Свердловский рок на карте Екатеринбурга

"Эта музыка будет вечной", "А я похож на новый Икарус", "Я на тебе как на войне" … Если вы можете...

«Эта музыка будет вечной», «А я похож на новый Икарус», «Я на тебе как на войне»… Если вы можете продолжить хотя бы одну из этих строк, значит вы точно когда-то слушали свердловский рок! Во время авторской экскурсии мы побываем около знаменитого ДК Свердлова на улице Володарского, пройдем мимо школы, где учился режиссер Алексей Балабанов, увидим клуб АРХа, где репетировал Наутилус Помпилиус и послушаем музыку легендарных свердловских рок-групп.
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Свердловский рок на карте Екатеринбурга
Свердловский рок на карте Екатеринбурга

Что вы увидите 🤩

  • Дворец молодежи — место проведения 3 и 4 фестиваля Свердловского рок-клуба
  • Гимназия 2 (пер. Пестеревский, 3) — памятная доска режиссера Алексея Балабанова
  • Двор Ленина, 5 — тропа Букашкина
  • Ленина, 11 — станция вольных почт
  • «Дом Башлачева» — Сакко и Ванцетти, 22
  • ДК Свердлова (Володарского, 9) — Свердловский рок-клуб
  • Подземный переход Цоя
  • Школа архитектурно-художественного творчества (клуб Архитектурного института) — ул. Толмачева, 24.
Зарождение рок-культуры
Уральская столица подарила стране «Агату Кристи», «Наутилиус Помпилиус», «Чайф» и других рок-героев. Рок-музыкантом в советской время жилось сложно. Аттестацию выписывали люди из партии, которые давали специальное разрешение, что исполнение тех или иных песен не оскорбит слух и зрение советского человека. До возникновения Свердловского рок-клуба никто не мог пройти эту аттестацию.
Клуб — это не только музыканты
Клуб помогал не только музыкантам, но и другим людям искусства. Один из них — Алексей Балабанов — знаменитый российский режиссер. В своих культовых фильмах «Брат» и «Брат-2» он использовал песни Свердловского рок-клуба.
Легенда советского андеграунда
Екатеринбург подарил стране еще одну легендарную личность — Александра Башлачева — одного из наиболее известных представителей советского андеграунда. На экскурсии мы увидим дом, где он вместе с друзьями жил своеобразной коммуной.

Важно знать:

  • Участники экскурсии слушают песни через динамик гида. Но если вы предпочитаете индивидуальное прослушивание, возьмите с собой наушники и заранее установите ВКОНТАКТЕ на телефоне. Перед началом экскурсии гид расскажет, где находится аудиконтент, специально подобранный для этого маршрута.
  • Позаботьтесь, пожалуйста, об удобной обуви для пешей прогулки, запасе воды (продолжительность прогулки около 3 часов), средствах индивидуальной защиты.

Цены на экскурсию

Для группы 3-15 человек
Взрослый
3 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Посещение кафе с бесплатным туалетом
  • Прослушивание музыки
  • Просмотр книг и фото
Что не входит
  • Оплата напитков в кафе
  • Личные расходы туриста
Где начинаем и завершаем
Начало: Проспект Ленина, 1 (Дворец молодежи)
Завершение: Карла Либкнехта, 25
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По расписанию

Светлана Т.
Светлана Т.
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