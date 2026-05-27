Вы окунётесь в фантастический период позднего СССР, когда первые рок-фестивали проводили в бывших церквях.
Когда инженеры, архитекторы и студенты по ночам собирались в подвалах и на квартирах и играли запрещённую музыку.
Я проведу вас по местам, где записывали песни «Чайф» и «Наутилус Помпилиус», покажу, где Балабанов снимал первые фильмы, и расскажу, почему именно Свердловск стал одной из главных рок-столиц страны.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Мекку свердловского рока — студенческий клуб архитектурного института, в подвале которого группа «Наутилус Помпилиус» записывала первые альбомы.
- Клуб строителей. Здесь, в каморке на третьем этаже, несколько молодых парней создали рок-группу «Чайф».
- Подвал, где летними ночами 1987 года записывались «Снежные волки» рок-певицы Насти Полевой.
- Здание Свердловской киностудии, где группа «Агата Кристи» записала свой поворотный альбом «Позорная звезда», а музыканты «Наутилуса» записали альбом «Титаник» и сняли клип на песню про апостола Андрея.
- Места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым — создателем «Брата» и «Брата-2», который в 80-е годы снимал в Свердловске свои первые фильмы о рок-музыкантах.
- Стену свердловского рока в подземном переходе на Плотинке, где запечатлены основные сюжеты нашего рок-прошлого.
Вы узнаете:
- Мог ли стать свердловским рокером основатель группы «ДДТ» Юрий Шевчук и какие общие проекты были у него в Свердловске с «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным.
- Как получилось, что логотипом группы «Наутилус Помпилиус» стала раковина одноимённого моллюска.
- Как появилось название «Чайф» и какую роль в этом сыграла советская кофеварка «Бодрость».
- Как тюремная поэзия повлияла на создание песни «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».
- Где в Екатеринбурге находится Музей свердловского рока и что в нём можно увидеть.
- Чем сегодня занимаются люди, которые участвовали в свердловском рок-движении в 80-е.
Организационные детали
- Программа не адаптирована для детей, но вы можете взять с собой подростков с 13 лет.
- Достопримечательности осматриваем снаружи.
- Можем завершить экскурсию в Музее андеграунда с рок-экспозицией (по желанию). Билет оплачивается отдельно — 400 ₽ с человека.
- По запросу могу провести экскурсию для большего количества участников — стоимость уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Центр, площадь Труда
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Показываю родной город путешественникам с 2016 года. Также занимаюсь спортивным туризмом: сплавляюсь по рекам и хожу по уральским горам и пещерам. С радостью расскажу вам о нашем удивительном и многогранном крае!
