Брутальный, душевный, трудолюбивый, творческий и такой контрастный Екатеринбург! Мы правдиво и интересно расскажем вам о городе и покажем его основные локации. Вы увидите Храм на Крови, Ельцин Центр и другие значимые места. Разглядите старинные особняки и здания в стиле конструктивизма. Постоите на границе двух частей света. А также прокрутите колесо 300-летней истории.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы увидите главные городские локации, посмотрите на разнообразие архитектурных стилей Екатеринбурга и погрузитесь в историю города с момента появления заводского поселения до образования современного миллионника.

Мы расскажем вам, почему граница между Европой и Азией проходит именно по Уральскому хребту, за что Хозяйка Медной горы обиделась на уральцев и где она спрятала запасы малахита.

В нашей программе:

Исторический сквер и набережная городского пруда

Храм на Крови и дом Севастьянова

Литературный квартал и бизнес-центр «Высоцкий»

Ельцин Центр и дом-расчёска с домом-кораблём

Мэрия Екатеринбурга и старинные купеческие особняки

Памятник группе The Beatles

Обелиск на границе Европы с Азией

И многое другое!

Организационные детали