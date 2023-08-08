Экскурсия из Екатеринбурга: Погуляйте по улочкам Дегтярска, где побывал Никсон
Отправляемся в город Дегтярск. где вы увидите Уральские горы в центре города. Мы пройдем у подножья горы Лабаз, где расположилась Северская Дегтярка. Погуляем по улочкам Дегтярска, где побывал американский президент Никсон. Узнаем почему Дегтярск включили во всемирные маршруты Юнеско. Полюбуемся на старинные кладки кирпичных зданий 30 годов. Заберемся на одну из гор в Дегтярске. Увидим природное озеро и отдохнем в окружении лесного ландшафта.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Подножье горы Лабаз
- Гора Сухарная
- Ул. Советская
- Руины бани
- Здание Рудоуправления
- Памятник летчику Сафронову
- Природное озеро Иж Булат
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
- Гора Лабаз.
- Погрузимся в историю и природу, обойдем подножье горы Лабаз, ознакомимся с интересными местами и красивыми пейзажами. Расскажем о достопримечательностях и особенностях этой местности.
- Смело покорим высоты горы Лабаз и ощутим восторг от потрясающего видового панорамы. На вершине нас ожидает вкусный обед, и, сидя на вершине, мы будем наслаждаться окрестностями и красотой природы.
- Озеро Иж Булат.
- Проехав частный сектор, мы посмотрим дома и наличники прошлого века, окунувшись в атмосферу старинных времен.
- Прибыв на озеро Иж Булат, проведем время в окружении живописного ландшафта. Погрузимся в атмосферу дикой природы, где среди липовых деревьев у озера устроим фотосессию.
- Возвращение.
- Завершим наше путешествие. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и окунитесь в красоту и уникальность природы Дегтярска и его окрестностей.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Обед (доставка пиццы в ассортименте и горячий чай)
- Что не входит
- Проезд от Екатеринбурга до Дегтярска от «остановка Школа» — 134 рублей
- Место начала и завершения?
- г. Дегтярск Свердловской обл. , ул. Советская д. 33
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
8 авг 2023
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