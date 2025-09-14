Романовы в Екатеринбурге: экскурсия в жанре детективного расследования

Я много лет изучаю тему убийства царской семьи. Лично знаком с местными энтузиастами, обнаружившими захоронения их останков. Мы с вами посетим все основные места, связанные с пребыванием Романовых в городе и их расстрелом.
Вы услышите основные версии событий и выясните, почему эта трагическая история так до конца и не закончилась.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Вы узнаете:
- Как и почему семья Николая II оказалась в Екатеринбурге
- Кто принимал решение о расстреле
- Как планировалось убийство
- Почему большевикам было важно надежно скрыть следы преступления
- Какова роль Свердлова и Войкова в этих событиях
- Кем был главный цареубийца Юровский и о чём нам может рассказать его мемуарная записка
- Откуда взялась версия о спасении принцессы Анастасии
- Почему колчаковский следователь Соколов так и не нашёл могилу царской семьи
- Какие ценные сведения о судьбе останков Романовых можно узнать из поэмы Маяковского «Император»
Некоторые пункты нашего маршрута:
- Американская гостиница, где уральские большевики планировали убийство царской семьи
- Храм на Крови на месте печально известного Ипатьевского дома
- Верх-Исетский завод, где работал Пётр Ермаков — один из самых жестоких цареубийц
- Монастырь Святых Царственных Страстотерпцев на Ганиной Яме
- Мемориал Романовых в Поросёнковом логу, где останки царской семьи были обнаружены
Организационные детали
Важно: экскурсия не подходит для детской аудитории и впечатлительных людей
- Экскурсия проходит на комфортабельном минивэне на 6 пассажирских мест Nissan Serena
- Пожертвование за вход в монастырь на Ганиной Яме не входит в стоимость (250 ₽)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 3363 туристов
Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое
Отзывы и рейтинг
5
Наталья
14 сен 2025
10 из 5! Понравилось все: трансфер, глубина познаний рассказчика как темы самой экскурсии, так и истории в целом. Мы действительно будто прожили детективную историю. К сожалению, эта история была исторической правдой.
О
Олег
10 авг 2025
Экскурсия содержательная, продуманная. Гид опытный, эрудированный. Расследование обстоятельное. Только факты. Никаких спекуляций.
Рекомендую всём.
Натали
14 фев 2025
Константин провел отличную экскурсию для гостей города, интересующихся историей царской семьи
Рекомендую!
Входит в следующие категории Екатеринбурга
