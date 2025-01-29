Студийная фотосессия в Екатеринбурге

Посвятить время себе: сделать профессиональные снимки для соцсетей, альбома, души
Мы выберем студию, которая будет наилучшим образом дополнять вас, подчёркивать ваш характер. Фотосессия пройдёт непринуждённо — даже если у вас совсем нет опыта. Я подскажу, как позировать, чтобы фотографии выходили живыми и естественными. Помогу при необходимости составить образ. И поснимаю вас на профессиональную камеру, чтобы качественные кадры ещё долго радовали глаз.
Студийная фотосессия в Екатеринбурге
Студийная фотосессия в Екатеринбурге
Студийная фотосессия в Екатеринбурге
Ближайшие даты:
29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев3
фев4
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Я снимаю на одну из лучших камер, Canon EOS R6 Mark II, благодаря чему снимки получаются с прекрасной цветопередачей и чёткостью. В качестве приятного бонуса во время фотосессии я также снимаю небольшие видео (рилсы), которые вы сможете получить в этот же день и поделиться ими с близкими или в соцсетях.

Если вы считаете, что не умеете позировать и сниматься или стесняетесь, не переживайте. Я помогу с позированием и найду нужный ракурс, даже если вы просто будете сидеть.

Я специализируюсь:

  • на индивидуальных женских
  • семейных
  • и детских фотосессиях

И предлагаю несколько фотостудий на выбор:

  • минималистичные (только фоны/циклорама), минимум интерьера
  • тематические (с различными интерьерами и тематиками, например, оформленные в новогоднем стиле)
  • детские фотостудии

Организационные детали

  • В стоимость включена стандартная аренда студии. В праздничные и выходные дни она может увеличиться, я сообщу вам об изменениях цены
  • Фотосессии только для женщин, семей, детей. В некоторых студиях возможна съёмка с животными
  • Сообщите мне, если вам нужна помощь с подбором образа
  • В течение 1–3 дней я пришлю вам все фото в цветокоррекции (300–500 шт.). И отретуширую до 10 фото на ваш выбор (при желании)
  • Фото пришлю ссылкой на облако, где они будут доступны для скачивания в течение 2 недель
  • Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R6 Mark I

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие экскурсии из Екатеринбурга

С Екатеринбургом на «ты»
Пешая
111 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 14:00
Завтра в 15:00
4000 за всё до 5 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
Пешая
скидка
40%
17 отзывов
30 минут
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Прогулка с фотографом по историческому центру Екатеринбурга. Вас ждут живописные локации и интересные рассказы о городе. Подходит для всех возрастов
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 14:30
Завтра в 10:30
65003900 за всё до 4 чел.
Из Екатеринбурга с любовью: авторская фотосессия
Пешая
10 отзывов
1.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Из Екатеринбурга с любовью: авторская фотосессия
Окунитесь в атмосферу Екатеринбурга с авторской фотосессией: прогулка по набережной Исети, визит в Ельцин-центр и другие знаковые места города
Завтра в 10:00
29 янв в 10:00
6800 за всё до 6 чел.