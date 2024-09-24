Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Увидеть природные красоты Южного Урала в поездке из Екатеринбурга
Урал полон чудес — и в этой поездке вы увидите одно из них! Мы поднимемся на живописный Аракульский Шихан, полюбуемся видами на Уральские горы, бесконечные леса и множество озер. Попытаемся разгадать загадку углублений в камнях. По экотропе прогуляемся до озера Аракуль и насладимся красотой природы. И конечно, сделаем множество снимков на память.
Извилистый каменный хребет напоминает развалины гигантского замка или крепостную стену — и тянется с юга на север примерно на 2 км. А множественные углубления в камнях мегалита (глубина некоторых достигает человеческого роста!) до сих пор остаются неразгаданными. Отправимся покорять его вершины, откуда открываются панорамные виды на бескрайние горы Урала.
И конечно, полюбуемся уединённым озером, которое спряталось в лесу у подножия горы. Здесь так приятно побродить по щиколотку в прохладной и чистой воде, глядя на огромную скальную гряду и леса, простирающиеся до горизонта.
Примерный тайминг
08:00 — выезд из Екатеринбурга 11:00 — прибытие в посёлок Аракуль 13:30 — подъём на вершину 15:00 — отдых у озера Аракуль 16:30 — выезд в Екатеринбург 19:30 — прибытие в Екатеринбург
Организационные детали
Поездка проходит на легковом автомобиле Skoda
Протяженность пешего маршрута составляет 10 км
Возьмите с собой перекус, если хотите устроить привал на природе. Также можно будет пообедать в придорожном кафе
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 81 туриста
Привет, меня зовут Аня. Я живу в Екатеринбурге 17 лет. В свободное время я путешествовала по Уралу с друзьями, всегда удивлялась красоте местной природы — озёрам, рекам, скалам, горам. С читать дальше
удовольствием рассказывала об увиденном знакомым, вдохновляла на путешествия. Но часто слышала, что не с кем поехать, нет машины, не знают маршрут… Это вдохновило меня стать гидом и начать организовывать индивидуальные туры. Мне нравится делиться красотой и хорошим настроением с другими. Буду рада встрече с вами!
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Елена
24 сен 2024
Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливо прихватила с собой вкусный чай и перекус. После спуска поужинали на берегу озера. Прекрасное место, я очень довольна.