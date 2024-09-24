Урал полон чудес — и в этой поездке вы увидите одно из них! Мы поднимемся на живописный Аракульский Шихан, полюбуемся видами на Уральские горы, бесконечные леса и множество озер. Попытаемся разгадать загадку углублений в камнях. По экотропе прогуляемся до озера Аракуль и насладимся красотой природы. И конечно, сделаем множество снимков на память.

Описание экскурсии

Знакомство с мегалитом и озером

Извилистый каменный хребет напоминает развалины гигантского замка или крепостную стену — и тянется с юга на север примерно на 2 км. А множественные углубления в камнях мегалита (глубина некоторых достигает человеческого роста!) до сих пор остаются неразгаданными. Отправимся покорять его вершины, откуда открываются панорамные виды на бескрайние горы Урала.

И конечно, полюбуемся уединённым озером, которое спряталось в лесу у подножия горы. Здесь так приятно побродить по щиколотку в прохладной и чистой воде, глядя на огромную скальную гряду и леса, простирающиеся до горизонта.

Примерный тайминг

08:00 — выезд из Екатеринбурга

11:00 — прибытие в посёлок Аракуль

13:30 — подъём на вершину

15:00 — отдых у озера Аракуль

16:30 — выезд в Екатеринбург

19:30 — прибытие в Екатеринбург

Организационные детали