Мои заказы

Свердловский рок и всё, что с ним связано - пешком

Пройти по следам советских рок-музыкантов и узнать, где и как они записывали свои первые песни
Вы окунётесь в фантастический период позднего СССР, когда первые рок-фестивали проводили в бывших церквях.

Когда инженеры, архитекторы и студенты по ночам собирались в подвалах и на квартирах и играли запрещённую музыку.

Я проведу вас по местам, где записывали песни «Чайф» и «Наутилус Помпилиус», покажу, где Балабанов снимал первые фильмы, и расскажу, почему именно Свердловск стал одной из главных рок-столиц страны.
Свердловский рок и всё, что с ним связано - пешком
Свердловский рок и всё, что с ним связано - пешком
Свердловский рок и всё, что с ним связано - пешком

Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Мекку свердловского рока — студенческий клуб архитектурного института, в подвале которого группа «Наутилус Помпилиус» записывала первые альбомы.
  • Клуб строителей. Здесь, в каморке на третьем этаже, несколько молодых парней создали рок-группу «Чайф».
  • Подвал, где летними ночами 1987 года записывались «Снежные волки» рок-певицы Насти Полевой.
  • Здание Свердловской киностудии, где группа «Агата Кристи» записала свой поворотный альбом «Позорная звезда», а музыканты «Наутилуса» записали альбом «Титаник» и сняли клип на песню про апостола Андрея.
  • Места, связанные с режиссёром Алексеем Балабановым — создателем «Брата» и «Брата-2», который в 80-е годы снимал в Свердловске свои первые фильмы о рок-музыкантах.
  • Стену свердловского рока в подземном переходе на Плотинке, где запечатлены основные сюжеты нашего рок-прошлого.

Вы узнаете:

  • Мог ли стать свердловским рокером основатель группы «ДДТ» Юрий Шевчук и какие общие проекты были у него в Свердловске с «дедушкой уральского рока» Александром Пантыкиным.
  • Как получилось, что логотипом группы «Наутилус Помпилиус» стала раковина одноимённого моллюска.
  • Как появилось название «Чайф» и какую роль в этом сыграла советская кофеварка «Бодрость».
  • Как тюремная поэзия повлияла на создание песни «Вечно молодой» группы «Смысловые галлюцинации».
  • Где в Екатеринбурге находится Музей свердловского рока и что в нём можно увидеть.
  • Чем сегодня занимаются люди, которые участвовали в свердловском рок-движении в 80-е.

Организационные детали

  • Программа не адаптирована для детей, но вы можете взять с собой подростков с 13 лет.
  • Достопримечательности осматриваем снаружи.
  • Можем завершить экскурсию в Музее андеграунда с рок-экспозицией (по желанию). Билет оплачивается отдельно — 400 ₽ с человека.
  • По запросу могу провести экскурсию для большего количества участников — стоимость уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Центр, площадь Труда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 37% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провёл экскурсии для 2179 туристов
Меня зовут Сергей, и я всю жизнь живу в Екатеринбурге. Показываю родной город путешественникам с 2016 года. Также занимаюсь спортивным туризмом: сплавляюсь по рекам и хожу по уральским горам и пещерам. С радостью расскажу вам о нашем удивительном и многогранном крае!

Входит в следующие категории Екатеринбурга

Похожие экскурсии на «Свердловский рок и всё, что с ним связано - пешком»

Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга
На машине
3 часа
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ганина Яма: путешествие из Екатеринбурга
Посетить место, связанное с трагической гибелью царской семьи
Начало: У Храма на Крови в Екатеринбурге
Завтра в 12:00
10 июн в 10:30
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Пешая
3 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Лучший выбор
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Начало: Проспект Ленина, 1 (Дворец молодежи)
Расписание: Согласно календарю
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
7600 ₽ за всё до 10 чел.
Свердловский рок: легенды андеграунда
Пешая
3 часа
125 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Свердловский рок: легенды андеграунда
Отыскать рок-островки на карте Екатеринбурга и ощутить дух 80-х
Начало: У Дворца молодежи
30 мая в 12:00
31 мая в 09:00
7600 ₽ за всё до 5 чел.
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Пешая
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Наследие Свердловска в современном Екатеринбурге
Пройтись по центру города и обсудить 67 лет его советской юности
Начало: На улице Челюскинцев
30 мая в 10:30
31 мая в 10:30
5500 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Екатеринбурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Екатеринбурге
от 4000 ₽ за экскурсию