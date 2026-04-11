Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить улочкам Дегтярска, где побывал американский президент Никсон. Узнаем почему Дегтярск включили во всемирные маршруты Юнеско. Полюбуемся на старинные кладки кирпичных зданий 30 годов. Заберемся на одну из гор в Дегтярске. Увидим природное озеро, отдохнем в окружении лесного ландшафта и лесных лип. Отправляемся в город Дегтярск, где вы увидите Уральские горы в центре города. Мы пройдем у подножья горы Лабаз, где расположилась Северская Дегтярка. Посетим 3 точки на горе Лабаз. Погуляем по 4.6 5 отзывов

Мария Ваш гид в Екатеринбурге Задать вопрос Индивидуальная экскурсия 5000 ₽ за экскурсию Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.6 5 отзывов 5 часов 1-5 человек На автобусе Можно с детьми Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Что вас ожидает: Гора Лабаз Погрузимся в историю и природу, обойдем подножье горы Лабаз, ознакомимся с интересными местами и красивыми пейзажами. Расскажем о достопримечательностях и особенностях этой местности. Смело покорим высоты горы Лабаз и ощутим восторг от потрясающего видового панорамы. На вершине нас ожидает вкусный обед, и, сидя на вершине, мы будем наслаждаться окрестностями и красотой природы. Озеро Иж Булат Проехав частный сектор, мы посмотрим дома и наличники прошлого века, окунувшись в атмосферу старинных времен. Прибыв на озеро Иж Булат, проведем время в окружении живописного ландшафта. Погрузимся в атмосферу дикой природы, где среди липовых деревьев у озера устроим фотосессию. Возвращение Завершим наше путешествие. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и окунитесь в красоту и уникальность природы Дегтярска и его окрестностей. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Подножье горы Лабаз

Гора Сухарная

Ул. Советская

Руины бани

Здание Рудоуправления

Памятник летчику Сафронову

Природное озеро Иж Булат Что включено Услуги гида

Обед (доставка пиццы в ассортименте и горячий чай) Что не входит в цену Проезд от Екатеринбурга до Дегтярска от «остановка Школа» - 134 рублей Место начала и завершения? Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33 Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.