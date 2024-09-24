Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту

Увидеть природные красоты Южного Урала в поездке из Екатеринбурга
Урал полон чудес — и в этой поездке вы увидите одно из них! Мы поднимемся на живописный Аракульский Шихан, полюбуемся видами на Уральские горы, бесконечные леса и множество озер. Попытаемся разгадать загадку углублений в камнях. По экотропе прогуляемся до озера Аракуль и насладимся красотой природы. И конечно, сделаем множество снимков на память.
5
1 отзыв
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Аракульский Шихан: прогулка по уральскому мегалиту
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Знакомство с мегалитом и озером

Извилистый каменный хребет напоминает развалины гигантского замка или крепостную стену — и тянется с юга на север примерно на 2 км. А множественные углубления в камнях мегалита (глубина некоторых достигает человеческого роста!) до сих пор остаются неразгаданными. Отправимся покорять его вершины, откуда открываются панорамные виды на бескрайние горы Урала.

И конечно, полюбуемся уединённым озером, которое спряталось в лесу у подножия горы. Здесь так приятно побродить по щиколотку в прохладной и чистой воде, глядя на огромную скальную гряду и леса, простирающиеся до горизонта.

Примерный тайминг

08:00 — выезд из Екатеринбурга
11:00 — прибытие в посёлок Аракуль
13:30 — подъём на вершину
15:00 — отдых у озера Аракуль
16:30 — выезд в Екатеринбург
19:30 — прибытие в Екатеринбург

Организационные детали

  • Поездка проходит на легковом автомобиле Skoda
  • Протяженность пешего маршрута составляет 10 км
  • Возьмите с собой перекус, если хотите устроить привал на природе. Также можно будет пообедать в придорожном кафе

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Е
24 сен 2024
Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливо прихватила с собой вкусный чай и перекус. После спуска поужинали на берегу озера. Прекрасное место, я очень довольна.
Прекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливоПрекрасная экскурсия. Отличный гид. Анна подбадривала меня на протяжении всего пути. Подсказывала и помогала. Очень заботливо

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