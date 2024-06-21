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людям. Очень круто, что можно пообщаться прямо в лабораториях пошива с дизайнерами, узнать историю создания брэнда, концепцию и эволюцию брэнда (встречи в трёх мастерских, одна из них в городке Чекистов в творческом кластере, про который Вам тоже с удовольствием расскажут). Также провезут на машине по магазинчикам, которые ещё не представлены, например, в Москве. Я на сувениры купила носочки (с капибарой, мемными котиками и др), блокноты с философскими обложками, футболки про Урал. Также можно купить свечи, шапки, авторскую посуду. Сама бы я с этими брэндами никогда не познакомилась. Большие размеры у девочек тоже можно найти.