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Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»

Анатолий К.
Анатолий К. – Гид из Екатеринбурга
Мистические знаки, загадочные места, тайны подземелья, окружённые легендами и мифами, на протяжении веков привлекали внимание исследователей и любителей экстрима.

Теперь и у Вас есть возможность спуститься в подземелья Екатеринбурга, ощутить на себе их дух и получить дозу адреналина.

Протяженность Уральских подземелий неизвестна, исследована лишь малая часть.

Общая длина изученной части составляет: 15 тыс.

метров.

Большая часть ходов затоплена, глубина воды местами достигает 1, 2 метра, пройти по подземельям можно в специальном водонепроницаемом костюме.
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  • 👥Групповая
  • 🌇Подходит для вечера
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🧐Авторская экскурсия
  • Подземная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 10 человек

  • 650 ₽ за человека

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Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»
Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»

Что вы увидите

  • Подземелья Екатеринбурга
Путешествие к центру ЗемлиМы живём в городе, где постоянно ездят машины, транспорт, ходят люди, шум и городская суета, словом, жизнь кипит. А хотели бы Вы увидеть совершенно другую сторону города? Побывать под землей в центре города — там, где всё иначе, где Вы не услышите привычного шума и звуков. Тишина. И только вода шумит под ногами. Это возможность испытать новые ощущение и почувствовать себя в совершенно иной реальности.
Подземными запутанными тропами пройдём от Цирка до моста XVIII века, сохранившегося под землёй и превратившегося в сталактитовый грот, по реке, названной в честь известного Екатеринбургского архитектора. Такая экскурсия ⛳ может стать оригинальным подарком любителям острых ощущений, истории 📖, секретных материалов и практических исследований. Это возможность для участников погрузиться в таинственную и загадочную атмосферу подземного Екатеринбурга и увидеть «параллельный мир», который находится под современным городом. Важная информацияНа экскурсию допускаются лица старше 18 лет.
Что входит
  • Услуги гида
  • Аренда необходимого снаряжения для участников экскурсии (непромокаемый костюм, фонарик, перчатки).
Что не входит
  • Личные расходы (питание, напитки, сувениры и пр. )
Начало и место завершения
🚩 рядом с гостиницей «Огни Екатеринбурга»
Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»
Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»
Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»
Групповая экскурсия «Подземелья Екатеринбурга»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Анатолий К.
Анатолий К.
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