Путешествие к центру ЗемлиМы живём в городе, где постоянно ездят машины, транспорт, ходят люди, шум и городская суета, словом, жизнь кипит. А хотели бы Вы увидеть совершенно другую сторону города? Побывать под землей в центре города — там, где всё иначе, где Вы не услышите привычного шума и звуков. Тишина. И только вода шумит под ногами. Это возможность испытать новые ощущение и почувствовать себя в совершенно иной реальности.

Подземными запутанными тропами пройдём от Цирка до моста XVIII века, сохранившегося под землёй и превратившегося в сталактитовый грот, по реке, названной в честь известного Екатеринбургского архитектора. Такая экскурсия ⛳ может стать оригинальным подарком любителям острых ощущений, истории 📖, секретных материалов и практических исследований. Это возможность для участников погрузиться в таинственную и загадочную атмосферу подземного Екатеринбурга и увидеть «параллельный мир», который находится под современным городом. Важная информацияНа экскурсию допускаются лица старше 18 лет.