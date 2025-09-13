Мои заказы

Загадки подземелья: прогулка по станциям метро в Екатеринбурге

От петровских заводов - к космическим ракетам и современным технологиям
Жизнь под землёй существует! Мы спустимся в подземку, с ветерком прокатимся в вагоне екатеринбургского метро и прогуляемся по перронам станций.

Поговорим о космосе и индустриализации, о рабочем классе и заводах-гигантах, об античных скульптурах и революции. А потом восхитимся богатством уральских недр, рекордами авиации и развитием науки.
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚇 Уникальные станции метро
  • 🌌 Космические витражи
  • 🏭 Индустриальные барельефы
  • 👻 Легенды о призраках
  • 🕰 История строительства
Что можно увидеть

  • Проспект Космонавтов
  • Чкаловская
  • Уралмаш
  • Машиностроителей
  • Уральская
  • Бажовская
  • Ботаническая
  • Динамо

Описание экскурсии

Космическая станция с витражами

На «Проспекте Космонавтов» чёрный мрамор с белыми прожилками имитирует звёздное небо, а светильники похожи на сопла ракет. Это дань уральским заводам, которые производили детали для космической программы СССР.

Станция-самолёт

«Чкаловская» оформлена как салон аэросудна: изогнутые стены, часы с мировым временем и номер борта АНТ-25, на котором Чкалов совершил перелёт через Северный полюс.

Заводские барельефы

На «Уралмаше» и «Машиностроителей» стены украшены чугунными панно с рабочими у станков и солдатами ВОВ — редкий пример индустриального искусства в метро.

Самая глубокая станция Урала

«Уральская» (42 м) могла бы стать бункером: здесь нет эскалаторов, только лифты. Мрамор для отделки добывали в Нижнем Тагиле.

Станция-призрак

Недостроенная «Бажовская» должна была соединить две линии. Сейчас её шахты законсервированы, а среди горожан ходят легенды о подземных тоннелях-лабиринтах.

«Ботанические соты»

На одноимённой станции всё — от светильников до букв названия — выполнено в форме пчелиных сот. Здесь рекордные 8 выходов на поверхность!

«Спортивная» античность

Станция «Динамо» украшена копией статуи «Дискобол» и факельными светильниками — отсылка к Олимпийским играм 1980 года.

Вы узнаете:

  • историю строительства метро: от первых запусков до участия Бориса Ельцина в выборе маршрута
  • на какой станции живёт призрак метростроевца
  • почему в метро тепло зимой
  • сколько получает машинист метропоезда
  • чем отличается метропоезд от электрички на поверхности Земли
  • можно ли задохнуться в метро
  • как работает метропоезд без машиниста
  • какие тайны скрывает конструкция самой глубокой станции города

Организационные детали

  • Билет на метро входит в стоимость
  • Программа 12+
  • Во время экскурсии выход из метро не планируется. Продолжительность — 1,5–2 часа
  • Обратите внимание: при входе в метро производится досмотр вещей и проход через рамки обнаружения металла

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2000 ₽
Ответы на вопросы

Светлана
Светлана — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 53 туристов
Я родилась в Свердловске, живу в Екатеринбурге! С удовольствием расскажу, как менялся мой город, о том, что я видела своими глазами и что прочитала в книгах! Аттестованный гид-экскурсовод с 2024 года.

Отзывы и рейтинг

Светлана
Светлана
13 сен 2025
Светлана, большое спасибо за экскурсию…. очень интересно ненавязчиво рассказываете, легко слушать… Отдельное спасибо, за то, что скорректировали время под нас…. Рекомендую!!!! 🌸🌸🌸
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Светлана, очень приятно слышать, приезжайте ещё в наш город. Буду рада встрече вновь! У нас ещё много интересных мест!
А
Анастасия
11 сен 2025
Прикольный формат, понравилось
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Анастасия, приятно слышать!
Была рада быть полезной!
Кирилл
Кирилл
3 сен 2025
Интересная и познавательная экскурсия, позволяющая нестандартно взглянуть на город. Рекомендую!
Светлана
Светлана
Ответ организатора:
Кирилл, приятно слышать!
Спасибо за рекомендацию!

Входит в следующие категории Екатеринбурга

