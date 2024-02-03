Представьте, как за короткое время вы становитесь главным героем профессиональной фотосессии в самом сердце Екатеринбурга. Вам не нужно беспокоиться о деталях: наш фотограф подберет идеальные локации, отражающие дух города, и поможет раскрыться в кадре. После встречи с нами вы получите полный набор исходников и 20 отретушированных фотографий, которые станут отличным напоминанием о вашем визите в столицу Урала. Фотосессия подходит как для одиночных портретов, так и для запоминающихся семейных моментов. Прогулка пройдет в легкой и непринужденной обстановке, где каждый снимок будет наполнен искренними эмоциями и живыми впечатлениями. При желании маршрут может быть изменен, а также возможно участие большего числа человек за символическую доплату. Откройте для себя Екатеринбург под новым углом, сохраните лучшие моменты в профессиональных фотографиях

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

за всё до 4 чел.

Описание

Что вас ожидает

Все локации находятся в историческом сердца Екатеринбурга, в черте так называемой Красной линии и подходят как для деловых, так и для семейных фотосессий.

Вы сфотографируетесь на фоне:

Живописной центральной набережной

Президентского центра Б. Н. Ельцина

Дома Севастьянова

Небоскрёба «Высоцкий»

Фотосессия пройдёт в формате дружеской прогулки. Фотограф, как истинный местный житель, обязательно расскажет о современном Екатеринбурге и даст советы, какие места стоит посетить.

Организационные детали