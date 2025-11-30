Мои заказы

Обзорная экскурсия: граница Европы и Азии, Ганина Яма

Отличная возможность познакомиться с городом, если вы приехали в Екатеринбург впервые, и узнать его получше, если вы житель Уральской столицы.

Каждая достопримечательность хранит свои истории и легенды, о которых вы узнаете,
побывав на экскурсии.

Помимо всех знаковых и красивых мест нашего города, Вы увидите одну из запоминающихся достопримечательностей – границу Европы и Азии.

Во время экскурсии познакомитесь с историей трагической гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.

72 отзыва
Описание экскурсии

Что вас ждёт? Экскурсовод расскажет историю Императорской Екатеринбургской гранильной фабрики, изделия которой до сих пор украшают петербургские дворцы. Недаром именно в Екатеринбурге Павел Петрович Бажов написал все свои сказы, вошедшие в всемирно известный сборник «Малахитовая шкатулка». Также вы увидите один из наиболее известных архитектурных стилей города — советский конструктивизм, памятники которого широко известны во всём мире. Познакомитесь с знаменитой своей компактностью планировкой и историей застройки улиц, а также с особенностями архитектуры и зданий города, где великолепно «соседствуют» классицизм и эклектика XVIII-XIX веков, модерн и конструктивизм ХХ века, деревянное зодчество и железобетон. Вы посетите Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма) и познакомитесь с историей трагической гибели последнего русского императора Николая II и его семьи. Храмы монастыря построены в стиле русского деревянного зодчества и удивительно органично вписываются в пейзаж уральского леса. Важная информация:
  • При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы.
  • Продолжительность тура 4-5 часов, в зависимости от размера группы и дорожной обстановки.
  • Обращаем внимание, что при группе менее 10-ти человек в стоимость входит самостоятельный осмотр территории монастыря на Ганиной яме.
  • Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек).
  • Питание не включено: можно взять с собой продукты и воду для перекуса.

Согласно календарю.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Екатеринбург
  • Граница «Европа-Азия»
  • Мужской монастырь царственных страстотерпцев (Ганина яма)
Что включено
  • Экскурсионный автобус
  • Посещение границы Европы и Азии
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Питание
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр. Ленина, 28: Колледж им. Ползунова
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Согласно календарю.
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • При покупке льготных билетов необходимо предоставить подтверждающие документы
  • Продолжительность тура 4-5 часов, в зависимости от размера группы и дорожной обстановки
  • Обращаем внимание, что при группе менее 10-ти человек в стоимость входит самостоятельный осмотр территории монастыря на Ганиной яме
  • Для малых групп экскурсия проводится на легковом автомобиле или минивэне (в зависимости от количества человек)
  • Питание не включено: можно взять с собой продукты и воду для перекуса
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 72 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
30 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась! Рекомендуем! Единственное, экскурсию в Ганиной Яме ведёт местный экскурсовод, а это лотерея. Нам с ним не повезло…
О
Оксана
23 ноя 2025
Экскурсия пролетела не заметно, 5 часов с упоением слушали Александра. Заботливый, приятный молодой человек рассказывал про город и его историю с любовью и вовлеченностью. Комфортный автобус, внимательный водитель профессионал позволили безопасно наслаждаться красотами города. Рекомендую выбор данной компании.
А
Анастасия
21 ноя 2025
Экскурсия очень понравилась, экскурсовод интересно рассказывала про те места, которые мы посетили. Немного не хватило времени, но программа была очень насыщенная. Я не заметила, как пролетели эти 5 часов. Много интересных фактов узнала о городе, а также про последние дни царской семьи.
И
Ирина
10 ноя 2025
Экскурсовод от Бога, любовь к своему краю чувствуется в каждом слове, это очень важно и ценно!!!!! Экскурсия пролетела как один миг. СПАСИБО!
Л
Лилия
9 ноя 2025
Все великолепно., интересно и грамотно проведена экскурсия. Я первый раз в вашем городе и после экскурсии просто влюбилась в Екатеринбург. Экскурсовод просто ПРОФИ!!! Приятное общение и уютная атмосфера, сопровождала нас все 5 часов. Огромное спасибо за все!
С
Саида
5 ноя 2025
Прекрасная экскурсия, нам с мужем очень понравилось. Экскурсовод Екатерина рассказала нам все о Екатеринбурге, и более того! Показала самые интересные места., очень рекомендую.
r
rustamme
2 ноя 2025
Большое спасибо Екатерина за экскурсию… очень грамотный специалист 🤝🤗👍
Е
Екатерина
26 окт 2025
Замечательная экскурсия, очень познавательно, оставила яркие хоть и грустные впечатления
Спасибо огромное, за познавательную экскурсию.
К
Кристина
22 окт 2025
Нина Георгиевна проводила экскурсию, было очень интересно и познавательно. Для тех, кто не знаком с историей города, рекомендую взять обзорный тур.
Н
НАСЕДКИН
20 окт 2025
Весьма понравилась обзорная экскурсия по городу, мы увидели с чего всё началось, как рос и хорошел Екатеринбург, его широкие улицы (во многих городах их обязательно называют проспектами), сады и парки,
красивые высотные здания.
Затем мы приехали на место, которое является изюминкой Екатеринбурга, к обелиску на границе между Азией и Европой.
В завершение, была самая интересная и загадочная часть поездки мы приехали в Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев, на Ганиной яме. Нам всем очень понравился мона́стырский комплекс. До сих пор не до конца ясно как погибла царская семья, на эту тему нам на обратном пути, много мнений и версий изложили экскурсоводы, и даже развернулась дискуссия по этой теме.
Конечно, очень большая благодарность нашим экскурсоводам за обстоятельное освещение объектов достопримечательностей, компетентные ответы на наши вопросы! Особенно признательны за это, той даме, которая была с нами от начала и до конца экскурсии, а также за интересное обсуждение экскурсоводу с монастыря!

О
Ольга
12 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, отдельная благодарность экскурсоводу Екатерине.
И
Игорь
8 окт 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Александр - был на высоте: обширные знания, очень интересное повествование!
Рекомендую 👍👍👍👍👍
Л
Леонид
8 окт 2025
Экскурсия очень хорошая. Автобус и водитель отличные. Но самое запоминающее - это экскурсовод Александр. Очень грамотный и ответственный специалист. Чувствуется, что он в теме не только по Екатеринбургу, но и по всей России. Мы с женой очень довольны. Будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.
Е
Елена
8 окт 2025
Прекрасная организация экскурсии, все по расписанию. Очень интересное содержание экскурсии, освещены основные события, люди. Хотелось бы отметить работу гида Александра, его вовлеченность в тему убийства царя. Было интересно от первой до последней минуты. Очень рекомендую данную экскурсию и организатора ТУР-Урал.
Р
Роман
3 окт 2025
Экскурсия замечательная! Впервые открыл для себя такой необычный, со своей увлекательной историей, город Екатеринбург! Глубокие знания, доступность и прекрасное восприятие информации - именно то, что получилось у экскурсовода Марии. Без
сложной научности и терминологий, она прекрасно рассказала об истории не только самого города, но всего Урала вцелом!

Я приехал из города Тобольска, работаю в Музее Семьи Императора Николая II, и мне как никогда было важно окунуться в историю царской семьи, в период из пребывания в Екатеринбурге, посетить значимые места, связанные с ними🙏🏻
Одними словом - все удалось👍🏻
И конечно после экскурсии в голове множество информации, над которой думаю до сих пор. Это заставляет вновь приехать в ваш город и прививает большое желание вернуться снова🔥🔥🔥

Обязательно приедем еще☀️☀️☀️
Спасибо огромное, что дали возможность соприкоснуться с историей этого по своему прекрасного города💫💫💫

С наилучшими пожеланиями, Роман Денисович - менеджер по работе с посетителями, экскурсовод Музея Семьи Императора Николая II, город Тобольск🤗

Входит в следующие категории Екатеринбурга

