Экскурсия «Семья Романовых в Екатеринбурге» на транспорте туристов

Во время нашей увлекательной экскурсии вы сможете узнать о знаковых местах, связанных с царской династией Романовых. Это уникальная возможность познакомиться с историей последних дней Николая II и трагической гибели его семьи.
Основные моменты экскурсии
Знакомство с историей, почему императорская семья была доставлена в Екатеринбург после Октябрьской революции.
Прогулка по Царской улице и осмотр Храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, где в 1918 году было расстреляно царское семейство.
Посещение памятника царской семье рядом с храмом.
Ганина Яма
После этого мы отправимся за пределы города к мужскому монастырю на Ганиной Яме. Здесь вы познакомитесь с обстоятельствами гибели Николая II, а также с историей создания монастырского комплекса Святых Царственных Страстотерпцев. В рамках этого визита мы:
Посетим музей монастыря.
Постоим у мироточащего креста, который принадлежал Романовым.
Дополнительная возможность
По желанию можно также посетить Музей автомобильной техники, расположенный в городе Верхняя Пышма. Дорога от монастыря до музейного центра займет не более 30 минут.
Важная информация
Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это обеспечит ваше место и сделает ваше путешествие комфортным и незабываемым!
Ежедневно
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Царская улица
Храм на Крови
Памятник царской семье
Мужской монастырь на Ганиной Яме
Музей монастыря
Мироточащий креста и другие
Что включено
Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
Экскурсия проводится на транспорте туристов.
Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Замечательная гид, Евгения, очень подробно, со знанием истории, любовью к своему городу провела нам экскурсию!!! Спасибо
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