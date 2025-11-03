читать дальше

нам рассказали о том, как был создан город через призму современных соцсетей (это было очень-очень интересно и смешно!). Ещё мы отвечали на вопросы викторины, угадывали достопримечательности города, загадывали желания, подпевали. Мы не просто прослушали рассказ о городе, а получили информацию, приправленную первоклассными шутками! И как можно было так оригинально придумать?! А в конце экскурсии нас напоили вкусным лимонадом. Не буду спойлерить, но на ЭТОЙ экскурсии должен побывать каждый! Уверена, что такой формат никого не оставит равнодушным, а вот для детей экскурсии должны быть только такие. Сотрудники горят своим делом, и это чувствуется в каждом слове и каждом действии. Честно сказать, после такой классной экскурсии я теперь не знаю, как я буду ходить на обычные, привычные нам.

Желаю сотрудникам агентства «Время» много довольных клиентов и крутых экскурсий. Приеду ещё в Екатеринбург — обязательно приду на ваши экскурсии!