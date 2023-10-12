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Экскурсия «Семья Романовых в Екатеринбурге» на транспорте туристов

Романовы в Екатеринбурге: экскурсия по местам последних дней императорской семьи
5
1 отзыв
Экскурсия «Семья Романовых в Екатеринбурге» на транспорте туристов
Экскурсия «Семья Романовых в Екатеринбурге» на транспорте туристов
Экскурсия «Семья Романовых в Екатеринбурге» на транспорте туристов

Описание экскурсии

Экскурсия "Семья Романовых в Екатеринбурге"

Во время нашей увлекательной экскурсии вы сможете узнать о знаковых местах, связанных с царской династией Романовых. Это уникальная возможность познакомиться с историей последних дней Николая II и трагической гибели его семьи.

Основные моменты экскурсии

  • Знакомство с историей, почему императорская семья была доставлена в Екатеринбург после Октябрьской революции.
  • Прогулка по Царской улице и осмотр Храма на Крови, построенного на месте дома Ипатьева, где в 1918 году было расстреляно царское семейство.
  • Посещение памятника царской семье рядом с храмом.

Ганина Яма

После этого мы отправимся за пределы города к мужскому монастырю на Ганиной Яме. Здесь вы познакомитесь с обстоятельствами гибели Николая II, а также с историей создания монастырского комплекса Святых Царственных Страстотерпцев. В рамках этого визита мы:

  • Посетим музей монастыря.
  • Постоим у мироточащего креста, который принадлежал Романовым.

Дополнительная возможность

По желанию можно также посетить Музей автомобильной техники, расположенный в городе Верхняя Пышма. Дорога от монастыря до музейного центра займет не более 30 минут.

Важная информация

Для бронирования экскурсий в праздничные дни мы рекомендуем внести предоплату в размере 20% на сайте Спутник-8. Это обеспечит ваше место и сделает ваше путешествие комфортным и незабываемым!

Ежедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Царская улица
  • Храм на Крови
  • Памятник царской семье
  • Мужской монастырь на Ганиной Яме
  • Музей монастыря
  • Мироточащий креста и другие
Что включено
  • Экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Транспортное обслуживание не включено в стоимость.
  • Экскурсия проводится на транспорте туристов.
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
По согласованию с гидом
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Н
Замечательная гид, Евгения, очень подробно, со знанием истории, любовью к своему городу провела нам экскурсию!!! Спасибо
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