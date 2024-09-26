Отправляйтесь с ребёнком на прогулку вместе с профессиональным фотографом, который запечатлит счастливые моменты родительства в самых красивых локациях Екатеринбурга. Улицы станут прекрасным фоном для ваших кадров — живых и ярких. Будем гулять, общаться и делать атмосферные снимки!

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Екатеринбурге

Алексей и Екатерина Ваш представитель в Екатеринбурге

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

Декорациями для ваших фотографий станут прогулочная улица Горького, живописная набережная реки Исети, смотровые площадки с прекрасными видами и клубный дом «Ривьера».

Мы поможем с выбором удобного места, соответствующего стилю и настроению фотосессии, и позированием. Создадим расслабленную обстановку, которая позволит вам насладиться процессом. Будем рады сделать фото вашей семьи!

Организационные детали