читать дальше

плохую погоду, не сомневайтесь, в плохую погоду ещё хуже и от этого только лучше!

Жуткий и мистический вайб места в дождь усиливается.

Важно: позаботьтесь об удобной обуви и непромокаемой одежде, которую не жалко, если что, запачкать.

Чтобы увидеть красоты, вам нужно преодолеть препятствия, это часть приключения и само приключение.

Максим спасибо!

Мы очень впечатлились!

Исключительные рекомендации семьям с детьми 6+.