Вы окунётесь в фантастический период позднего СССР, когда первые рок-фестивали проводили в бывших церквях.



Когда инженеры, архитекторы и студенты по ночам собирались в подвалах и на квартирах и играли запрещённую музыку.



Я проведу вас по местам, где записывали песни «Чайф» и «Наутилус Помпилиус», покажу, где Балабанов снимал первые фильмы, и расскажу, почему именно Свердловск стал одной из главных рок-столиц страны.