Рассвет в Исетском море на сапбордах + завтрак на берегу
Со стартом в Среднеуральске в 26 км от Екатеринбурга
Представьте, как ваш сапборд скользит по поверхности предрассветного Исетского моря. Вокруг — ни звука, только лёгкие шлепки весла. Сумерки медленно отступают, и вдруг — первые лучи солнца касаются горизонта.
Небо вспыхивает: розовые, оранжевые, фиолетовые оттенки льются по облакам, а зеркало озера их отражает. Вы будто плывёте по небу, а небо — по воде.
Описание экскурсии
Собираемся за 15–20 минут до начала прогулки. В это время происходит знакомство, оформление необходимых документов (договора аренды сапборда), переодевание.
Профессиональный инструктор проводит подробный инструктаж по технике безопасности на воде и основам управления сапбордом. Вам выдаётся спасательный жилет, страховочный лиш, чехол для телефона.
Плывём по спокойной озёрной воде по заранее спланированному маршруту. Инструктор сопровождает вас на протяжении всего пути, помогает с техникой гребли и обеспечивает безопасность.
Наблюдаем за тем, как солнце поднимается над горизонтом. Слушаем звуки просыпающейся природой, наслаждаемся медитативной греблей и делаем красивые фото.
После прогулки возвращаемся на берег, где вас ждёт завтрак: чай, кофе, венские вафли, сладости.
Организационные детали
До места встречи в Среднеуральске вы добираетесь самостоятельно
Аренда сапов, снаряжения и завтрак входят в стоимость
С вами будет инструктор из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Среднеуральска
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Никита — ваша команда гидов в Екатеринбурге
На сайте с 2024 года
На рынке с 2019 года. Организовываем активный отдых в Среднеуральске. Для вас: прокат сапбордов, каяков, катамаранов, лодок (вёсла/мотор), сёрф-секция для детей и взрослых, вейкборд, водные лыжи, экстремальная плюшка, банан, индивидуальное обучение виндсерфингу и вейкборду, водное такси/VIP катер, обзорные экскурсии на моторном катамаране «Баркасик», сплавы по рекам, велопрогулки, походы с инструктором по выживанию, аренда коттеджа.
