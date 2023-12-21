Узнать и понять столицу Урала - на прогулке-квесте по историческому центру
Кто и когда назвал Екатеринбург идеальным и что именно имелось в виду? Чтобы взглянуть на него по-новому, вы погрузитесь в его удивительную историю, разгадывая загадки. Пройдёте по территории бывшего завода-крепости, с которого начался город. Познакомитесь с интересными и малознакомыми фактами из его жизни. И рассмотрите знаковые места с необычного ракурса.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Разгадав загадки, вы узнаете:
- кто жил на берегах реки Исеть до появления Екатеринбурга.
- как был устроен старинный город-завод, и зачем его окружала крепость.
- какой инструмент был нужен для планировки города.
- для чего в центре Екатеринбурга поставили плотину, из чего она сделана и какой прибор заменяет жителям города.
- зачем заводу присвоили имя Екатерины и чьи ещё женские имена носили уральские заводы.
- для чего заводу были нужны овцы, а для чего — соболь.
- что такое горнозаводская цивилизация.
- где находится Плотинка, а где — Монетка.
- где гранили камень, плавили металл, выпускали деньги и чинили паровозы.
- где Татищев и где — де Геннин, и почему их двое.
- и конечно, в чём главное богатство Урала.
Организационные детали
- Маршрут рассчитан на взрослых и детей старше 7 лет в сопровождении взрослых.
- Зимой одевайтесь потеплее, летом закрывайте голову от солнца и берите с собой воду. Не забудьте взять защиту от дождя, если он намечается, лучше дождевик.
- Экскурсия не предполагает дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади 1905 года
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный квест, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 516 туристов
Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Маленькой девочкой застала закладку капсулы времени в Историческом сквере, студенткой — расцвет свердловского рок-клуба. Как художник занимаюсь бетон-артом, а ещё пишу статьи и книги, преподаю, веду мастер-классы и имею широкий круг интересов. Экскурсии провожу с начала 2000-х, когда город стал превращаться из закрытого, не очень приветливого, знаменитого военной промышленностью Свердловска в красивый, ухоженный, открытый и космополитичный Екатеринбург. Город меняется очень быстро и всё время к лучшему, и вместе с ним меняется и растет мой маршрут. Я постоянно заново исследую эти места и влюбляюсь в них ещё больше. Готова провести вас по ним так, как ходят местные. До встречи!
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