Индивидуальная
до 3 чел.
Вдоль скал реки Чусовой
Насладитесь уникальными видами реки Чусовой, узнайте о её истории и побывайте на местах съемок известных фильмов. Это незабываемое приключение
25 сен в 09:00
28 сен в 09:00
17 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Огни большого города, или Вечерний Екатеринбург
Узнать всё самое важное и и интересное об истории и жизни сибирского мегаполиса
26 сен в 20:00
27 сен в 18:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 5 чел.
Загадки подземелья: прогулка по метро
От петровских заводов - к космическим ракетам и современным технологиям
Начало: На площаи 1905 года
Завтра в 20:30
25 сен в 20:30
2000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Искренне ваш, Екатеринбург
Екатеринбург - город контрастов, где небоскрёбы соседствуют с деревянными домами. Узнайте его историю и секреты на индивидуальной экскурсии
Начало: Площадь 1905 года
30 сен в 09:00
1 окт в 09:00
5000 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Противостояние: Центровые и Уралмаш
Понять причину трагических и кровавых событий, которые стали частью истории Екатеринбурга
Начало: По договорённости
25 сен в 10:00
28 сен в 10:00
9500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Весь очаровательный Туринск за 1 день
Узнайте о Туринске - городе Ермака и декабристов. Погуляйте по историческим местам, посетите музеи и насладитесь природой в уникальной экскурсии
Начало: У метро «Проспект Космонавтов»
Завтра в 21:00
25 сен в 06:00
26 800 ₽ за всё до 4 чел.
