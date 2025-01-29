Мы выберем студию, которая будет наилучшим образом дополнять вас, подчёркивать ваш характер. Фотосессия пройдёт непринуждённо — даже если у вас совсем нет опыта. Я подскажу, как позировать, чтобы фотографии выходили живыми и естественными. Помогу при необходимости составить образ. И поснимаю вас на профессиональную камеру, чтобы качественные кадры ещё долго радовали глаз.

Описание фото-прогулки

Я снимаю на одну из лучших камер, Canon EOS R6 Mark II, благодаря чему снимки получаются с прекрасной цветопередачей и чёткостью. В качестве приятного бонуса во время фотосессии я также снимаю небольшие видео (рилсы), которые вы сможете получить в этот же день и поделиться ими с близкими или в соцсетях.

Если вы считаете, что не умеете позировать и сниматься или стесняетесь, не переживайте. Я помогу с позированием и найду нужный ракурс, даже если вы просто будете сидеть.

Я специализируюсь:

на индивидуальных женских

семейных

и детских фотосессиях

И предлагаю несколько фотостудий на выбор:

минималистичные (только фоны/циклорама), минимум интерьера

тематические (с различными интерьерами и тематиками, например, оформленные в новогоднем стиле)

детские фотостудии

Организационные детали