Т Татьяна Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга Впечатления от экскурсии хорошие) Юлия знает столько всего, время пролетело незаметно, маршрут интересный. Спасибо!

А Антон Екатеринбург: самое интересное Все очень понравилось. Константин очень эрудированный гид, очень много показал и рассказал. Когда буду в следующий раз в Екатеринбурге, обязательно запланирую с ним экскурсию по какому-нибудь еще маршруту

С Светлана Екатеринбург и династия Романовых читать дальше Он сразу заиграл новыми красками!!! А история Романовых просто не может не завораживать. Сама экскурсия довольно объемная. Было много интересных фактов к размышлению. Спасибо за прекрасно проведённое время и комфортное передвижение!!! Советую данную экскурсию однозначно!!! Очень приятный гид Елена.,которая прекрасно владеет информацией. По договорённости Елена провела дополнительно эскурс в историю города.

М Мария Город малахитовых крыш: экскурсия по центру Екатеринбурга читать дальше части города… и вуаля, встретили Юлию. Живя в городе Екатеринбурге, прогуливаясь по Плотинке оказывается не знала много исторических фактов. Не смотря на жаркую погоду сегодня, живой рассказ и прохлада Исети освежали. Спасибо Юлии, с наилучшими пожеланиями, Мария. Здравствуйте! Сегодня вернулись с экскурсии "Город Малахитовых крыш". Отличная обзорная и познавательная экскурсия. Собирались с дочерью погулять именно в этой

Д Дмитрий Ваше идеальное знакомство с Екатеринбургом Спасибо Оксане за приятную экскурсию по Екатеринбургу, все очень понятно, живо, увлекательно и интересно. В части экскурсии про расстрел царской семьи в какой-то момент даже захотелось заплакать. Очень рекомендую сходить по Екатеринбургу с Оксаной.

А Александр Топ-10 мест Екатеринбурга на прогулке с местным жителем Знающий дружелюбный гид, продуманный маршрут.

А Александр Экспресс-знакомство с Екатеринбургом Экскурсия очень понравилась. Очень интересная информация, доступная подача. Время пролетело незаметно, хотелось бы ещё послушать).

Н Наталия По следам Романовых Спасибо Елизавете за организацию интересной, познавательной экскурсии.

А Алёна Аудиоэкскурсия по Екатеринбургу Прекрасное содержание. Удобное приложение. Карта по движению. Экскурсовод приятный голос и понятная речь!