Отправляемся в город Дегтярск, где вы увидите Уральские горы в центре города. Мы пройдем у подножья горы Лабаз, где расположилась Северская Дегтярка. Посетим 3 точки на горе Лабаз. Погуляем по
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Гора Лабаз Погрузимся в историю и природу, обойдем подножье горы Лабаз, ознакомимся с интересными местами и красивыми пейзажами. Расскажем о достопримечательностях и особенностях этой местности. Смело покорим высоты горы Лабаз и ощутим восторг от потрясающего видового панорамы. На вершине нас ожидает вкусный обед, и, сидя на вершине, мы будем наслаждаться окрестностями и красотой природы. Озеро Иж Булат Проехав частный сектор, мы посмотрим дома и наличники прошлого века, окунувшись в атмосферу старинных времен. Прибыв на озеро Иж Булат, проведем время в окружении живописного ландшафта. Погрузимся в атмосферу дикой природы, где среди липовых деревьев у озера устроим фотосессию. Возвращение Завершим наше путешествие. Присоединяйтесь к нашей экскурсии и окунитесь в красоту и уникальность природы Дегтярска и его окрестностей. Важная информация: Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подножье горы Лабаз
- Гора Сухарная
- Ул. Советская
- Руины бани
- Здание Рудоуправления
- Памятник летчику Сафронову
- Природное озеро Иж Булат
Что включено
- Услуги гида
- Обед (доставка пиццы в ассортименте и горячий чай)
Что не входит в цену
- Проезд от Екатеринбурга до Дегтярска от «остановка Школа» - 134 рублей
Место начала и завершения?
Г. Дегтярск Свердловской обл., ул. Советская д. 33
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Понравилось абсолютно всё!
Природа зашкаливает.
Гиды очень замечательные люди! Мария и Николай - благодарю вас за всё!
Природа зашкаливает.
Гиды очень замечательные люди! Мария и Николай - благодарю вас за всё!
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Ч
Интересный маршрут с пикником на вершине горы! С вкусным вишнёвым чаем и пиццей!) Спасибо)
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Т
Интересный маршрут с пикником на вершине горы! С вкусным вишнёвым чаем и пиццей!) Спасибо)
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Е
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М
Горы прекрасны, грустные остатки архитектурного прошлого в Дегтярске печальны до слез. Пицца, которой нас угощали, вкусная. Впечатления – разнообразные)
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