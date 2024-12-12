Нижний Тагил – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Нижний Тагил» в Екатеринбурге, цены от 6800 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Из Екатеринбурга в Нижний Тагил
На машине
1 отзыв
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Екатеринбурга в Нижний Тагил
Посетить город заводов, изобретателей и трудовой доблести с профессиональным гидом
Завтра в 08:00
25 дек в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Промышленная экскурсия на заводы Урала из Екатеринбурга
На автобусе
10 часов
Групповая
Промышленная экскурсия на заводы Урала из Екатеринбурга
Побывать на действующем производстве и узнать его историю
Начало: В районе улицы Челюскинцев
16 янв в 08:00
25 янв в 08:00
6800 за человека
Столица Железного царства: из Екатеринбурга - в Нижний Тагил
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Столица Железного царства: из Екатеринбурга - в Нижний Тагил
О городе металлургов, машиностроения и природных красот - от основания до наших дней
Начало: По вашему адресу в Екатеринбурге
25 дек в 08:30
26 дек в 08:00
14 670 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Нижний Тагил»

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В декабре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Екатеринбурга в Нижний Тагил
  2. Промышленная экскурсия на заводы Урала из Екатеринбурга
  3. Столица Железного царства: из Екатеринбурга - в Нижний Тагил
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
  1. Плотинка
  2. Самое главное
  3. Дом Севастьянова
  4. Храм на Крови
  5. Ганина яма
  6. Ельцин Центр
  7. Набережная
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Театр оперы и балета
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в декабре 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Нижний Тагил" можно забронировать 3 экскурсии от 6800 до 16 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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