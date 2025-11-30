Е Елена Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем! Единственное, экскурсию в Ганиной Яме ведёт местный экскурсовод, а это лотерея. Нам с ним не повезло…

О Оксана Экскурсия пролетела не заметно, 5 часов с упоением слушали Александра. Заботливый, приятный молодой человек рассказывал про город и его историю с любовью и вовлеченностью. Комфортный автобус, внимательный водитель профессионал позволили безопасно наслаждаться красотами города. Рекомендую выбор данной компании.

А Анастасия Экскурсия очень понравилась, экскурсовод интересно рассказывала про те места, которые мы посетили. Немного не хватило времени, но программа была очень насыщенная. Я не заметила, как пролетели эти 5 часов. Много интересных фактов узнала о городе, а также про последние дни царской семьи.

И Ирина Экскурсовод от Бога, любовь к своему краю чувствуется в каждом слове, это очень важно и ценно!!!!! Экскурсия пролетела как один миг. СПАСИБО!

Л Лилия Все великолепно., интересно и грамотно проведена экскурсия. Я первый раз в вашем городе и после экскурсии просто влюбилась в Екатеринбург. Экскурсовод просто ПРОФИ!!! Приятное общение и уютная атмосфера, сопровождала нас все 5 часов. Огромное спасибо за все!

С Саида Прекрасная экскурсия, нам с мужем очень понравилось. Экскурсовод Екатерина рассказала нам все о Екатеринбурге, и более того! Показала самые интересные места., очень рекомендую.

r rustamme Большое спасибо Екатерина за экскурсию… очень грамотный специалист 🤝🤗👍

Е Екатерина Замечательная экскурсия, очень познавательно, оставила яркие хоть и грустные впечатления

Спасибо огромное, за познавательную экскурсию.

К Кристина Нина Георгиевна проводила экскурсию, было очень интересно и познавательно. Для тех, кто не знаком с историей города, рекомендую взять обзорный тур.

Н НАСЕДКИН читать дальше красивые высотные здания.

Затем мы приехали на место, которое является изюминкой Екатеринбурга, к обелиску на границе между Азией и Европой.

В завершение, была самая интересная и загадочная часть поездки мы приехали в Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, на Ганиной яме. Нам всем очень понравился мона́стырский комплекс. До сих пор не до конца ясно как погибла царская семья, на эту тему нам на обратном пути, много мнений и версий изложили экскурсоводы, и даже развернулась дискуссия по этой теме.

Конечно, очень большая благодарность нашим экскурсоводам за обстоятельное освещение объектов достопримечательностей, компетентные ответы на наши вопросы! Особенно признательны за это, той даме, которая была с нами от начала и до конца экскурсии, а также за интересное обсуждение экскурсоводу с монастыря! Весьма понравилась обзорная экскурсия по городу, мы увидели с чего всё началось, как рос и хорошел Екатеринбург, его широкие улицы (во многих городах их обязательно называют проспектами), сады и парки,

О Ольга Экскурсия очень понравилась, отдельная благодарность экскурсоводу Екатерине.

И Игорь Замечательная экскурсия! Экскурсовод Александр - был на высоте: обширные знания, очень интересное повествование!

Рекомендую 👍👍👍👍👍

Л Леонид Экскурсия очень хорошая. Автобус и водитель отличные. Но самое запоминающее - это экскурсовод Александр. Очень грамотный и ответственный специалист. Чувствуется, что он в теме не только по Екатеринбургу, но и по всей России. Мы с женой очень довольны. Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.

Е Елена Прекрасная организация экскурсии, все по расписанию. Очень интересное содержание экскурсии, освещены основные события, люди. Хотелось бы отметить работу гида Александра, его вовлеченность в тему убийства царя. Было интересно от первой до последней минуты. Очень рекомендую данную экскурсию и организатора ТУР-Урал.