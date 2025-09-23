Мои заказы

На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу

Глиняные кратеры, шумный порог Ревун, фотосессия и пикник на другой планете - из Екатеринбурга
Мы отправимся туда, где пейзажи напоминают марсианские хроники: багровая глина, коричневые холмы, трещины высохших русел и фантастические текстуры земли. Здесь каждый шаг — кадр, каждый взгляд — открытка с другой планеты. А после — сменим космос на водную стихию. Это путешествие — чистая эстетика и перезагрузка. Без суеты.
Описание фото-прогулки

9:30 — выезд из Екатеринбурга

Включим приятную музыку и отправимся в сторону уральского Марса. По пути поделимся с вами интересными фактами об этом месте.

11:00 — прибытие на Марс

— Прогулка по марсианским пейзажам: заброшенный глиняный карьер с багровыми холмами, причудливым рельефом и инопланетной атмосферой
— Фотосессия на профессиональную камеру, лучшие ракурсы, эстетика в каждом шаге

13:00 — переезд к порогу Ревун

Дорога через леса, поля и уральские деревушки. По пути возможны короткие остановки по запросу.

13:40 — порог Ревун

Мощь реки Исеть, пробивающейся сквозь скалы. Шум воды, резонанс в теле, сила природы в чистом виде. Устроим пикник с пирогами и чаем, отдохнём на скалистом берегу, посозерцаем и остановим время.

16:00 — выезд в Екатеринбург

Прибытие в город ориентировочно в 18:30.

Организационные детали

  • Передвигаемся на авто KIA Optima, Lada Vesta, Omoda S5, Opel Corsa и др. При необходимости предоставим детское кресло
  • Пироги с чаем входят в стоимость путешествия. Отдельно по желанию оплачивается обед — около 500 ₽
  • Снимаем на профессиональный фотоаппарат. Фото в обработке отправим в течение 3-7 дней после поездки
  • По запросу можем организовать путешествие для большего количества человек
  • Вас будет сопровождать гид-водитель (он же фотограф) из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У ТЦ Дирижабль
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 108 туристов
Привет, путешественник! Я Андрей — основатель тревел-проектов и человек, который живёт путешествиями. Любовь к странствиям у меня с детства, а Урал — это мой дом и источник вдохновения. Вместе с моей
командой — настоящими фанатами приключений — мы исследуем не только Урал, но и всю Россию, а иногда и дальние уголки мира. Не соскучимся точно! По образованию я учитель географии, скучных уроков не будет — только живые истории и интересные маршруты, чтобы вы увидели всё самое лучшее. Наша команда хорошо снимает, создаёт яркий контент и всегда оставит время для тех, кто любит просто наслаждаться моментом и природой.

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу (Ирина)На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу (Марина)На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу (Дарья)На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу (Лобанова)На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу (Маргарита)На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу (Мария)На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу (Екатерина)На Марсе классно! Эстетическое автопутешествие по Уралу (Ирина)
И
Ирина
23 сен 2025
Путешествие 🔥!!!!
Реально выглядит все как нечто инопланетное, разве что деревья указывают на то, что ты на Земле.
Гид очень любит свое дело, очень интересно рассказывает, а фотосессия на профессиональный фотоаппарат -отличная фишка.
Все рекомендую!
Путешествие 🔥!!!!
А
Анна
20 сен 2025
Хотела поставить 2 звезды, но добавила еще одну, так как сами места (уральский марс и порог ревун) очень красивые и завораживающие. Но это скорее данность этих мест, а не уникальность
поездки.
Начну с того, что после бронирования поездки мне долго пришлось дожидаться ответа от организатора (в сравнении с другими экскурсиями, все сразу выходили на связь, понимая, что это важно для человека быть уверенным, что в опред день и время эта самая экскурсия/поездка будет организована). Здесь же с самого начала было какое-то отношение очень посредственное, несколько высокомерное, я бы сказала. Хотела уже даже взять подобную поездку у другого организатора, но все они уже были забронированы, к сожалению. Пришлось подключать Трипстер, чтобы связались с организатором и он, НАКОНЕЦ-ТО вышел на связь.
Сама поездка: ну, Николай (он не является организатором, а я так поняла просто помогает, когда организатор не может/не хочет ехать в поездку), конечно неплохой парень, но он, конечно, не экскурсовод…. Информации по Свердловской области, Екатеринбургу, местам, куда ехали, было минимум или практически отсутствовала, зато всю поездку он рассказывал о себе, своей жизни, мне ненужной информации…
Поводил по Уральскому Марсу и порогу Ревун на 100%, усердно фотографировал, здесь вопросов нет.
в конце был какой-то максимально дешевый магазинный пирог и в подарок какие-то спорные наклейки (для ребенка возможно и норм, но для взрослой девушки какая-то фигня…)
Вкусным был только чай, который Николай усердно приготовил (если верить словам) из трав, которые собирает его мама (это было мило).
Дальше началось самое интересное: в описании экскурсии обработанные проф фотографии после поездки в течении 3-х дней.
По факту: не через 3 дня, ни даже через неделю, я их не получила…
Организатор Андрей кормил меня завтраками, писал, что мол типо его сотрудник Николай сразу сказала, что будут позже, что Николай фотографировал меня на свой телефон, а проф фотографии теперь ждите (типо довольствуйтесь этими не очень качественными фотографиями не с самой новой модели телефона) в общем, динамил он меня с фотографмиями порядка 10 дней после экскурсии. Причем писал, что у них там форс мажор и все время просил моего понимания…
Но)), так как Николай рассказала мне, кажется, все про свою жизнь, конечно там не было никакого форс мажора, а просто халатное отношение организатора (не передал флешку и улетел по другим делам)
В общем, опять пришлось подключать Трипстер, чтобы он наконец-то мне прислал фотографии.
Для сравнения: с другой фотосессии из ЕКБ фотограф мне прислала фотографии на след день и обработала фотографии максимально профессионально.
Фотографии ничего (Николай неплохо фотографирует для любителя), но никакой обработки не было и их было очень мало.

Резюме - поездка НЕ стоит своих денег (особенно, если едет один человек, как было в моем случае), организация и отношение к клиенту у организатора плохое и неуважительное (задерживать сроки, не отвечать на сообщения - это тоже не уважение на мой взгляд), на отмахнись… Немного спасли ситуацию только сами красоты Свердловской области и доброжелательность Николая. Поездку с данным организатором НЕ рекомендую.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Анна, благодарю вас за отзыв. Вижу, вы подошли к делу обстоятельно, поэтому отвечу так же. Как я и говорил, у
каждой медали 2 стороны.

* Задержка с ответом случилась потому, что what’s app для нас не основная площадка для переписки, ведь сейчас он работает гораздо медленнее, чем было ранее. Как только вы написали на Tripster, я сразу вышел на связь и дал всю информацию — как и обещал.
* По поводу кафе — мы изначально предупредили и обговорили с вами этот момент, что это простые и проверенные места, где вкусно и без лишнего пафоса.
* С фотографиями да, задержка была — форс-мажор произошел, не успели передать фото вовремя. А по поводу обработки, она есть, минимальная, чтобы фотографии казались без лишних цветокор. Извинения приношу, выводы сделали, сроки теперь контролируем и увеличили их в самой информации о путешествии.
* Про гида: в знаниях Николая я уверен. Его ценят и другие путешественники, которые не только путешествуют здесь. Главное — то, что он отлично знает маршрут и умеет создать атмосферу. Да, мы больше ценим открытость без лишних моментов, поэтому можем поделиться чуть больше, чем просто рассказами о маршруте.

Жаль, что ожидания не совпали с реальностью. Но ваш отзыв полезен: он помогает нам делать продукт ещё лучше.

О
Олег
17 сен 2025
Я не помню, кто был. кажется Николай вместо Андрея. Он парень хороший и классный водитель, но гид - никакой. Он всю дорогу молчал и разговорить его удавалось только по темам
его детства. Он отвез и показал нам выработанный карьер огнеупорной глины. Сделал он это добросовестно и подробно, а также отвез на Большой ревун, где великолепные виды. Обещал сбросить свои фотографии на Яндекс диск и прислать нам доступ, но так этого не сделал.

Андрей
Андрей
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв. Нам важно слышать разное мнение, даже если оно выбивается из общей картины. Коля - один из
самых увлечённых и талантливых гидов нашей команды, об этом говорят другие отзывы на агрегаторе, и обычно его экскурсии получают самые тёплые отклики: путешественники называют его харизматичным рассказчиком, который умеет увлечь и взрослых, и детей.

Мы понимаем, что личное восприятие может зависеть от множества факторов: ожиданий, настроения, даже погоды в конкретный день. Судя по вашим словам, как раз здесь произошло небольшое несовпадение. Нам жаль, что экскурсия не сложилась для вас так, как для большинства наших гостей. С фотографиями действительна произошла небольшая заминка, все поправили, они у вас.

М
Марина
9 сен 2025
Любителям необычных мест - 100% сюда)
Глиняный карьер удивляет фантастическим ландшафтом и просто космическими красками, небольшие водоемы имеют багряно-красный или оранжевый цвет, что в свою очередь не просто так) и это
НУЖНО увидеть!
Экскурсия на этом не заканчивается, идем созерцать порог Ревун. Река Исеть превращается в бурный поток, окруженный скалами, рев слышно издалека) Здесь захватывает дух, просто какая-то магическая притягательная сила, уходить не хотелось совсем)да еще когда тебе предлагают попить чай с вкусной ватрушкой, ммм…)))
Вся поезда прошла на комфортном авто с крутым гидом и просто мега приятным собеседником)))
Впечатлений масса, я уверена такая красота никого не оставит равнодушным)

Любителям необычных мест - 100% сюда)
Д
Дарья
6 сен 2025
Николай, этот отзыв для вас)
Николай - это не только внимательный и аккуратный водитель, но и прекрасный рассказчик, который с большой любовью к своему краю познакомил нас с его уникальными достопримечательностями.

Контраст
между инопланетными пейзажами Уральского Марса и мощной, дикой красотой порога Ревун поразил нас. Спасибо гиду за то, что показал эти места с самой лучшей стороны, помог сделать красивые фотографии и подробно ответил на все наши вопросы.

Поездка была очень комфортной, насыщенной и информативной. Мы получили массу положительных эмоций и абсолютно уверены, что вернемся снова, чтобы увидеть другие красоты Урала.

Однозначно рекомендую этого гида как настоящего профессионала и очень приятного человека!

Николай, этот отзыв для вас)
Л
Лобанова
4 сен 2025
хотели увидеть что-то по-настоящему необычное - и мы это получили! поездку на «Уральский Марс» выбрали из-за любви к крутым фотографиям, и результат превзошел все ожидания. снимки получились супер атмосферными + они идеально передают фантастический вайб этого «инопланетного» места

время пролетело незаметно, во многом благодаря нашему гиду Андрею. интересный человек и приятный собеседник, с которым комфортно и легко общаться
хотели увидеть что-то по-настоящему необычное - и мы это получили! поездку на «Уральский Марс» выбрали из-за
Е
Елена
1 сен 2025
Добрый день.
На экскурсию очень понравилось, очень красиво. Виды очень завораживающие.
Детям очень понравилось, они были в восторге.
Большое спасибо организаторам.
Маргарита
Маргарита
27 авг 2025
Экскурсия вышла очень крутой! Андрей - отличный организатор, гид и просто очень крутой человек. Все интересно рассказал, помогал спускаться/подниматься, где было страшно, накормил пирожками с чаем 😁
Сам Марс и правда неземной, уникальное место! Порог Ревун с высоты тоже очень красивый. Рекомендую!
Ну и фотки получились просто огонь 🔥
Экскурсия вышла очень крутой! Андрей - отличный организатор, гид и просто очень крутой человек. Все интересно
Мария
Мария
23 авг 2025
Выбрали экскурсию на Марс и… Не ожидали, что будет настооолько классно и атмосферно, и, как говорится, получилось в самое сердечко!!)) Потрясающие места…
Огромная благодарность Николаю за любовь к своей работе!) Когда
любишь то, что делаешь, то заражаешь и других своим огнем!) Спасибо за душевность, за юмор, за легкость, за интересные рассказы о своем крае, за вкусняшки от бабули!)))
Отдельное спасибо за отзывчивость и помощь! (Николай поймет;))
Спасибо, что помогаете людям не только увидеть всю красоту и мощь нашей Родины, но и запечатлеть это на потрясающих фото!
У меня дочь задумалась о карьере экскурсовода))) Это ли не показатель?;) Процветания и много туристов вам, ребята!)
Обязательно вернемся в Екб! Чудесный город, прекрасные люди, красивая природа!:)

Выбрали экскурсию на Марс и… Не ожидали, что будет настооолько классно и атмосферно, и, как говорится,
Екатерина
Екатерина
19 авг 2025
Потрясающий день 😍 Прилетела в ЕКБ на 4 дня, встретить свое др в новой локации, рандомно наткнулась на экскурсию на «Марс»! Дорога дальняя, комфортная, в обществе прекрасного Николая- парень харизматичный
с хорошим чувством юмора, богатым жизненным опытом и невероятной эрудицией. Мне даже показалось, что я со своим человеком еду)))Живет своей работой, делится с душой и увлечением, заражает интересом)))
Маршрут продуман, заскучать не придется. От души рекомендую всем, кто хочет не просто что-то посмотреть, а по-настоящему прочувствовать, понять и запомнить.
Спасибо за эмоции, вдохновение и прекрасное путешествие! 💫
После «Марса», Коля еще по ночному ЕКБ покатал 😻 потрясающе просто) и +100500 фоток ✔️

Потрясающий день 😍 Прилетела в ЕКБ на 4 дня, встретить свое др в новой локации, рандомно
И
Ирина
18 авг 2025
Очень хотелось посетить какие-то необычные природные места Урала, выбрали это путешествие и не прогадали. Красота на Марсе и необычность этих мест завораживает, ощущение, что действительно на другой планете. Ревун тоже
поразил, хочется замедлиться и слушать шум воды бесконечно. Спасибо большое Андрею от нашей семьи за прекрасно проведенное время в день отлета, за доп экскурсию на озеро и к альпакам, мы в восторге! Рекомендую однозначно к посещению эти места и эту компанию ребят, любящих свое дело и свой край!

Очень хотелось посетить какие-то необычные природные места Урала, выбрали это путешествие и не прогадали. Красота на
Александра
Александра
12 авг 2025
Были с сестрой в Екатеринбурге, путешествие - полный экспромт, поэтому все экскурсии выбирали оперативно и так сказать «из того, что есть». И какое же щаааастье, что попали именно к этим
ребятам. Отзыв может показаться купленным 😂 Но нет! Ниже много букв искреннего восторга и огромной благодарности💜

Огромное спасибо команде Naurale, ее руководителю Андрею и отдельно гиду Даниилу за потрясающую поездку 🫶🏼
Это был не просто тур, а настоящее приключение, наполненное красотой, уютом и душевной атмосферой.
Даниил — гид с большой буквы☺️: обходительный, чуткий и внимательный, но при этом ненавязчивый и деликатный. С ним было легко, весело и интересно, его рассказы о здешних местах вовлекали, что важно для нас - вождение максимально комфортное и аккуратное, забота о нас чувствовалась в каждой мелочи. Отдельный восторг - фотосессия 📸 Кадры получились 🔥🤩 допишу отзыв и пойду обновлять аватарки 😄

Уральский Марс… Это что-то нереальное! ☄️ Ландшафты будто с другой планеты, и здорово, что такие места открывают для нас именно такие увлечённые гиды.
Каменные ворота - настоящее чудо природы, такие мощные и величественные скалы 🤩
Порог Ревун на реке Исеть - место притяжения туристов и местных, оно и понятно, стихия в чистом виде 🌊 Энергия и шум воды завораживают 🙂‍↔️ Ну и прекрасное завершения дня - вкусный чай и теплые беседы у воды 🫠

Честный настоятельный рекомендасьон всем страстным любителям путешествий - Naurale. Команда молодых, заряженных, профессиональных и влюблённых в своё дело ребят. Сразу видно, что они горят Уралом и путешествиями в целом, создают по-настоящему крутые маршруты. Прочекала уже после поездки их тг - стильный, живой и очень вдохновляющий.
Искренне желаю ребятам развития, расширения горизонтов и достижения новых высот 🚀 Уверена, вас ждет большое будущее!

БлагоДарю за путешествие, которое запомнится навсегда! Даня, спасибо за идеальный день! ☺️
Уже мечтаем о новых поездках с вами 💫

Были с сестрой в Екатеринбурге, путешествие - полный экспромт, поэтому все экскурсии выбирали оперативно и так
Татьяна
Татьяна
9 авг 2025
Отличное путешествие на день! Лучший гид Даниил 💕 проехались с комфортом, ставили свою музыку) посетили очень красивые места. Всем советую!!!
Отличное путешествие на день! Лучший гид Даниил 💕 проехались с комфортом, ставили свою музыку) посетили очень красивые места. Всем советую!!!
Анна
Анна
9 авг 2025
Спасибо Даниилу за отличную экскурсию и за угощение.
Татьяна
Татьяна
7 авг 2025
Очень понравился данный формат. Прекрасная организация мини путешествия в спокойном ритме, как и планировали, все пожелания были учтены.
Время пролетело быстро и легко, отдохнули, напитались красотами. Андрей любит свой город, свою работу, отлично подаёт информацию в виде непринужденной беседы. Увидели новые места и получили замечательные фотографии. Идеальный формат для тех, кто не любит суету и большие группы) Рекомендую!

