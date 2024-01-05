Отправиться в эпоху неолита, не покидая границ Екатеринбурга
На месте современного Екатеринбурга жизнь кипела уже в эпоху неолита.
Как насчёт путешествия во времени, отправной точкой которого станут мегалиты возле озера Шарташ? Мы побываем там, где обнаружили стоянку первобытного человека. Рассмотрим место ритуального святилища и реплики древних артефактов. Погуляем по парку, увидим морены и гигантов, которые здесь обитали.
Как насчёт путешествия во времени, отправной точкой которого станут мегалиты возле озера Шарташ? Мы побываем там, где обнаружили стоянку первобытного человека. Рассмотрим место ритуального святилища и реплики древних артефактов. Погуляем по парку, увидим морены и гигантов, которые здесь обитали.
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Описание
Что вас ожидает
- Я расскажу о древних поселениях на территории современного Екатеринбурга вблизи городского озера Шарташ.
- Укажу место, где были обнаружены стоянки первобытного человека.
- Покажу реплики артефактов, найденных археологами на местах жертвоприношения — знаменитых Каменных палатках.
- Вы узнаете о происхождении озера Шарташ, каменной ложе которого около 1 млн лет.
- Посмотрите на заброшенные каменоломни и попробуете разглядеть в них следы исчезнувшей цивилизации.
- Побываете на моренах и увидите обитавших здесь гигантов: шерстистого носорога, древнего оленя-исполина, пещерного льва, мамонта с мамонтёнком.
- По пути нам будут встречаться и следы современной цивилизации — объекты арт-фестивалей, проводившихся в разные годы в Екатеринбурге. Я упомяну о самых интересных из них.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у парка «Каменные палатки»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 22 туристов
Позвольте представиться! Меня зовут Наталья. Профессиональный филолог, исследователь, получила дополнительное образование в школе экскурсоводов. Интересуюсь загадочной историей горнозаводского царства и его самобытной столицы — Екатеринбурга, в котором живу с прошлого века. С удовольствием поделюсь с вами тем, что знаю. Мы вместе приподнимем вековую завесу местных тайн и превратим наши экскурсии в лёгкие исследовательские прогулки, наполненные неожиданными инсайтами и новыми впечатлениями!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дарья
5 янв 2024
Наталья замечательно провела экскурсию. Несмотря на погоду,нам все очень понравилось. Красивая природа и много новой и интересной информации
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