Отличная возможность познакомиться с городом, если вы приехали в Екатеринбург впервые, и узнать его получше, если вы житель Уральской столицы.
Описание экскурсииЧто вас ждёт? Экскурсовод расскажет историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города — советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире. Познакомитесь с знаменитой своей компактностью планировкой и историей застройки улиц, а также с особенностями архитектуры и зданий города, где великолепно «соседствуют» классицизм и эклектика XVIII-XIX веков, модерн и конструктивизм ХХ века, деревянное зодчество и железобетон. Вы посетите Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма) и познакомитесь с историей трагической гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. Храмы монастыря построены в стиле русского деревянного зодчества и удивительно органично вписываются в пейзаж уральского леса. Важная информация:
- При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы.
- Продолжительность тура 4-5 часов, в зависимости от размера группы и дорожной обстановки.
- Обращаем внимание, что при группе менее 10-ти человек в стоимость входит самостоятельный осмотр территории монастыря на Ганиной яме.
- Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек).
- Питание не включено: можно взять с собой продукты и воду для перекуса.
Согласно календарю.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Екатеринбург
- Граница «Европа-Азия»
- Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма)
Что включено
- Экскурсионный автобус
- Посещение границы Европы и Азии
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем! Единственное, экскурсию в Ганиной Яме ведёт местный экскурсовод, а это лотерея. Нам с ним не повезло…
О
Оксана
23 ноя 2025
Экскурсия пролетела не заметно, 5 часов с упоением слушали Александра. Заботливый, приятный молодой человек рассказывал про город и его историю с любовью и вовлеченностью. Комфортный автобус, внимательный водитель профессионал позволили безопасно наслаждаться красотами города. Рекомендую выбор данной компании.
А
Анастасия
21 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод интересно рассказывала про те места, которые мы посетили. Немного не хватило времени, но программа была очень насыщенная. Я не заметила, как пролетели эти 5 часов. Много интересных фактов узнала о городе, а также про последние дни царской семьи.
И
Ирина
10 ноя 2025
Экскурсовод от Бога, любовь к своему краю чувствуется в каждом слове, это очень важно и ценно!!!!! Экскурсия пролетела как один миг. СПАСИБО!
Л
Лилия
9 ноя 2025
Все великолепно., интересно и грамотно проведена экскурсия. Я первый раз в вашем городе и после экскурсии просто влюбилась в Екатеринбург. Экскурсовод просто ПРОФИ!!! Приятное общение и уютная атмосфера, сопровождала нас все 5 часов. Огромное спасибо за все!
С
Саида
5 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, нам с мужем очень понравилось. Экскурсовод Екатерина рассказала нам все о Екатеринбурге, и более того! Показала самые интересные места., очень рекомендую.
r
rustamme
2 ноя 2025
Большое спасибо Екатерина за экскурсию… очень грамотный специалист 🤝🤗👍
Е
Екатерина
26 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень познавательно, оставила яркие хоть и грустные впечатления
Спасибо огромное, за познавательную экскурсию.
К
Кристина
22 окт 2025
Нина Георгиевна проводила экскурсию, было очень интересно и познавательно. Для тех, кто не знаком с историей города, рекомендую взять обзорный тур.
Н
НАСЕДКИН
20 окт 2025
Весьма понравилась обзорная экскурсия по городу, мы увидели с чего всё началось, как рос и хорошел Екатеринбург, его широкие улицы (во многих городах их обязательно называют проспектами), сады и парки,
О
Ольга
12 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, отдельная благодарность экскурсоводу Екатерине.
И
Игорь
8 окт 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Александр - был на высоте: обширные знания, очень интересное повествование!
Рекомендую 👍👍👍👍👍
Л
Леонид
8 окт 2025
Экскурсия очень хорошая. Автобус и водитель отличные. Но самое запоминающее - это экскурсовод Александр. Очень грамотный и ответственный специалист. Чувствуется, что он в теме не только по Екатеринбургу, но и по всей России. Мы с женой очень довольны. Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.
Е
Елена
8 окт 2025
Прекрасная организация экскурсии, все по расписанию. Очень интересное содержание экскурсии, освещены основные события, люди. Хотелось бы отметить работу гида Александра, его вовлеченность в тему убийства царя. Было интересно от первой до последней минуты. Очень рекомендую данную экскурсию и организатора ТУР-Урал.
Р
Роман
3 окт 2025
Экскурсия замечательная! Впервые открыл для себя такой необычный, со своей увлекательной историей, город Екатеринбург! Глубокие знания, доступность и прекрасное восприятие информации - именно то, что получилось у экскурсовода Марии. Без
