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Эта экскурсия для любителей моды и шопинга. В поисках вашего неповторимого стиля мы зайдём в один из крупнейших торговых центров в стране.



Прогуляемся по исторической торговой улице города и посетим кафе-кондитерскую с лучшими в городе круассанами.



А также заглянем в гости к дизайнеру авангардного стиля и узнаем, почему историк моды Александр Васильев упомянул её труды в своей книге.