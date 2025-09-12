Заводы Урала открывают свои двери для гостей. За одну поездку вы посетите крупное промышленное предприятие области. Увидите, как выглядит техника в карьерах и какова глубина разработок.
Узнаете, что сегодня производят на могучей и невероятно богатой уральской земле, как добывают и обогащают горную породу и многое другое.
Описание экскурсии
В зависимости от выбранной даты вы посетите одно из легендарных предприятий:
ЕВРАЗ НТМК (первая неделя месяца — по пятницам)
- Познакомитесь с доменным и прокатным цехами
- Увидите местный дом культуры в стиле сталинский ампир — с росписями и барельефами на стенах, красным бархатом в обивке залов и роскошными декоративными элементами
- Проедете по Нижнему Тагилу, посетите набережную и гору Лисья
Качканарский ГОК (вторая неделя месяца — по субботам)
- Увидите карьеры по выработке руды и познакомитесь с процессом её добычи
- Побываете на фабрике обогащения минерального сырья и в парке техники
- Заберётесь на гору Качканар и заглянете в буддийский монастырь
Артинский завод кос (третья неделя месяца — по четвергам)
- Окажетесь на единственном в России заводе по производству сельскохозяйственных кос и побываете в его музее
- Затем в программе — Артинский исторический музей, где вы услышите про игольное производство и обсерваторию «Арти» Уральского отделения Российской академии наук
- Завершим знакомство с посёлком Арти прогулкой по набережной пруда
Ураласбест (четвёртая неделя месяца — по субботам)
- Вас ждут музей предприятия, большегрузные самосвалы и карьер, который видно из космоса
- Вы познакомитесь с процессом производства и продукцией
- Посетите смотровую площадку и цеха предприятия «Эковер»
- Окажетесь в доме культуры Ураласбеста в стиле советский классицизм
- На мастер-классе сделаете уральскую куклу-берегиню
Кому подойдёт экскурсия
Программа рассчитана на взрослых и детей от 14 лет, которые интересуются производственными процессами на горнодобывающих, химических, металлургических заводах Урала.
Организационные детали
- Поездка пройдёт на комфортабельном туристическом автобусе
- На заводах экскурсии проводят местные экскурсоводы или начальники производств
- Обед на каждом предприятии оплачивается дополнительно — от 480 до 600 ₽ за чел.
- Продолжительность экскурсий на заводах — 3–3,5 часа, длительность обзорных экскурсий в городах — около 1 часа. В пути туда-обратно мы проведём от 3 до 5 часов в зависимости от выбранного направления
Важно знать!
- За 5 дней до экскурсии вышлите, пожалуйста, данные для оформления пропуска: ФИО, номер паспорта, место и дата выдачи, прописка
- На экскурсию обязательно возьмите с собой паспорт
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|5900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе улицы Челюскинцев
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 34 туристов
У Урала несколько исторических граней, и одна из них — промышленная. С одной стороны у нас горы, с другой — гряда заводов. Обе эти линии переплетаются в уральскую летопись. Я люблю рассказывать о промышленности Свердловской области, о предприятиях от мала до велика. Со мной можно попасть на производство чая, на заводы. С не меньшим удовольствием расскажу историю купечества.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
12 сен 2025
Ездили на экскурсию в УралАсбест в мае и до сих пор вспоминаем её с восторгом 😍
Карьер просто потряс воображение — его масштабы невозможно передать словами!
Отдельный восторг вызвал огромный БелАЗ 🚛
Входит в следующие категории Екатеринбурга
