Камера! Мотор! Вас ждёт заряжающая позитивом экскурсия-прогулка по главным кино-местам Екатеринбурга с музыкальным и видеосопровождением. Стены города «оживут» и покажут кадры из фильмов — скорее всего, некоторые из них будут вам знакомы.
Ведь именно на Урале действует самая крупная региональная киностудия страны, в стенах которой создавались и первые советские сериалы, и перестроечное фэнтези, и бестселлеры русской анимации.
Ведь именно на Урале действует самая крупная региональная киностудия страны, в стенах которой создавались и первые советские сериалы, и перестроечное фэнтези, и бестселлеры русской анимации.
Ближайшие даты:
Время начала: 19:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Мы побываем в местах, где снимал свои первые фильмы Алексей Балабанов («Брат», «Война», «Жмурки»)
- Сравним внешний вид кинодекораций столица Урала в кино 20 века и сегодня. Прочтём курьёзные подробности съёмок и распознаем известных актёров в неожиданных амплуа
- Конечно же, услышим саундтреки уральских кинофильмов. И даже закосплеим пару сцен!
Вы узнаете:
- Кто был первым видеографом Урала во времена Российской Империи
- Почему киностудию решили открывать именно в Свердловске
- Когда уралец получил «Оскар»
- Где расположено самое киногеничное место в Екатеринбурге 19 века
- Какое кино снимают на Урале сейчас и где его посмотреть
После экскурсии каждый участник получит подборку интересных фильмов, которые снимались в Свердловске и Екатеринбурге.
Организационные детали
- Опыт показал, что не всем детям нравится такой формат, но если ваш ребёнок фанат кино, истории и старше 10 лет, можете взять его с собой
- Можно сделать заказ на индивидуальную экскурсию для вашей группы — подробнее в переписке
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На проспекте Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валентина — ваш гид в Екатеринбурге
Люблю Урал и рассказываю о нём с удовольствием. Несколько лет профессионально занималась исследованием истории Свердловской области. В результате моей работы 5 территорий региона были признаны местами бытования НХП. Дипломированный гид, 4 года работы. Сделаю прогулки по Екатеринбургу незабываемым приключением. Юмор, позитивные эмоции и впечатления - будет всё! Ведь именно таким и должно быть путешествие;)Задать вопрос
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