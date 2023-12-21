Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Индивидуальный квест в Екатеринбурге

Узнать и понять столицу Урала - на прогулке-квесте по историческому центру

Кто и когда назвал Екатеринбург идеальным и что именно имелось в виду? Чтобы взглянуть на него по-новому, вы погрузитесь в его удивительную историю, разгадывая загадки. Пройдёте по территории бывшего завода-крепости, с которого начался город. Познакомитесь с интересными и малознакомыми фактами из его жизни. И рассмотрите знаковые места с необычного ракурса.
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Правда ли, что Екатеринбург - идеальный город?
Ближайшие даты:
21
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Описание

Что вас ожидает

Разгадав загадки, вы узнаете:

  • кто жил на берегах реки Исеть до появления Екатеринбурга.
  • как был устроен старинный город-завод, и зачем его окружала крепость.
  • какой инструмент был нужен для планировки города.
  • для чего в центре Екатеринбурга поставили плотину, из чего она сделана и какой прибор заменяет жителям города.
  • зачем заводу присвоили имя Екатерины и чьи ещё женские имена носили уральские заводы.
  • для чего заводу были нужны овцы, а для чего — соболь.
  • что такое горнозаводская цивилизация.
  • где находится Плотинка, а где — Монетка.
  • где гранили камень, плавили металл, выпускали деньги и чинили паровозы.
  • где Татищев и где — де Геннин, и почему их двое.
  • и конечно, в чём главное богатство Урала.

Организационные детали

  • Маршрут рассчитан на взрослых и детей старше 7 лет в сопровождении взрослых.
  • Зимой одевайтесь потеплее, летом закрывайте голову от солнца и берите с собой воду. Не забудьте взять защиту от дождя, если он намечается, лучше дождевик.
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади 1905 года
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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