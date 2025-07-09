Мечта — это счастье жить в центре России.
Обратите внимание, за 3 часа вы посетите все основные красивые достопримечательности Екатеринбурга, окунётесь в историю города и узнаете много фактов и необыкновенных событий,
Описание экскурсииМечтайте о жизни в сердце России Всего за три часа вы сможете увидеть главные красоты Екатеринбурга, погрузиться в его богатую историю и узнать множество увлекательных фактов и удивительных событий, происходивших здесь. Вас ждёт не только захватывающая экскурсия в центральной части Екатеринбурга, а также знакомство с одним из самых старых районов города, который из современного вырос в историческое место. Также вы посетите природные уголки, насладитесь видом леса и пруда в посёлке, основанном в далёком 1721 году. Прогуляемся по бору на берегу пруда и полюбуемся природой.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Основные достопримечательности Екатеринбурга (Плотинка, Вознесенская церковь, Храм на Крови, Дом Митенкова, Дом Ананас, Самый первый каменный дом)
- Новый микрорайон Екатеринбурга
- Село Горный Щит
- Каскады прудов
Что включено
- Экскурсия
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание по маршруту отдельно по договоренности
Место начала и завершения?
Екатеринбург, Площадь 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 11 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Т
Татьяна
9 июл 2025
Отличная экскурсия! Очень обаятельный гид. Точная и интересная подача исторической информации. Спасибо! От нас самые отличные эмоции. Вы лучшая.
Т
Татьяна
25 июн 2025
Увидели всё, что хотели сами и то, что рекомендовала Мария. Теперь можем сказать, что познакомились с Екатеринбургом основательно! Экскурсия продолжительная, более 3 часов, узнали много нового!,Затем нам порекомендовали где можно вкусно пообедать настоящими уральскими пельменями и любезно подвезли до места
Г
Гузелия
20 июн 2025
Программу экскурсии я бы поменяла, в таком виде она малосодержательная, не чувствуется полное погружение в историю города. На пруд, который по программе, не поехали, так как вечером пробки. Для чего
Е
Елена
18 июн 2025
Экскурсия как ознакомительная вполне устроила. Душевно. Интересовало все - положились полностью на вкус наших гидов. Посмотрели на Уральские горы, сфотографировались у озера, посетили миленький новый район, нас сориентировали по историческому центру. Подсказали, куда сходить и что посмотреть. Рекомендую.
С
Станислав
18 июн 2025
О
Ольга
5 июн 2025
Ф
Феофанова
29 мая 2025
И
Ирина
26 мая 2025
Н
Наталья
24 мая 2025
Вябрала экскурсию "Екатеринбург-город мечты" осталась очень довольна и всем рекомендую, т. к. экскурсия не только об истории города, но и его современности. Прогулка по микрорайону "Солнечный" меняет привычное представление о
V
Viktoriya
20 мая 2025
Экскурсия понравилась, город тоже. Принимающая сторона любезно согласилась на дополнение программы, выходные прошли великолепно! Спасибо Марии и Николаю 🙂
Л
Лариса
15 апр 2025
