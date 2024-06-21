4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: На Плотинке
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Начало: Возле метро Геологическая
Завтра в 10:30
4 авг в 10:30
7 500₽ за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Прогуляться по местному Арбату, послушать городские истории и качественно обновить гардероб
Начало: На Площади 1905 года
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
3 900₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна21 июня 2024Экскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартные сувениры из поездки близким
- ИИрина30 апреля 2024Спасибо за прекрасный день! Спасибо за знакомство с дизайнерами, профессиональными и гостеприимными. Купили для себя обновки, которые с радостью будем носить и вспоминать о вас! Надеемся, что на этом наше знакомство не закончится.
- ООльга4 декабря 2023Татьяна волшебный рассказчик!! Были у нее впервые, и в Екатеринбурге впервые, но с первых минут ощущение что знаем друг друга
Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Улица Вайнера»
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