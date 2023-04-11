Джип-тур: Дидинский тоннель

Джип-тур на Дидинский тоннель: необычная экскурсия по области из Екатеринбурга

Описание
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Ответы на вопросы
Дидинский тоннель — расположенный в районе г. Ревда, был открыт в 1918 году и назван в честь посёлка Дидино. Длинна тоннеля чуть более 1000 м, ширина почти 5 м, а высота более 6 м.
Джип-тур: Дидинский тоннель
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Через тоннель проходили эшелоны Колчака, отступающие в Сибирь, поэтому во время гражданской войны он имел стратегическое значение. Ваш глаз порадуют интересные въездные порталы, кому-то они даже напоминают средневековые башенки на крепостных стенах. Внизу проходит ещё один небольшой тоннель для отвода воды, а вверху расположен вентиляционный канал.
  • Над тоннелем можно разыскать сохранившиеся пулемётные доты и вентиляционные шахты. В середине тоннеля круглый год отрицательная температура из-за чего имеется небольшой обледенелый участок летом.

Важная информация:

Учитывайте, что в тоннеле всегда холоднее, чем на поверхности. Понадобится фонарик, потеплее одежда и сапоги. Можно взять коньки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортные услуги
Что не входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Учитывайте
  • Что в тоннеле всегда холоднее
  • Чем на поверхности. Понадобится фонарик
  • Потеплее одежда и сапоги. Можно взять коньки
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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