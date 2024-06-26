Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом

Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Эта экскурсия для любителей моды и шопинга. В поисках вашего неповторимого стиля мы зайдём в один из крупнейших торговых центров в стране.

Прогуляемся по исторической торговой улице города и посетим кафе-кондитерскую с лучшими в городе круассанами.

А также заглянем в гости к дизайнеру авангардного стиля и узнаем, почему историк моды Александр Васильев упомянул её труды в своей книге.
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Наш маршрут начнётся с самого большого в России ТЦ Гринвич. Здесь представлена одежда среднего ценового сегмента, а также отдельное пространство российских дизайнеров
  • По исторически торговой улице Вайнера дойдём до ТЦ Европа, где представлена одежда европейских брендов
  • После чашки кофе с круассаном прогуляемся по пешеходной дороге вдоль речки в гости к дизайнеру одежды в стиле авангард

При составлении маршрута посещения магазинов я буду ориентироваться на ваши цели и бюджет. Вместе мы соберём несколько комплектов, которые вам подходят. Совершать покупки во время экскурсии необязательно: наряды можно отложить на кассе и вернуться за ними после прогулки.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Возле метро Геологическая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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