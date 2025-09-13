Жизнь под землёй существует! Мы спустимся в подземку, с ветерком прокатимся в вагоне екатеринбургского метро и прогуляемся по перронам станций. Поговорим о космосе и индустриализации, о рабочем классе и заводах-гигантах, об античных скульптурах и революции. А потом восхитимся богатством уральских недр, рекордами авиации и развитием науки.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Ваш гид в Екатеринбурге

Светлана Ваш гид в Екатеринбурге

Описание экскурсии

Космическая станция с витражами

На «Проспекте Космонавтов» чёрный мрамор с белыми прожилками имитирует звёздное небо, а светильники похожи на сопла ракет. Это дань уральским заводам, которые производили детали для космической программы СССР.

Станция-самолёт

«Чкаловская» оформлена как салон аэросудна: изогнутые стены, часы с мировым временем и номер борта АНТ-25, на котором Чкалов совершил перелёт через Северный полюс.

Заводские барельефы

На «Уралмаше» и «Машиностроителей» стены украшены чугунными панно с рабочими у станков и солдатами ВОВ — редкий пример индустриального искусства в метро.

Самая глубокая станция Урала

«Уральская» (42 м) могла бы стать бункером: здесь нет эскалаторов, только лифты. Мрамор для отделки добывали в Нижнем Тагиле.

Станция-призрак

Недостроенная «Бажовская» должна была соединить две линии. Сейчас её шахты законсервированы, а среди горожан ходят легенды о подземных тоннелях-лабиринтах.

«Ботанические соты»

На одноимённой станции всё — от светильников до букв названия — выполнено в форме пчелиных сот. Здесь рекордные 8 выходов на поверхность!

«Спортивная» античность

Станция «Динамо» украшена копией статуи «Дискобол» и факельными светильниками — отсылка к Олимпийским играм 1980 года.

Вы узнаете:

историю строительства метро: от первых запусков до участия Бориса Ельцина в выборе маршрута

на какой станции живёт призрак метростроевца

почему в метро тепло зимой

сколько получает машинист метропоезда

чем отличается метропоезд от электрички на поверхности Земли

можно ли задохнуться в метро

как работает метропоезд без машиниста

какие тайны скрывает конструкция самой глубокой станции города

Организационные детали