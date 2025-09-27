Водная прогулка
Лучший выборНа Марс и обратно - за один день: Уральский Марс и порог Ревун
Техногенные пейзажи могут быть невероятно красивыми. Карьеры под Богдановичем - словно другая планета. Погуляем по дюнам, сделаем фото на фоне красных водоёмов
Сегодня в 13:30
Завтра в 09:00
13 600 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Увлекательное путешествие в Чёртово городище обещает незабываемые впечатления и уникальные фото. Погрузитесь в мир легенд и древних тайн Среднего Урала
Начало: В посёлке Исеть
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
8000 ₽ за всё до 8 чел.
Уральские скалы и пещеры: индивидуальная экскурсия
Исследуйте долину древней реки, пещеры со сталактитами и скульптуру мирового уровня. Насладитесь видами со скалы Вдохновение и откройте секреты подземных рек
Начало: В поселке Бажуково
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6670 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Уральский антистресс: по лесам - на «Ниве»
Погрузитесь в мир уральской природы на «Ниве»: Чёртово городище, граница Европы и Азии, улыбчивый камень и многое другое ждут вас
Начало: На улице Шаманова
2 мар в 09:00
3 мар в 09:00
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Екатеринбурга - к каменным великанам на границе Европы и Азии
Насладиться уединением с природой, подышать свежим воздухом и перезагрузиться в уральском лесу
Начало: По договорённости
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
19 000 ₽ за всё до 3 чел.
- ММайя27 сентября 2025Большое спасибо Максиму за такую прекрасную прогулку! Посмотрели Чертово городище, которому 300 миллионов лет. Чудеса природы! Дорога конечно сложная, недаром видимо такое название))) Но Максим просто вертурзно водит машину, доехали как говорится с ветерком! Так что рекомендуем!
- ллюбовь24 августа 2025Спасибо Максиму за экскурсию!!!!! Маршрут особенно детям очень понравился! Они мечтали покататься на Ниве, а тут ещё и через ручьи
- ИИрина1 августа 2025Отличное приключение!
Это не совсем экскурсия, а именно приключение.
Главная точка маршрута - Чёртовы скалы - потрясающе!
Если вы раздумываете ехать ли в
- ЕЕкатерина23 июня 2025Получили истинное удовольствие от поездки на ниве, под большим впечатлением от проходимости этой машины. Сама экскурсия прошла на отлично, поездка была комфортной, приятное общение с Максимом. Советуем.
- ААлена29 апреля 2025Прекрасный маршрут, красивые места, отличный водитель и гид, хорошо подготовленная для поездки машина. Однозначно рекомендуем! Получили массу удовольствия и впечатлений!
- ДДаниил21 апреля 2025Понравилось буквально всë: гид, маршрут, обстановка, истории, виды! 10 из 10
- ТТатьяна29 марта 2025Отличная экскурсия в волшебное место! Максим учел все мои пожелания и возможности! Необыкновенно красивый лес, интересные рассказы, сказочное место- Чертово
- ЛЛилия26 февраля 2025Если вы сомневаетесь, нужна ли вам эта экскурсия, то не сомневайтесь, она вам нужна! Потрясающей красоты маршрут и тишина уральский
- ТТатьяна23 февраля 2025Очень важно путешествовать с надежным организатором, Максим нас приятно удивил. Все супер. Спасибо
