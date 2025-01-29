Мы выберем студию, которая будет наилучшим образом дополнять вас, подчёркивать ваш характер. Фотосессия пройдёт непринуждённо — даже если у вас совсем нет опыта. Я подскажу, как позировать, чтобы фотографии выходили живыми и естественными. Помогу при необходимости составить образ. И поснимаю вас на профессиональную камеру, чтобы качественные кадры ещё долго радовали глаз.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание фото-прогулки
Я снимаю на одну из лучших камер, Canon EOS R6 Mark II, благодаря чему снимки получаются с прекрасной цветопередачей и чёткостью. В качестве приятного бонуса во время фотосессии я также снимаю небольшие видео (рилсы), которые вы сможете получить в этот же день и поделиться ими с близкими или в соцсетях.
Если вы считаете, что не умеете позировать и сниматься или стесняетесь, не переживайте. Я помогу с позированием и найду нужный ракурс, даже если вы просто будете сидеть.
Я специализируюсь:
- на индивидуальных женских
- семейных
- и детских фотосессиях
И предлагаю несколько фотостудий на выбор:
- минималистичные (только фоны/циклорама), минимум интерьера
- тематические (с различными интерьерами и тематиками, например, оформленные в новогоднем стиле)
- детские фотостудии
Организационные детали
- В стоимость включена стандартная аренда студии. В праздничные и выходные дни она может увеличиться, я сообщу вам об изменениях цены
- Фотосессии только для женщин, семей, детей. В некоторых студиях возможна съёмка с животными
- Сообщите мне, если вам нужна помощь с подбором образа
- В течение 1–3 дней я пришлю вам все фото в цветокоррекции (300–500 шт.). И отретуширую до 10 фото на ваш выбор (при желании)
- Фото пришлю ссылкой на облако, где они будут доступны для скачивания в течение 2 недель
- Съёмка проходит на профессиональную камеру Canon R6 Mark I
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 118 туристов
Я гид и профессиональный фотограф. Я покажу вам город таким, каким вижу его сама. Не буду утомлять вас скучными датами и именами. Легко и непринуждённо мы пройдёмся или проедемся по интересным локациям и, возможно, вы откроете для себя что-то новое.Задать вопрос
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