Зарождение рок-культуры

Уральская столица подарила стране «Агату Кристи», «Наутилиус Помпилиус», «Чайф» и других рок-героев. Рок-музыкантом в советской время жилось сложно. Аттестацию выписывали люди из партии, которые давали специальное разрешение, что исполнение тех или иных песен не оскорбит слух и зрение советского человека. До возникновения Свердловского рок-клуба никто не мог пройти эту аттестацию.

Клуб — это не только музыканты

Клуб помогал не только музыкантам, но и другим людям искусства. Один из них — Алексей Балабанов — знаменитый российский режиссер. В своих культовых фильмах «Брат» и «Брат-2» он использовал песни Свердловского рок-клуба.

Легенда советского андеграунда

Екатеринбург подарил стране еще одну легендарную личность — Александра Башлачева — одного из наиболее известных представителей советского андеграунда. На экскурсии мы увидим дом, где он вместе с друзьями жил своеобразной коммуной.

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