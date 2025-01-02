Увлекательный Екатеринбург + граница Европы и Азии

Познакомиться с городом и увидеть ключевые достопримечательности на автопешеходной экскурсии
Брутальный, душевный, трудолюбивый, творческий и такой контрастный Екатеринбург! Мы правдиво и интересно расскажем вам о городе и покажем его основные локации. Вы увидите Храм на Крови, Ельцин Центр и другие значимые места. Разглядите старинные особняки и здания в стиле конструктивизма. Постоите на границе двух частей света. А также прокрутите колесо 300-летней истории.
5
1 отзыв
Увлекательный Екатеринбург + граница Европы и Азии
Увлекательный Екатеринбург + граница Европы и Азии
Увлекательный Екатеринбург + граница Европы и Азии
Ближайшие даты:
15
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Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Вы увидите главные городские локации, посмотрите на разнообразие архитектурных стилей Екатеринбурга и погрузитесь в историю города с момента появления заводского поселения до образования современного миллионника.

Мы расскажем вам, почему граница между Европой и Азией проходит именно по Уральскому хребту, за что Хозяйка Медной горы обиделась на уральцев и где она спрятала запасы малахита.

В нашей программе:

  • Исторический сквер и набережная городского пруда
  • Храм на Крови и дом Севастьянова
  • Литературный квартал и бизнес-центр «Высоцкий»
  • Ельцин Центр и дом-расчёска с домом-кораблём
  • Мэрия Екатеринбурга и старинные купеческие особняки
  • Памятник группе The Beatles
  • Обелиск на границе Европы с Азией

И многое другое!

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле комфорт-класса Mazda3 (с водителем и гидом)
  • Рекомендованный возраст 12 +. Если с вами будут дети, сообщите, пожалуйста, заранее
  • В процессе экскурсии предусмотрены выходы из автомобиля с осмотром достопримечательностей
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Г
2 янв 2025
Огромное спасибо за содержательную и познавательную экскурсию. Много интересных фактов, продуманный маршрут. Город очень понравился, есть желание вернуться сюда летом. Отдельное спасибо за то, что взялись за нас 01 января))) и посоветовали классный ресторан с уральской кухней.

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