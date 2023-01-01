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Резиденция Демидовых: автомобильная экскурсия в Невьянск

Елена Д.
Елена Д. – Гид из Екатеринбурга
Побывав в Невьянске и его окрестностях, вы поймете, почему он стал неофициальной столицей ⭐️ владений заводчиков Демидовых, и даже Жуковский обратил на него свое внимание.

Вы подниметесь на самый верх падающей Невьянской башни, побываете в уцелевшем храме Николая Чудотворца в Быньгах и увидите красочный «теремок», словно сошедший со страниц сказки — дом кузнеца Кириллова.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🧘На выходные
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 8 400 ₽ за экскурсию

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Резиденция Демидовых: автомобильная экскурсия в Невьянск
Резиденция Демидовых: автомобильная экскурсия в Невьянск

Что вы увидите

  • Историко-культурный центр Демидовых с наклонной башней и подземельями
  • Собор Спаса Преображения
  • Свято-Никольском храме на чугуне
  • Дом кузнеца Кириллова
Как сказал поэт В. А. Жуковский Невьянск — дедушка русской металлургии. Историко-культурный центр ДемидовыхМы посетим уникальную наклонную башню, на экскурсии 🧭 в которой мы поднимемся на самый верх башни и нам откроется немало тайн о её постройке, подземельях. Вы увидите музыкальные часы которые стоили дороже чем вся башня. В музее центра хранятся подлинные свидетельства эпохи Демидовых — например первый в мире молниеприемник, созданный на полвека раньше, чем об его изобретении объявили в Европе. Старообрядческий Свято-Никольский храм на чугунеПосетим Спасо-Преображенский храм, а селе Быньги посетим чудом сохранившийся в советское время Старообрядческий Свято-Никольский храм на чугуне. По желанию можно посетить музей 🖼 Невьянской иконы, экскурсия ⛳ в который никого не оставит равнодушным — потрясающие светящиеся иконы писанные на золоте Невьянской иконописной школы!
Можно заглянуть в д. Таволги, где представители династии гончаров Масликовых проводят мастер-классы по глине. Можно будет самому посидеть за гончарным кругом, или приобрести изделия Таволожской керамики. Там же можно заказать обед Уральской кухни 🥧, приготовленный в русской печи в керамических горшочках. На обратной дороге проедем по с. Кунара, где у дороги стоит уникальный чудо-домик кузнеца Кириллова. Важная информация:Маршрут экскурсии может корректироваться в зависимости от круга интересов туристов.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Обед
  • Мастер-класс по гончарному мастерству.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Резиденция Демидовых: автомобильная экскурсия в Невьянск
Резиденция Демидовых: автомобильная экскурсия в Невьянск
Резиденция Демидовых: автомобильная экскурсия в Невьянск

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Елена Д.
Елена Д.
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