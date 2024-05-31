Что нас ожидает:

Мы проедем по Екатеринбургской кольцевой автодороге, узнаем о её роли в дальнейшем развитии и кратном расширении Екатеринбурга.

Увидим и обсудим различия между природой восточного и западного склонов Уральских гор • Посетим Палкинские каменные палатки, услышим про историю формирования и развития Урала, а также почему именно наш край так богат минералами • Услышим легенды о нашем Уральском Робин Гуде и посёлке Палкино, основанном им.

Пройдём несколько ручьёв, в которых в позапрошлом веке намывали золото • Прогуляемся по живописному Уральскому лесу • А главное: своими руками найдём «сокровища» — кристаллы граната и ещё многое другое. Бронируйте наше путешествие, и у вас будет незабываемая возможность познакомиться с Уральским краем со всех сторон! Путешествие за сокровищами В нашем путешествии вы узнаете, почему территорию Московского тракта в районе границы Европа-Азия можно с полным правом назвать воротами в Сибирь, как обживали эти места за все периоды их существования, а также как последнее оледенение сформировало предпосылки для освоения и активного развития территорий Среднего Урала Важная информация:.

Пройдём несколько ручьёв, в которых в позапрошлом веке намывали золото • Прогуляемся по живописному Уральскому лесу • А главное: своими руками найдём «сокровища» — кристаллы граната и ещё многое другое. Бронируйте наше путешествие, и у вас будет незабываемая возможность познакомиться с Уральским краем со всех сторон! Путешествие за сокровищами В нашем путешествии вы узнаете, почему территорию Московского тракта в районе границы Европа-Азия можно с полным правом назвать воротами в Сибирь, как обживали эти места за все периоды их существования, а также как последнее оледенение сформировало предпосылки для освоения и активного развития территорий Среднего Урала Важная информация:.

• Пройдём несколько ручьёв, в которых в позапрошлом веке намывали золото • Прогуляемся по живописному Уральскому лесу • А главное: своими руками найдём «сокровища» — кристаллы граната и ещё многое другое. Бронируйте наше путешествие, и у вас будет незабываемая возможность познакомиться с Уральским краем со всех сторон! Путешествие за сокровищами В нашем путешествии вы узнаете, почему территорию Московского тракта в районе границы Европа-Азия можно с полным правом назвать воротами в Сибирь, как обживали эти места за все периоды их существования, а также как последнее оледенение сформировало предпосылки для освоения и активного развития территорий Среднего Урала Важная информация: