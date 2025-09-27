Мои заказы

На Марс и обратно - за один день
На машине
9 часов
76 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
На Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Чёртово городище: прогулка к чуду Зауралья
Пешая
5.5 часов
30 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Увлекательное путешествие в Чёртово городище обещает незабываемые впечатления и уникальные фото. Погрузитесь в мир легенд и древних тайн Среднего Урала
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
Пешая
Конные прогулки
3.5 часа
23 отзыва
Водная прогулка
Уральские скалы и пещеры: индивидуальная экскурсия
Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
На машине
4 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Погрузитесь в мир уральской природы на «Ниве»: Чёртово городище, граница Европы и Азии, улыбчивый камень и многое другое ждут вас
Начало: На улице Шаманова
2 мар в 09:00
3 мар в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии
Насладиться уединением с природой, подышать свежим воздухом и перезагрузиться в уральском лесу
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Майя
    27 сентября 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Большое спасибо Максиму за такую прекрасную прогулку! Посмотрели Чертово городище, которому 300 миллионов лет. Чудеса природы! Дорога конечно сложная, недаром видимо такое название))) Но Максим просто вертурзно водит машину, доехали как говорится с ветерком! Так что рекомендуем!
  • л
    любовь
    24 августа 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Спасибо Максиму за экскурсию!!!!! Маршрут особенно детям очень понравился! Они мечтали покататься на Ниве, а тут ещё и через ручьи
    читать дальше

    и по глубоким большим лужам, супер! Скалы и природа завораживает!!!! Оценку не снизили,но мы думали ещё озеро вблизи посмотрим… И среди ваших фото есть фото у голубого озера, мы так и думали туда заедем)))) но мы и так задержали экскурсию дольше чем надо, простите! спасибо!

    Спасибо Максиму за экскурсию!!!!! Маршрут особенно детям очень понравился! Они мечтали покататься на Ниве, а тут
  • И
    Ирина
    1 августа 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Отличное приключение!
    Это не совсем экскурсия, а именно приключение.
    Главная точка маршрута - Чёртовы скалы - потрясающе!
    Если вы раздумываете ехать ли в
    читать дальше

    плохую погоду, не сомневайтесь, в плохую погоду ещё хуже и от этого только лучше!
    Жуткий и мистический вайб места в дождь усиливается.
    Важно: позаботьтесь об удобной обуви и непромокаемой одежде, которую не жалко, если что, запачкать.
    Чтобы увидеть красоты, вам нужно преодолеть препятствия, это часть приключения и само приключение.
    Максим спасибо!
    Мы очень впечатлились!
    Исключительные рекомендации семьям с детьми 6+.

    Отличное приключение!
  • Е
    Екатерина
    23 июня 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Получили истинное удовольствие от поездки на ниве, под большим впечатлением от проходимости этой машины. Сама экскурсия прошла на отлично, поездка была комфортной, приятное общение с Максимом. Советуем.
    Получили истинное удовольствие от поездки на ниве, под большим впечатлением от проходимости этой машины. Сама экскурсия
  • А
    Алена
    29 апреля 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Прекрасный маршрут, красивые места, отличный водитель и гид, хорошо подготовленная для поездки машина. Однозначно рекомендуем! Получили массу удовольствия и впечатлений!
  • Д
    Даниил
    21 апреля 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Понравилось буквально всë: гид, маршрут, обстановка, истории, виды! 10 из 10
  • Т
    Татьяна
    29 марта 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Отличная экскурсия в волшебное место! Максим учел все мои пожелания и возможности! Необыкновенно красивый лес, интересные рассказы, сказочное место- Чертово
    читать дальше

    городище. Рекомендую всем! Очень позитивный гид, море впечатлений, отличное настроение! Возможность полюбоваться маленьким островком Уральских гор, совсем рядом с Екатеринбургом. Спасибо!!!

    Отличная экскурсия в волшебное место! Максим учел все мои пожелания и возможности! Необыкновенно красивый лес, интересные
  • Л
    Лилия
    26 февраля 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты маршрут и тишина уральский
    читать дальше

    лесов то, что нужно от плохого настроения и тоски. Максим замечательный рассказчик и экскурсовод, который выдаст вам не сухие исторические справки, а самое настоящее историческое путешествие, приправленное мифами и легендами этих мест.
    P.S. машина и её удивительная история заслуживают отдельного отзыва❤️

    Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты
  • Т
    Татьяна
    23 февраля 2025
    Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
    Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо
    Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Екатеринбурге
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. На Марс и обратно - за один день
  2. Чёртово городище: прогулка к чуду Зауралья
  3. Волшебный день в природном парке «Оленьи ручьи»
  4. Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
  5. Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии
