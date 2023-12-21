Людмила — ваш гид в Екатеринбурге

Провела экскурсии для 516 туристов

Я родилась и выросла в Екатеринбурге. Маленькой девочкой застала закладку капсулы времени в Историческом сквере, студенткой — расцвет свердловского рок-клуба. Как художник занимаюсь бетон-артом, а ещё пишу статьи и книги, преподаю, веду мастер-классы и имею широкий круг интересов. Экскурсии провожу с начала 2000-х, когда город стал превращаться из закрытого, не очень приветливого, знаменитого военной промышленностью Свердловска в красивый, ухоженный, открытый и космополитичный Екатеринбург. Город меняется очень быстро и всё время к лучшему, и вместе с ним меняется и растет мой маршрут. Я постоянно заново исследую эти места и влюбляюсь в них ещё больше. Готова провести вас по ним так, как ходят местные. До встречи!

Задать вопрос