Мы отправимся туда, где пейзажи напоминают марсианские хроники: багровая глина, коричневые холмы, трещины высохших русел и фантастические текстуры земли. Здесь каждый шаг — кадр, каждый взгляд — открытка с другой планеты. А после — сменим космос на водную стихию. Это путешествие — чистая эстетика и перезагрузка. Без суеты.
Описание фото-прогулки
9:30 — выезд из Екатеринбурга
Включим приятную музыку и отправимся в сторону уральского Марса. По пути поделимся с вами интересными фактами об этом месте.
11:00 — прибытие на Марс
— Прогулка по марсианским пейзажам: заброшенный глиняный карьер с багровыми холмами, причудливым рельефом и инопланетной атмосферой
— Фотосессия на профессиональную камеру, лучшие ракурсы, эстетика в каждом шаге
13:00 — переезд к порогу Ревун
Дорога через леса, поля и уральские деревушки. По пути возможны короткие остановки по запросу.
13:40 — порог Ревун
Мощь реки Исеть, пробивающейся сквозь скалы. Шум воды, резонанс в теле, сила природы в чистом виде. Устроим пикник с пирогами и чаем, отдохнём на скалистом берегу, посозерцаем и остановим время.
16:00 — выезд в Екатеринбург
Прибытие в город ориентировочно в 18:30.
Организационные детали
- Передвигаемся на авто KIA Optima, Lada Vesta, Omoda S5, Opel Corsa и др. При необходимости предоставим детское кресло
- Пироги с чаем входят в стоимость путешествия. Отдельно по желанию оплачивается обед — около 500 ₽
- Снимаем на профессиональный фотоаппарат. Фото в обработке отправим в течение 3-7 дней после поездки
- По запросу можем организовать путешествие для большего количества человек
- Вас будет сопровождать гид-водитель (он же фотограф) из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ТЦ Дирижабль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 108 туристов
Привет, путешественник! Я Андрей — основатель тревел-проектов и человек, который живёт путешествиями. Любовь к странствиям у меня с детства, а Урал — это мой дом и источник вдохновения.
Отзывы и рейтинг
4.9
Фотографии от путешественников
И
Ирина
23 сен 2025
Путешествие 🔥!!!!
Реально выглядит все как нечто инопланетное, разве что деревья указывают на то, что ты на Земле.
Гид очень любит свое дело, очень интересно рассказывает, а фотосессия на профессиональный фотоаппарат -отличная фишка.
Все рекомендую!
А
Анна
20 сен 2025
Хотела поставить 2 звезды, но добавила еще одну, так как сами места (уральский марс и порог ревун) очень красивые и завораживающие. Но это скорее данность этих мест, а не уникальность
Андрей
Ответ организатора:
Ответ организатора:
О
Олег
17 сен 2025
Я не помню, кто был. кажется Николай вместо Андрея. Он парень хороший и классный водитель, но гид - никакой. Он всю дорогу молчал и разговорить его удавалось только по темам
Андрей
Ответ организатора:
Ответ организатора:
М
Марина
9 сен 2025
Любителям необычных мест - 100% сюда)
Глиняный карьер удивляет фантастическим ландшафтом и просто космическими красками, небольшие водоемы имеют багряно-красный или оранжевый цвет, что в свою очередь не просто так) и это
Д
Дарья
6 сен 2025
Николай, этот отзыв для вас)
Николай - это не только внимательный и аккуратный водитель, но и прекрасный рассказчик, который с большой любовью к своему краю познакомил нас с его уникальными достопримечательностями.
Контраст
Л
Лобанова
4 сен 2025
хотели увидеть что-то по-настоящему необычное - и мы это получили! поездку на «Уральский Марс» выбрали из-за любви к крутым фотографиям, и результат превзошел все ожидания. снимки получились супер атмосферными + они идеально передают фантастический вайб этого «инопланетного» места
Е
Елена
1 сен 2025
Добрый день.
На экскурсию очень понравилось, очень красиво. Виды очень завораживающие.
Детям очень понравилось, они были в восторге.
Большое спасибо организаторам.
Маргарита
27 авг 2025
Экскурсия вышла очень крутой! Андрей - отличный организатор, гид и просто очень крутой человек. Все интересно рассказал, помогал спускаться/подниматься, где было страшно, накормил пирожками с чаем 😁
Сам Марс и правда неземной, уникальное место! Порог Ревун с высоты тоже очень красивый. Рекомендую!
Ну и фотки получились просто огонь 🔥
Мария
23 авг 2025
Выбрали экскурсию на Марс и… Не ожидали, что будет настооолько классно и атмосферно, и, как говорится, получилось в самое сердечко!!)) Потрясающие места…
Екатерина
19 авг 2025
Потрясающий день 😍 Прилетела в ЕКБ на 4 дня, встретить свое др в новой локации, рандомно наткнулась на экскурсию на «Марс»! Дорога дальняя, комфортная, в обществе прекрасного Николая- парень харизматичный
И
Ирина
18 авг 2025
Очень хотелось посетить какие-то необычные природные места Урала, выбрали это путешествие и не прогадали. Красота на Марсе и необычность этих мест завораживает, ощущение, что действительно на другой планете. Ревун тоже
Александра
12 авг 2025
Были с сестрой в Екатеринбурге, путешествие - полный экспромт, поэтому все экскурсии выбирали оперативно и так сказать «из того, что есть». И какое же щаааастье, что попали именно к этим
Татьяна
9 авг 2025
Отличное путешествие на день! Лучший гид Даниил 💕 проехались с комфортом, ставили свою музыку) посетили очень красивые места. Всем советую!!!
Анна
9 авг 2025
Спасибо Даниилу за отличную экскурсию и за угощение.
Татьяна
7 авг 2025
Очень понравился данный формат. Прекрасная организация мини путешествия в спокойном ритме, как и планировали, все пожелания были учтены.
