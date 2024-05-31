Гранат в переводе с латинского «granum» означает «зернистый».
Такое название минерал получил благодаря сходству со спелыми зернами одноименного фрукта: кристаллы граната имеют округлую форму и схожий цвет. В средние века красный гранат еще называли карбункул. Определенно, самый распространенный цвет граната — густо-красный. Однако цветовая палитра камня гораздо шире.
Такое название минерал получил благодаря сходству со спелыми зернами одноименного фрукта: кристаллы граната имеют округлую форму и схожий цвет. В средние века красный гранат еще называли карбункул. Определенно, самый распространенный цвет граната — густо-красный. Однако цветовая палитра камня гораздо шире.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что вас ожидает:
- Пос. Палкино
- Река Исеть
- Палкинские каменные палатки
- Места золотопромывки на Палкинском торфянике
- Гранатовая копь
Описание экскурсии
Что нас ожидает:
- Мы проедем по Екатеринбургской кольцевой автодороге, узнаем о её роли в дальнейшем развитии и кратном расширении Екатеринбурга.
- Увидим и обсудим различия между природой восточного и западного склонов Уральских гор • Посетим Палкинские каменные палатки, услышим про историю формирования и развития Урала, а также почему именно наш край так богат минералами • Услышим легенды о нашем Уральском Робин Гуде и посёлке Палкино, основанном им.
Пройдём несколько ручьёв, в которых в позапрошлом веке намывали золото • Прогуляемся по живописному Уральскому лесу • А главное: своими руками найдём «сокровища» — кристаллы граната и ещё многое другое. Бронируйте наше путешествие, и у вас будет незабываемая возможность познакомиться с Уральским краем со всех сторон! Путешествие за сокровищами В нашем путешествии вы узнаете, почему территорию Московского тракта в районе границы Европа-Азия можно с полным правом назвать воротами в Сибирь, как обживали эти места за все периоды их существования, а также как последнее оледенение сформировало предпосылки для освоения и активного развития территорий Среднего Урала Важная информация:.
Пройдём несколько ручьёв, в которых в позапрошлом веке намывали золото • Прогуляемся по живописному Уральскому лесу • А главное: своими руками найдём «сокровища» — кристаллы граната и ещё многое другое. Бронируйте наше путешествие, и у вас будет незабываемая возможность познакомиться с Уральским краем со всех сторон! Путешествие за сокровищами В нашем путешествии вы узнаете, почему территорию Московского тракта в районе границы Европа-Азия можно с полным правом назвать воротами в Сибирь, как обживали эти места за все периоды их существования, а также как последнее оледенение сформировало предпосылки для освоения и активного развития территорий Среднего Урала Важная информация:.
• Пройдём несколько ручьёв, в которых в позапрошлом веке намывали золото • Прогуляемся по живописному Уральскому лесу • А главное: своими руками найдём «сокровища» — кристаллы граната и ещё многое другое. Бронируйте наше путешествие, и у вас будет незабываемая возможность познакомиться с Уральским краем со всех сторон! Путешествие за сокровищами В нашем путешествии вы узнаете, почему территорию Московского тракта в районе границы Европа-Азия можно с полным правом назвать воротами в Сибирь, как обживали эти места за все периоды их существования, а также как последнее оледенение сформировало предпосылки для освоения и активного развития территорий Среднего Урала Важная информация:
- С собой желательно взять воду перекус и простейший инструмент (хотя бы лопатку) • Обратите внимание, что часть маршрута мы пройдём пешком (пару километров) • Одежду и обувь возьмите удобную, походную.
- Можно договориться на большее количество участников, чем указано в описании экскурсии. Все детали будут проговариваться индивидуально.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пос. Палкино
- Река Исеть
- Палкинские каменные палатки
- Места золотопромывки на Палкинском торфянике
- Гранатовая копь
Что включено
- Транспортно-экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По Вашему выбору
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Важная информация
- С собой желательно взять воду перекус и простейший инструмент (хотя бы лопатку)
- Обратите внимание, что часть маршрута мы пройдём пешком (пару километров)
- Одежду и обувь возьмите удобную, походную
- Можно договориться на большее количество участников, чем указано в описании экскурсии. Все детали будут проговариваться индивидуально
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
31 мая 2024
Большая благодарность Анатолию. Нам с супругой все очень понравилось. Поехали именно туда, куда и хотели. С автобусными экскурсиями таких мест не покажут. Собрали своими руками чудесные экземпляры гранатов для коллекции. Всем рекомендуем.
А
Анастасия
28 окт 2023
Спасибо Анатолию, было замечательно, познавательно и увлекательно. Добывать своими руками сокровища - дело очень интересное👍
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