Улица Вайнера – экскурсии в Екатеринбурге

Найдено 3 экскурсии в категории «Улица Вайнера» в Екатеринбурге, цены от 3 900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Модный Екатеринбург
На машине
5 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Модный Екатеринбург
Раскрыть историю уральской моды и познакомиться с местными дизайнерами
Начало: На Плотинке
Завтра в 10:00
8 авг в 10:00
8 000 за всё до 4 чел.
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Пешая
3.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
Узнать всё о модных местах города и найти вещи по вкусу
Начало: Возле метро Геологическая
Завтра в 10:30
4 авг в 10:30
7 500 за всё до 3 чел.
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Пешая
3 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
Прогуляться по местному Арбату, послушать городские истории и качественно обновить гардероб
Начало: На Площади 1905 года
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
3 900 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    21 июня 2024
    Модный Екатеринбург
    Экскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартные сувениры из поездки близким
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    людям. Очень круто, что можно пообщаться прямо в лабораториях пошива с дизайнерами, узнать историю создания брэнда, концепцию и эволюцию брэнда (встречи в трёх мастерских, одна из них в городке Чекистов в творческом кластере, про который Вам тоже с удовольствием расскажут). Также провезут на машине по магазинчикам, которые ещё не представлены, например, в Москве. Я на сувениры купила носочки (с капибарой, мемными котиками и др), блокноты с философскими обложками, футболки про Урал. Также можно купить свечи, шапки, авторскую посуду. Сама бы я с этими брэндами никогда не познакомилась. Большие размеры у девочек тоже можно найти.

    Экскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартныеЭкскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартныеЭкскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартныеЭкскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартныеЭкскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартныеЭкскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартныеЭкскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартныеЭкскурсия для тех, кто уже не ищет свой индивидуальный стиль в масс-маркете, с возможностью приобрести нестандартные
  • И
    Ирина
    30 апреля 2024
    Модный Екатеринбург
    Спасибо за прекрасный день! Спасибо за знакомство с дизайнерами, профессиональными и гостеприимными. Купили для себя обновки, которые с радостью будем носить и вспоминать о вас! Надеемся, что на этом наше знакомство не закончится.
  • О
    Ольга
    4 декабря 2023
    Модный Екатеринбург
    Татьяна волшебный рассказчик!! Были у нее впервые, и в Екатеринбурге впервые, но с первых минут ощущение что знаем друг друга
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    давно!! После "экскурсии" остались яркие нестираемые впечатления - она приоткрыла для нас "пласт другой жизни", творческой, наполненной красотой!! Неожиданностью полной было попасть в мастерскую дизайнера, увидеть как создаются стильные коллекции, примерить на себя, забрать с собой (приобрести) частичку этой магии… Напитались Красотой "под завязку"! Незаметно раздвинули свои границы для новых талантливых Людей!! Благодарны Татьяне за реализацию этой идеи! Причем ей легко удалось связать историю, архитектуру города и современные дизайнерские тренды!!!

    Татьяна волшебный рассказчик!! Были у нее впервые, и в Екатеринбурге впервые, но с первых минут ощущение

Ответы на вопросы от путешественников по Екатеринбургу в категории «Улица Вайнера»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  2. Шопинг-прогулка по Екатеринбургу со стилистом
  3. Торговая сторона Екатеринбурга и шопинг по-уральски
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  2. Дом Севастьянова
  3. Храм на Крови
  4. Ельцин Центр
  5. Набережная
  6. Ганина яма
  7. Плотинка
  8. Усадьба Расторгуевых-Харитоновых
  9. Уралмаш
  10. Дом Ипатьева
Сколько стоит экскурсия по Екатеринбургу в августе 2024
Сейчас в Екатеринбурге в категории "Улица Вайнера" можно забронировать 3 экскурсии от 3 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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