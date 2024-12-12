9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Посетить город заводов, изобретателей и трудовой доблести с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
25 дек в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
10 часов
Групповая
Промышленная экскурсия на заводы Урала из Екатеринбурга
Побывать на действующем производстве и узнать его историю
Начало: В районе улицы Челюскинцев
16 янв в 08:00
25 янв в 08:00
6800₽ за человека
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Столица Железного царства: из Екатеринбурга - в Нижний Тагил
О городе металлургов, машиностроения и природных красот - от основания до наших дней
Начало: По вашему адресу в Екатеринбурге
25 дек в 08:30
26 дек в 08:00
14 670₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгений12 декабря 2024Все понравилось, Наталья, молодец!
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Нижний Тагил»
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