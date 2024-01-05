Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Индивидуальная экскурсия в Екатеринбурге

Отправиться в эпоху неолита, не покидая границ Екатеринбурга

5
1 отзыв
На месте современного Екатеринбурга жизнь кипела уже в эпоху неолита.

Как насчёт путешествия во времени, отправной точкой которого станут мегалиты возле озера Шарташ? Мы побываем там, где обнаружили стоянку первобытного человека. Рассмотрим место ритуального святилища и реплики древних артефактов. Погуляем по парку, увидим морены и гигантов, которые здесь обитали.
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Стоянка первобытного человека возле озера Шарташ
Ближайшие даты:
11
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Описание

Что вас ожидает

  • Я расскажу о древних поселениях на территории современного Екатеринбурга вблизи городского озера Шарташ.
  • Укажу место, где были обнаружены стоянки первобытного человека.
  • Покажу реплики артефактов, найденных археологами на местах жертвоприношения — знаменитых Каменных палатках.
  • Вы узнаете о происхождении озера Шарташ, каменной ложе которого около 1 млн лет.
  • Посмотрите на заброшенные каменоломни и попробуете разглядеть в них следы исчезнувшей цивилизации.
  • Побываете на моренах и увидите обитавших здесь гигантов: шерстистого носорога, древнего оленя-исполина, пещерного льва, мамонта с мамонтёнком.
  • По пути нам будут встречаться и следы современной цивилизации — объекты арт-фестивалей, проводившихся в разные годы в Екатеринбурге. Я упомяну о самых интересных из них.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка «Каменные палатки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
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1
Д
5 янв 2024
Наталья замечательно провела экскурсию. Несмотря на погоду,нам все очень понравилось. Красивая природа и много новой и интересной информации

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