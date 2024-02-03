Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
Индивидуальная фото-прогулка в Екатеринбурге

Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях

Представьте, как за короткое время вы становитесь главным героем профессиональной фотосессии в самом сердце Екатеринбурга.

Вам не нужно беспокоиться о деталях: наш фотограф подберет идеальные локации, отражающие дух города, и поможет раскрыться в кадре.

После встречи с нами вы получите полный набор исходников и 20 отретушированных фотографий, которые станут отличным напоминанием о вашем визите в столицу Урала. Фотосессия подходит как для одиночных портретов, так и для запоминающихся семейных моментов.

Прогулка пройдет в легкой и непринужденной обстановке, где каждый снимок будет наполнен искренними эмоциями и живыми впечатлениями.

При желании маршрут может быть изменен, а также возможно участие большего числа человек за символическую доплату.

Откройте для себя Екатеринбург под новым углом, сохраните лучшие моменты в профессиональных фотографиях
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
Экспресс-фотосессия в центре Екатеринбурга
Ближайшие даты:
3
фев
4
фев
5
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6
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даты

Описание

Что вас ожидает

Все локации находятся в историческом сердца Екатеринбурга, в черте так называемой Красной линии и подходят как для деловых, так и для семейных фотосессий.

Вы сфотографируетесь на фоне:

  • Живописной центральной набережной
  • Президентского центра Б. Н. Ельцина
  • Дома Севастьянова
  • Небоскрёба «Высоцкий»

Фотосессия пройдёт в формате дружеской прогулки. Фотограф, как истинный местный житель, обязательно расскажет о современном Екатеринбурге и даст советы, какие места стоит посетить.

Организационные детали

  • В течение нескольких дней после прогулки вы получите все исходники и 20 фотографий в ретуши на ваш выбор
  • Можно и даже нужно приходить с детьми, с ними всегда веселее
  • Все детали, образ и ваши пожелания можно обсудить с фотографом накануне прогулки
  • Можно изменить маршрут и провести фотосессию для группы более 4 человек. Доплата за каждого последующего участника — 600 руб.
  • Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у Президентского центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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