«Оленьи ручьи» — одно из сокровищ Свердловской области. С помощью приложения на смартфоне вы пройдёте по самому короткому и популярному маршруту парка.
Узнаете его историю, услышите легенду о существах «щелпах», увидите скульптуру ангела и необычные скалы, побываете в пещере первобытного человека, а ещё откроете захватывающие виды на реку Серга и сказочный лес.
Узнаете его историю, услышите легенду о существах «щелпах», увидите скульптуру ангела и необычные скалы, побываете в пещере первобытного человека, а ещё откроете захватывающие виды на реку Серга и сказочный лес.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание аудиогида
- Скала Светлая — со смотровой площадки вы полюбуетесь долиной реки Серга.
- Ангел единой надежды — вы увидите одну из 49 скульптур шведской художницы, установленных по всему миру, услышите её историю и сможете загадать желание.
- Пещера «Стоянка древнего человека» — здесь палеонтологи обнаружили древние костровища, каменные орудия и другие следы первобытной культуры.
- Дыроватый камень — скала, напоминающая голову лошади, пьющей из реки.
Организационные детали
- Добраться до парка можно на машине, автобусе или электричке. Расстояние от Екатеринбурга составляет 120 км. Летом по выходным ходит прямой туристический поезд. Ваша конечная станция — «Бажуково».
- Длина пешего маршрута — 6 км, прогулка займёт 2-3 часа.
- Парк открыт для посещения ежедневно с 9:00 до 18:00. Прежде, чем отправиться в путь, обязательно посетите сайт парка — в редких случаях из-за погодных условий его могут временно закрывать.
Как проходит экскурсия с аудиогидом
- После бронирования и оплаты экскурсии вы получите на e-mail и по смс ссылку на приложение и скачивание экскурсии.
- Зарегистрируйтесь в приложении, активируйте полученный код.
- Приложение покажет, где начинается экскурсия, и с помощью встроенных карт проведёт вас по всему маршруту.
- Отправиться на экскурсию можно в любой день и время.
- Загрузите экскурсию на телефон заранее, так как в парке нет интернета.
Важно
- Экскурсия проходит без участия гида с помощью мобильного приложения.
- Возьмите с собой наушники и заряженный смартфон.
- При заказе 1 аудиогида вы можете скачать экскурсию на 1 смартфон; если вы хотите скачать экскурсию на 2 смартфона и больше, закажите нужное количество аудиотуров.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|390 ₽
Необходима полная оплата. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В природном парке «Оленьи ручьи»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Экскурсии с аудиогидом — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 11282 туристов
Мы представляем на Трипстере приложение с аудиоэкскурсиями от профессиональных гидов и местных экспертов. Вместо гида приложение проведёт вас по маршруту экскурсии с помощью GPS-навигации. Некоторые программы, кроме аудиогида, содержат ещёЗадать вопрос
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