Экскурсия «Семья Романовых в Екатеринбурге» на транспорте туристов

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Экскурсия "Семья Романовых в Екатеринбурге"

Во время нашей увлекательной экскурсии вы сможете узнать о знаковых местах, связанных с царской династией Романовых. Это уникальная возможность познакомиться с историей последних дней Николая II и трагической гибели его семьи.

Основные моменты экскурсии

Знакомство с историей, почему императорская семья была доставлена в Екатеринбург после Октябрьской революции.

Прогулка по Царской улице и осмотр Храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, где в 1918 году было расстреляно царское семейство.

Посещение памятника царской семье рядом с храмом.

Ганина Яма

После этого мы отправимся за пределы города к мужскому монастырю на Ганиной Яме. Здесь вы познакомитесь с обстоятельствами гибели Николая II, а также с историей создания монастырского комплекса Святых Царственных Страстотерпцев. В рамках этого визита мы:

Посетим музей монастыря.

Постоим у мироточащего креста, который принадлежал Романовым.

Дополнительная возможность

По желанию можно также посетить Музей автомобильной техники, расположенный в городе Верхняя Пышма. Дорога от монастыря до музейного центра займет не более 30 минут.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это обеспечит ваше место и сделает ваше путешествие комфортным и незабываемым!