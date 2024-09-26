Отправляйтесь с ребёнком на прогулку вместе с профессиональным фотографом, который запечатлит счастливые моменты родительства в самых красивых локациях Екатеринбурга. Улицы станут прекрасным фоном для ваших кадров — живых и ярких. Будем гулять, общаться и делать атмосферные снимки!
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
Декорациями для ваших фотографий станут прогулочная улица Горького, живописная набережная реки Исети, смотровые площадки с прекрасными видами и клубный дом «Ривьера».
Мы поможем с выбором удобного места, соответствующего стилю и настроению фотосессии, и позированием. Создадим расслабленную обстановку, которая позволит вам насладиться процессом. Будем рады сделать фото вашей семьи!
Организационные детали
- Все исходники вы получите на следующий день после прогулки. Из них вы выберете 20 — и через 5–7 дней мы пришлём их в ретуши
- Фотосессию можно провести для большего количество человек. Допалата за каждого последующего (после четвёртого) — 600 ₽ за чел.
- Фотосессию проведу я или другой фотограф из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Горького
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей и Екатерина — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 985 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.Задать вопрос
Входит в следующие категории Екатеринбурга
Похожие экскурсии из Екатеринбурга
1.5 часа
Фотопрогулка
до 6 чел.
Лучший выборИз Екатеринбурга с любовью: авторская фотосессия
Окунитесь в атмосферу Екатеринбурга и запечатлейте самые яркие моменты. Прогулка по набережной Исеть, Ельцин-центр и старинные купеческие дома
Завтра в 10:30
30 сен в 10:00
6 800₽ за всё до 6 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
С Екатеринбургом на «ты»
Приглашаем на увлекательное путешествие по Екатеринбургу. Откройте для себя историю и культуру города в непринужденной обстановке
Начало: У торгового центра Пассаж
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
4 000₽ за всё до 5 чел.
30 минут
Фотопрогулка
до 4 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга: ваши яркие моменты
Прогулка с фотографом по историческому центру Екатеринбурга. Вас ждут живописные локации и интересные рассказы о городе. Подходит для всех возрастов
Начало: У Президентского центра
Сегодня в 12:30
Завтра в 10:00
5 500₽ за всё до 4 чел.