поездки.

Начну с того, что после бронирования поездки мне долго пришлось дожидаться ответа от организатора (в сравнении с другими экскурсиями, все сразу выходили на связь, понимая, что это важно для человека быть уверенным, что в опред день и время эта самая экскурсия/поездка будет организована). Здесь же с самого начала было какое-то отношение очень посредственное, несколько высокомерное, я бы сказала. Хотела уже даже взять подобную поездку у другого организатора, но все они уже были забронированы, к сожалению. Пришлось подключать Трипстер, чтобы связались с организатором и он, НАКОНЕЦ-ТО вышел на связь.

Сама поездка: ну, Николай (он не является организатором, а я так поняла просто помогает, когда организатор не может/не хочет ехать в поездку), конечно неплохой парень, но он, конечно, не экскурсовод…. Информации по Свердловской области, Екатеринбургу, местам, куда ехали, было минимум или практически отсутствовала, зато всю поездку он рассказывал о себе, своей жизни, мне ненужной информации…

Поводил по Уральскому Марсу и порогу Ревун на 100%, усердно фотографировал, здесь вопросов нет.

в конце был какой-то максимально дешевый магазинный пирог и в подарок какие-то спорные наклейки (для ребенка возможно и норм, но для взрослой девушки какая-то фигня…)

Вкусным был только чай, который Николай усердно приготовил (если верить словам) из трав, которые собирает его мама (это было мило).

Дальше началось самое интересное: в описании экскурсии обработанные проф фотографии после поездки в течении 3-х дней.

По факту: не через 3 дня, ни даже через неделю, я их не получила…

Организатор Андрей кормил меня завтраками, писал, что мол типо его сотрудник Николай сразу сказала, что будут позже, что Николай фотографировал меня на свой телефон, а проф фотографии теперь ждите (типо довольствуйтесь этими не очень качественными фотографиями не с самой новой модели телефона) в общем, динамил он меня с фотографмиями порядка 10 дней после экскурсии. Причем писал, что у них там форс мажор и все время просил моего понимания…

Но)), так как Николай рассказала мне, кажется, все про свою жизнь, конечно там не было никакого форс мажора, а просто халатное отношение организатора (не передал флешку и улетел по другим делам)

В общем, опять пришлось подключать Трипстер, чтобы он наконец-то мне прислал фотографии.

Для сравнения: с другой фотосессии из ЕКБ фотограф мне прислала фотографии на след день и обработала фотографии максимально профессионально.

Фотографии ничего (Николай неплохо фотографирует для любителя), но никакой обработки не было и их было очень мало.



Резюме - поездка НЕ стоит своих денег (особенно, если едет один человек, как было в моем случае), организация и отношение к клиенту у организатора плохое и неуважительное (задерживать сроки, не отвечать на сообщения - это тоже не уважение на мой взгляд), на отмахнись… Немного спасли ситуацию только сами красоты Свердловской области и доброжелательность Николая. Поездку с данным организатором НЕ рекомендую.