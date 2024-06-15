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Камера! Мотор! Вас ждёт заряжающая позитивом экскурсия-прогулка по главным кино-местам Екатеринбурга с музыкальным и видеосопровождением. Стены города «оживут» и покажут кадры из фильмов — скорее всего, некоторые из них будут вам знакомы.



Ведь именно на Урале действует самая крупная региональная киностудия страны, в стенах которой создавались и первые советские сериалы, и перестроечное фэнтези, и бестселлеры русской анимации.