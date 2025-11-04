Мои заказы

Ганина Яма и Храм-на-Крови

Во время этой экскурсии вы познакомитесь с историей трагической гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
4.8
34 отзыва
Ганина Яма и Храм-на-Крови
Ганина Яма и Храм-на-Крови
Ганина Яма и Храм-на-Крови

Описание экскурсии

Что вас ждёт?
0:00 — сбор группы.
Храм-на-Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II. (Самостоятельный осмотр) • Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма) — место паломничества православных верующих. Храмы монастыря построены в стиле русского деревянного зодчества и удивительно органично вписываются в пейзаж уральского леса. 15:00 — ориентировочное время завершения программы в центре города. Важная информация:.
Храм-на-Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II. (Самостоятельный осмотр) • Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма) — место паломничества православных верующих. Храмы монастыря построены в стиле русского деревянного зодчества и удивительно органично вписываются в пейзаж уральского леса. 15:00 — ориентировочное время завершения программы в центре города. Важная информация:.
• Храм-на-Крови, возведённый на месте дома инженера Ипатьева, в котором произошла расправа над семьёй Николая II. (Самостоятельный осмотр) • Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма) — место паломничества православных верующих. Храмы монастыря построены в стиле русского деревянного зодчества и удивительно органично вписываются в пейзаж уральского леса. 15:00 — ориентировочное время завершения программы в центре города. Важная информация:
  • Мы гарантируем проведение данной экскурсии при её бронировании и оплате не позднее, чем за 48 часов до начала.
  • При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы.
  • Обращаем внимание, что при группе менее 10-ти человек в стоимость входит самостоятельный осмотр территории монастыря на Ганиной яме.
  • Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек).

Согласно календарю.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм-на-Крови
  • Ганина Яма
Что включено
  • Экскурсионный автобус
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Храм-памятник на крови во имя Всех Святых в земле Российской просиявших
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Мы гарантируем проведение данной экскурсии при её бронировании и оплате не позднее, чем за 48 часов до начала
  • При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы
  • Обращаем внимание, что при группе менее 10-ти человек в стоимость входит самостоятельный осмотр территории монастыря на Ганиной яме
  • Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 34 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
1
3
2
2
1
1
Е
Елена
4 ноя 2025
Экскурсия великолепная, очень произвела сильное впечатление. Экскурсовод Татьяна Федотовна очень подробно писала все события. Чувствуется опыт и сильное знание истории и фактов. Спасибо большое. Даже 12 летний ребенок был в восторге, получила ответы на все вопросы, которые были относительно исторических фактов.
С
Светлана
29 окт 2025
Большое спасибо за экскурсию!! Отдельно восхищаюсь экскурсоводом!!! Татьяна Фёдоровна мастер своего дела!! Рекомендую!! Если ещё буду в Екатеринбурге, с удовольствием повторю экскурсию!! После информации которую получила от Татьяны Фёдоровны появилось желание получше изучить историю России!! Спасибо большое!!
О
Ольга
27 окт 2025
Когда рассматривали Екатеринбург, обратили внимание на эту экскурсию и не прогадали. Экскурсия очень интересная, по времени около 5 часов, на автобусе ехать недалеко, автобус хороший.
Отдельно хочется поблагодарить экскурсовода Татьяну Фёдоровну,
читать дальше

это было грандиозно. Её можно слушать бесконечно. Татьяна Фёдоровна очень интересно рассказывает, меняя интонацию, она как будто чувствует боль
царской семьи. Совершенно не хотелось чтобы экскурсия заканчивалась.
Татьяна Фёдоровна спасибо вам большое, за то, что окунули нас в 1917-1918 годы.
Вы экскурсовод с большой буквы.

А
Алёна
12 окт 2025
Т
Татьяна
8 окт 2025
Вы выслали мне 4! Письмо и 4! Смс-сообщения с просьбой оценить экскурсию. Просьба больше не третировать меня своими сообщениями!
Л
Любовь
6 окт 2025
Очень интересная экскурсия,узнали много интересного, спасибо экскурсоводу Татьяне Федоровне….
В
Вячеслав
29 сен 2025
Очень интересная экскурсия и очень интересный экскурсовод. Чувствуется профессиональная старая школа экскурсоводов. Рекомендую. И экскурсию и особенно экскурсовода
Ю
Юлия
24 сен 2025
Всё понравилось! И организация, и экскурсоводы. Татьяна Федоровна очень душевная женщина, много знает, отвечает на все вопросы. Узнали много нового. При этом все факты запоминающиеся, а не сухая информация. Экскурсовод
читать дальше

по территории монастыря тоже очень хорошая. Даже открыла двери храма закрытого на перерыв. Но надо сказать что эмоционально экскурсия дается тяжело, больше подходит для взрослых. Спасибо за любовь к профессии, сразу видно, что люди горят ей!

А
Алена
24 сен 2025
Татьяна Федоровна прекрасный экскурсовод! Было очень интересно, и эмоционально
М
Марина
23 сен 2025
Экскурсовод нашей группы была Татьяна Фёдоровна. У неё очень интересная подача, сразу заметно что человек начитанный, грамотный и хорошо знаком с историей последней царской семьи.
После приезда на Ганину Яму нас
читать дальше

передали другой женщине, которая провела экскурсию по территории мужского монастыря. Это было неинтересно. Она выдавала информацию безразлично, монотонно, как будто это ей в тягость. Это и омрачило общее впечатление от экскурсии.

Е
Елистратова
18 сен 2025
Спасибо, очень интересная, познавательная экскурсия. Всё понравилось!
Д
Дернова
17 сен 2025
З
Захарова
17 сен 2025
В
Владимир
16 сен 2025
Т
Татьяна
3 сен 2025
После увиденного и услышанного появилось желание углубиться в историю. Ещё больше узнать о Николае 2, как о политике и просто семьянине. Воодушевляет воспитание его детей. Огромное спасибо за те знания,
читать дальше

которыми поделились с нами все экскурсоводы, что смогли действительно погрузить нас в ту эпоху, ответить на все вопросы. И если ваши экскурсии вдохновляют на дальнейшее изучение этой темы, значит ваша работа проделана не зря. Большое спасибо

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

Обзорная экскурсия по Екатеринбургу + выезд на Ганину яму
На машине
6.5 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Екатеринбургу
Путешествие по Екатеринбургу и Ганиной яме - это шанс узнать о судьбе Романовых и истории города. Подходит для тех, кто впервые в столице Урала
21 ноя в 08:00
23 ноя в 08:00
15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга
На машине
3 часа
44 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга
Посетить место, связанное с трагической гибелью царской семьи
Начало: У Храма на Крови в Екатеринбурге
Завтра в 09:00
21 ноя в 10:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
На машине
4.5 часа
162 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Два в одном: Ганина Яма и граница «Европа-Азия»
Погрузитесь в историю и природу Урала: пересеките границу Европы и Азии, узнайте о судьбе Романовых и посетите монастырь на Ганиной Яме
Начало: От Вашего отеля
25 ноя в 09:00
26 ноя в 09:00
15 000 ₽ за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге