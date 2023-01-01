Как сказал поэт В. А. Жуковский Невьянск — дедушка русской металлургии. Историко-культурный центр ДемидовыхМы посетим уникальную наклонную башню, на экскурсии 🧭 в которой мы поднимемся на самый верх башни и нам откроется немало тайн о её постройке, подземельях. Вы увидите музыкальные часы которые стоили дороже чем вся башня. В музее центра хранятся подлинные свидетельства эпохи Демидовых — например первый в мире молниеприемник, созданный на полвека раньше, чем об его изобретении объявили в Европе. Старообрядческий Свято-Никольский храм на чугунеПосетим Спасо-Преображенский храм, а селе Быньги посетим чудом сохранившийся в советское время Старообрядческий Свято-Никольский храм на чугуне. По желанию можно посетить музей 🖼 Невьянской иконы, экскурсия ⛳ в который никого не оставит равнодушным — потрясающие светящиеся иконы писанные на золоте Невьянской иконописной школы!

Можно заглянуть в д. Таволги, где представители династии гончаров Масликовых проводят мастер-классы по глине. Можно будет самому посидеть за гончарным кругом, или приобрести изделия Таволожской керамики. Там же можно заказать обед Уральской кухни 🥧, приготовленный в русской печи в керамических горшочках. На обратной дороге проедем по с. Кунара, где у дороги стоит уникальный чудо-домик кузнеца Кириллова. Важная информация:Маршрут экскурсии может корректироваться в зависимости от круга интересов туристов.