Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей трагической гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Описание экскурсии
Что вас ждёт?
0:00 — сбор группы.
Храм-на-Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II. (Самостоятельный осмотр) • Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма) — место паломничества православных верующих. Храмы монастыря построены в стиле русского деревянного зодчества и удивительно органично вписываются в пейзаж уральского леса. 15:00 — ориентировочное время завершения программы в центре города.
• Храм-на-Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II. (Самостоятельный осмотр) • Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма) — место паломничества православных верующих. Храмы монастыря построены в стиле русского деревянного зодчества и удивительно органично вписываются в пейзаж уральского леса. 15:00 — ориентировочное время завершения программы в центре города. Важная информация:
Согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм-на-Крови
- Ганина Яма
Что включено
- Экскурсионный автобус
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм-памятник на крови во имя Всех Святых в земле Российской просиявших
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Мы гарантируем проведение данной экскурсии при её бронировании и оплате не позднее, чем за 48 часов до начала
- При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы
- Обращаем внимание, что при группе менее 10-ти человек в стоимость входит самостоятельный осмотр территории монастыря на Ганиной яме
- Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
4 ноя 2025
Экскурсия великолепная, очень произвела сильное впечатление. Экскурсовод Татьяна Федотовна очень подробно писала все события. Чувствуется опыт и сильное знание истории и фактов. Спасибо большое. Даже 12 летний ребенок был в восторге, получила ответы на все вопросы, которые были относительно исторических фактов.
С
Светлана
29 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию!! Отдельно восхищаюсь экскурсоводом!!! Татьяна Фёдоровна мастер своего дела!! Рекомендую!! Если ещё буду в Екатеринбурге, с удовольствием повторю экскурсию!! После информации которую получила от Татьяны Фёдоровны появилось желание получше изучить историю России!! Спасибо большое!!
О
Ольга
27 окт 2025
Когда рассматривали Екатеринбург, обратили внимание на эту экскурсию и не прогадали. Экскурсия очень интересная, по времени около 5 часов, на автобусе ехать недалеко, автобус хороший.
Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Татьяну Фёдоровну,
А
Алёна
12 окт 2025
Т
Татьяна
8 окт 2025
Вы выслали мне 4! Письмо и 4! Смс-сообщения с просьбой оценить экскурсию. Просьба больше не третировать меня своими сообщениями!
Л
Любовь
6 окт 2025
Очень интересная экскурсия,узнали много интересного, спасибо экскурсоводу Татьяне Федоровне….
В
Вячеслав
29 сен 2025
Очень интересная экскурсия и очень интересный экскурсовод. Чувствуется профессиональная старая школа экскурсоводов. Рекомендую. И экскурсию и особенно экскурсовода
Ю
Юлия
24 сен 2025
Всё понравилось! И организация, и экскурсоводы. Татьяна Федоровна очень душевная женщина, много знает, отвечает на все вопросы. Узнали много нового. При этом все факты запоминающиеся, а не сухая информация. Экскурсовод
А
Алена
24 сен 2025
Татьяна Федоровна прекрасный экскурсовод! Было очень интересно, и эмоционально
М
Марина
23 сен 2025
Экскурсовод нашей группы была Татьяна Фёдоровна. У неё очень интересная подача, сразу заметно что человек начитанный, грамотный и хорошо знаком с историей последней царской семьи.
После приезда на Ганину Яму нас
Е
Елистратова
18 сен 2025
Спасибо, очень интересная, познавательная экскурсия. Всё понравилось!
Д
Дернова
17 сен 2025
З
Захарова
17 сен 2025
В
Владимир
16 сен 2025
Т
Татьяна
3 сен 2025
После увиденного и услышанного появилось желание углубиться в историю. Ещё больше узнать о Николае 2, как о политике и просто семьянине. Воодушевляет воспитание его детей. Огромное спасибо за те знания,
