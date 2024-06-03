Экскурсии на Азов-гору из Екатеринбурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Азов-гора» в Екатеринбурге, цены от 11 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Восхождение на Азов-гору круглый год
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
17 отзывов
Восхождение на Азов-гору: приключение в Екатеринбурге
Покорите Азов-гору и насладитесь восхитительными пейзажами Урала, погрузитесь в мир уральских легенд
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
11 000 за всё до 3 чел.
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
Туда, где оживают в камне сказы Бажова, - в гости к Хозяйке Медной горы и Даниле-мастеру
Завтра в 09:00
11 июня в 08:00
13 340 за всё до 4 чел.
Стражи Азов-горы
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Стражи Азов-горы
Попасть во владения Хозяйки Медной горы, послушать уральские легенды и увидеть Северскую домну
Начало: в месте вашего проживания
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
13 500 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Восхождение на Азов-гору круглый год
    Очень интересная экскурсия с приятным экскурсоводом, увлеченным своим делом. Попутно с историей екб, рассказал о легендах уральских гор, о природе,
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    цветах, растениях и скалах. Учитывал наши пожелания, давал отдохнуть и пофоткать виды и растения. Мы получили огромное удовольствие от поездки, узнали много интесного и пообщались с замечательным человеком.

  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории Уральских гор. Мы поднялись на Азов гору, с которой открывается невероятная панорама на окрестности. Сам подъем оказался достаточно комфортным, даже для неподготовленного человека
    Хороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об историиХороший маршрут, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться природой Урала и узнать больше об истории
  • М
    Мария
    25 мая 2024
    Из Екатеринбурга - к загадочной Азов-горе
    Спасибо за путешествие. Экскурсия для любителей прогулок на природе. К сожалению не все музеи по маршруту работали.
    Спасибо за путешествие. Экскурсия для любителей прогулок на природе. К сожалению не все музеи по маршруту работали
  • Е
    Екатерина
    11 мая 2024
    Стражи Азов-горы
    суперский маршрут, чтобы познакомиться с уральскими горами! подходит и детям (9 лет, восторг), и тем, кто не имеет хорошего опыта
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    походов. есть и сказочные элементы, и просто очень красиво! Елена много знает и про горнодобывающее прошлое, и про историю этих мест, для нас топонимы из сказок Бажова превратились в реальные места, за что огромное спасибо!

  • Л
    Любовь
    30 апреля 2024
    Восхождение на Азов-гору круглый год
    Несмотря на отвратительную погоду, холод, дождь и туман, мы замечательно провели время. Иван заранее ответил на наши вопросы по поводу
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    подготовки и маршрута, поэтому мы были готовы. Пока мы ехали до начальной точки маршрута, Иван рассказывал о Екатеринбурге и Полевском, отмечал разные объекты, которые мы проезжали. Передвижение по маршруту Иван сопровождал рассказами, показал нам разные растения и объекты. Бонусом после Азов-горы Иван отвёз нас на живописное озеро и водопад. Было здорово!

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Азов-гора»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  7. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
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Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в июне 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Азов-гора" можно забронировать 3 экскурсии от 11 000 до 13 500. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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