: необычная экскурсия по области из Екатеринбурга
Дидинский тоннель — расположенный в районе г. Ревда, был открыт в 1918 году и назван в честь посёлка Дидино. Длинна тоннеля чуть более 1000 м, ширина почти 5 м, а высота более 6 м.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Через тоннель проходили эшелоны Колчака, отступающие в Сибирь, поэтому во время гражданской войны он имел стратегическое значение. Ваш глаз порадуют интересные въездные порталы, кому-то они даже напоминают средневековые башенки на крепостных стенах. Внизу проходит ещё один небольшой тоннель для отвода воды, а вверху расположен вентиляционный канал.
- Над тоннелем можно разыскать сохранившиеся пулемётные доты и вентиляционные шахты. В середине тоннеля круглый год отрицательная температура из-за чего имеется небольшой обледенелый участок летом.
Важная информация:Учитывайте, что в тоннеле всегда холоднее, чем на поверхности. Понадобится фонарик, потеплее одежда и сапоги. Можно взять коньки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортные услуги
- Что не входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Важная информация
- Учитывайте
- Что в тоннеле всегда холоднее
- Чем на поверхности. Понадобится фонарик
- Потеплее одежда и сапоги. Можно взять коньки
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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