Представьте, как ваш сапборд скользит по поверхности предрассветного Исетского моря. Вокруг — ни звука, только лёгкие шлепки весла. Сумерки медленно отступают, и вдруг — первые лучи солнца касаются горизонта. Небо вспыхивает: розовые, оранжевые, фиолетовые оттенки льются по облакам, а зеркало озера их отражает. Вы будто плывёте по небу, а небо — по воде.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

от 6000 ₽ за человека

Описание экскурсии

Собираемся за 15–20 минут до начала прогулки. В это время происходит знакомство, оформление необходимых документов (договора аренды сапборда), переодевание.

Профессиональный инструктор проводит подробный инструктаж по технике безопасности на воде и основам управления сапбордом. Вам выдаётся спасательный жилет, страховочный лиш, чехол для телефона.

Плывём по спокойной озёрной воде по заранее спланированному маршруту. Инструктор сопровождает вас на протяжении всего пути, помогает с техникой гребли и обеспечивает безопасность.

Наблюдаем за тем, как солнце поднимается над горизонтом. Слушаем звуки просыпающейся природой, наслаждаемся медитативной греблей и делаем красивые фото.

После прогулки возвращаемся на берег, где вас ждёт завтрак: чай, кофе, венские вафли, сладости.

Организационные детали