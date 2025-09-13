Загадки подземелья: прогулка по станциям метро в Екатеринбурге
От петровских заводов - к космическим ракетам и современным технологиям
Жизнь под землёй существует! Мы спустимся в подземку, с ветерком прокатимся в вагоне екатеринбургского метро и прогуляемся по перронам станций.
Поговорим о космосе и индустриализации, о рабочем классе и заводах-гигантах, об античных скульптурах и революции. А потом восхитимся богатством уральских недр, рекордами авиации и развитием науки.
5
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
🚇 Уникальные станции метро
🌌 Космические витражи
🏭 Индустриальные барельефы
👻 Легенды о призраках
🕰 История строительства
Что можно увидеть
Проспект Космонавтов
Чкаловская
Уралмаш
Машиностроителей
Уральская
Бажовская
Ботаническая
Динамо
Описание экскурсии
Космическая станция с витражами
На «Проспекте Космонавтов» чёрный мрамор с белыми прожилками имитирует звёздное небо, а светильники похожи на сопла ракет. Это дань уральским заводам, которые производили детали для космической программы СССР.
Станция-самолёт
«Чкаловская» оформлена как салон аэросудна: изогнутые стены, часы с мировым временем и номер борта АНТ-25, на котором Чкалов совершил перелёт через Северный полюс.
Заводские барельефы
На «Уралмаше» и «Машиностроителей» стены украшены чугунными панно с рабочими у станков и солдатами ВОВ — редкий пример индустриального искусства в метро.
Самая глубокая станция Урала
«Уральская» (42 м) могла бы стать бункером: здесь нет эскалаторов, только лифты. Мрамор для отделки добывали в Нижнем Тагиле.
Станция-призрак
Недостроенная «Бажовская» должна была соединить две линии. Сейчас её шахты законсервированы, а среди горожан ходят легенды о подземных тоннелях-лабиринтах.
«Ботанические соты»
На одноимённой станции всё — от светильников до букв названия — выполнено в форме пчелиных сот. Здесь рекордные 8 выходов на поверхность!
«Спортивная» античность
Станция «Динамо» украшена копией статуи «Дискобол» и факельными светильниками — отсылка к Олимпийским играм 1980 года.
Вы узнаете:
историю строительства метро: от первых запусков до участия Бориса Ельцина в выборе маршрута
на какой станции живёт призрак метростроевца
почему в метро тепло зимой
сколько получает машинист метропоезда
чем отличается метропоезд от электрички на поверхности Земли
можно ли задохнуться в метро
как работает метропоезд без машиниста
какие тайны скрывает конструкция самой глубокой станции города
Организационные детали
Билет на метро входит в стоимость
Программа 12+
Во время экскурсии выход из метро не планируется. Продолжительность — 1,5–2 часа
Обратите внимание: при входе в метро производится досмотр вещей и проход через рамки обнаружения металла
в понедельник и пятницу в 17:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
2000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площаи 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и пятницу в 17:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 12:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 53 туристов
Я родилась в Свердловске, живу в Екатеринбурге! С удовольствием расскажу, как менялся мой город, о том, что я видела своими глазами и что прочитала в книгах! Аттестованный гид-экскурсовод с 2024 года.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Светлана
13 сен 2025
Светлана, большое спасибо за экскурсию…. очень интересно ненавязчиво рассказываете, легко слушать… Отдельное спасибо, за то, что скорректировали время под нас…. Рекомендую!!!! 🌸🌸🌸
Светлана
Ответ организатора:
Светлана, очень приятно слышать, приезжайте ещё в наш город. Буду рада встрече вновь! У нас ещё много интересных мест!
А
Анастасия
11 сен 2025
Прикольный формат, понравилось
Светлана
Ответ организатора:
Анастасия, приятно слышать! Была рада быть полезной!
Кирилл
3 сен 2025
Интересная и познавательная экскурсия, позволяющая нестандартно взглянуть на город. Рекомендую!