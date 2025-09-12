читать дальше

— залезть на него было настоящее приключение!

Понравилось, что экскурсии на заводах вели сами сотрудники👷‍♂️👷‍♀️. Завод ЭКОВЕР тоже удивил — пройтись по цехам и увидеть производство своими глазами оказалось очень познавательно.



Сам город Асбест, мягко говоря, скромный (не особо туристический), но ради карьера и заводов туда определённо стоит заехать!



Отдельное спасибо нашему гиду Надежде! 🙏💛

Она была внимательна ко всем туристам, лёгкая в общении, всё рассказывала очень увлекательно и ответила на все дополнительные вопросы. Организация поездки — на высшем уровне! 👍👏



В целом поездка оставила массу положительных эмоций!

С удовольствием рекомендуем всем, кто хочет увидеть настоящий промышленный Урал! 💯