Романовы в Екатеринбурге: экскурсия в жанре детективного расследования

Константин — ваш гид в Екатеринбурге

Провёл экскурсии для 3363 туристов

читать дальше образование и вот уже много лет вожу экскурсии. В сфере моих интересов: архитектура, местный горнозаводской менталитет, люди и судьбы. А ещё я очень люблю специфический уральский юмор и собираю легенды и байки, стихи о Екатеринбурге и его жителях. В профессиональном плане стараюсь постоянно развиваться: много путешествую по Уралу и миру, читаю, учусь и разрабатываю новые интересные маршруты.

Чтобы понять характер Екатеринбурга, нужно самому на время стать уральцем и посмотреть на город изнутри. Я с удовольствием помогу вам в этом, ведь здесь я родился и вырос, получил историческое