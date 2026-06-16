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Художники на Шарташе

Познакомиться с природными локациями Екатеринбурга глазами художников
Шарташ — озеро в лесном парке в черте Екатеринбурга. Оно может рассказать об освоении богатств Урала и людях, живших на этой земле. Недалеко ещё один природный памятник — Шарташские каменные
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палатки.

На экскурсии вы насладитесь красотой и своеобразием уральской природы, увидите арт-объекты фестивалей «Стенограффия» и «ЧО» и нефестивальные работы уличных художников. А ещё посмотрите на фантастических кованых животных на крыше действующей кузницы.

Художники на Шарташе
Художники на Шарташе
Художники на Шарташе

Описание экскурсии

Вы узнаете:

  • о первой общественной краеведческой организации Екатеринбурга.
  • о добыче золота на Урале и о том, как это повлияло на Шарташ.
  • где использовался шарташский гранит.
  • какой екатеринбургской историей вдохновился воронежский художник.
  • из чего птицы строят гнезда.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Шарташском лесном парке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 101 туриста
Я живу в Екатеринбурге с рождения, люблю и исследую этот город. Вожу авторские маршруты с 2023 года. Провожу экскурсии по конструктивистскому комплексу «3 и 6 дома Горсовета». Интересуюсь уличным искусством, гид фестиваля STENOGRAFFIA 2023 года. Буду рада познакомить вас с моим городом!

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