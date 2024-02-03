Получить профессиональные кадры в стильных городских локациях
Представьте, как за короткое время вы становитесь главным героем профессиональной фотосессии в самом сердце Екатеринбурга.
Вам не нужно беспокоиться о деталях: наш фотограф подберет идеальные локации, отражающие дух города, и поможет раскрыться в кадре.
После встречи с нами вы получите полный набор исходников и 20 отретушированных фотографий, которые станут отличным напоминанием о вашем визите в столицу Урала. Фотосессия подходит как для одиночных портретов, так и для запоминающихся семейных моментов.
Прогулка пройдет в легкой и непринужденной обстановке, где каждый снимок будет наполнен искренними эмоциями и живыми впечатлениями.
При желании маршрут может быть изменен, а также возможно участие большего числа человек за символическую доплату.
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом, сохраните лучшие моменты в профессиональных фотографиях
Вам не нужно беспокоиться о деталях: наш фотограф подберет идеальные локации, отражающие дух города, и поможет раскрыться в кадре.
После встречи с нами вы получите полный набор исходников и 20 отретушированных фотографий, которые станут отличным напоминанием о вашем визите в столицу Урала. Фотосессия подходит как для одиночных портретов, так и для запоминающихся семейных моментов.
Прогулка пройдет в легкой и непринужденной обстановке, где каждый снимок будет наполнен искренними эмоциями и живыми впечатлениями.
При желании маршрут может быть изменен, а также возможно участие большего числа человек за символическую доплату.
Откройте для себя Екатеринбург под новым углом, сохраните лучшие моменты в профессиональных фотографиях
Ближайшие даты:
3
фев
фев
4
фев
фев
5
фев
фев
6
фев
фев
7
фев
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8
фев
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9
фев
фев
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даты
даты
Описание
Что вас ожидает
Все локации находятся в историческом сердца Екатеринбурга, в черте так называемой Красной линии и подходят как для деловых, так и для семейных фотосессий.
Вы сфотографируетесь на фоне:
- Живописной центральной набережной
- Президентского центра Б. Н. Ельцина
- Дома Севастьянова
- Небоскрёба «Высоцкий»
Фотосессия пройдёт в формате дружеской прогулки. Фотограф, как истинный местный житель, обязательно расскажет о современном Екатеринбурге и даст советы, какие места стоит посетить.
Организационные детали
- В течение нескольких дней после прогулки вы получите все исходники и 20 фотографий в ретуши на ваш выбор
- Можно и даже нужно приходить с детьми, с ними всегда веселее
- Все детали, образ и ваши пожелания можно обсудить с фотографом накануне прогулки
- Можно изменить маршрут и провести фотосессию для группы более 4 человек. Доплата за каждого последующего участника — 600 руб.
- Фотосессию для вас проведу я или другой фотограф из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Президентского центра
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 30 минутБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваша команда гидов в Екатеринбурге
Провели экскурсии для 203 туристов
Здравствуйте! Вас приветствует команда творческих фотографов. Мы приглашаем вас на фотопрогулки и экспресс-фотосессии по лучшим локациям городов нашей страны.
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