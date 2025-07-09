читать дальше

тогда заявлять его в программе? В новый жилой комплекс съездили, зачем вообще непонятно. Лучше исторические и красивые места города посмотреть, чем то, как красиво растут сорняки на детских площадках(Машина грязная, трудно сказать, сколько ее не мыли, а ведь возят гостей города. Большой плюс - показали деревянное зодчество взамен пруда, и то на некоторые особенные моменты в украшении старинного дома мы обратили внимание экскурсовода сами. Вот это было реально интересно, восстановленное и заброшенное здания стоят рядом, одно как пряничный домик, другое не яркое, но не менее красивое. Проехали мимо городка чекистов, вот его посещением можно было заменить Солнечный город, это все-таки история.