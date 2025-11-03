В чём фишка Екатеринбурга и почему это город с душой? Об этом и не только вы узнаете на интерактивной экскурсии по историческому центру.
Мы взяли самые важные факты, записали профессиональных актёров для атмосферы спектакля и подготовили плащи, защищающие от серой действительности. И горячий уральский чай! Весь путь вы пройдёте вместе с проводником.
5 причин купить этот аудиогид
- 🎧 Аудиогид с актёрами
- 🌆 Исторический центр
- 🔍 Тайны Водонапорной башни
- 🎶 Хиты рок-клуба
- ☕ Горячий уральский чай
Ближайшие даты:12
ноя
Время начала: 18:00
Что можно увидеть
- Площадь Труда
- Водонапорная башня
- Плотинка
- Капсула времени
- Геологическая аллея
- Мост влюблённых
Описание аудиогида
- На площади Труда вы познакомитесь с биографией города и услышите об отношениях его основателей.
- Разгадаете тайну Водонапорной башни и того, что она скрывает.
- Узнаете, почему Плотинка — сердце города.
- У капсулы времени вернётесь в прошлое Екатеринбургского монетного двора.
- Почувствуете себя героями сказов Бажова, прогуливаясь по Геологической аллее.
- Увидите, как 300 лет назад выглядели местный завод и крепость.
- С моста влюблённых разглядите то, чего уже нет.
- Исследуете старые механизмы у бывших мастерских.
- Послушаете (и даже споёте!) хиты Свердловского рок-клуба в рок-переходе.
- Полюбуетесь ночным городом и согреетесь горячим чаем в финале.
Организационные детали
- Длительность экскурсии — 1 час 10 мин., маршрут — около 1,5 км.
- Мы выдадим вам наушники.
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды.
- Возможно провести экскурсию индивидуально только для вашей компании до 30 человек по предварительному согласованию.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость аудиогида
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2190 ₽
|Дети до 12 лет
|1590 ₽
|Пенсионеры
|1590 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Плотинке у Водонапорной башни
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Павел — Организатор в Екатеринбурге
Провёл экскурсии для 188 туристов
Мы создаём и проводим интерактивные аудиоэкскурсии. Наша цель — динамично рассказать о городе, погружая в повествование. Мы любим Екатеринбург и передаём эти эмоции в современном формате!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 25 отзывах
Фотографии от путешественников
В
Вера
3 ноя 2025
Всё было отлично организовано. Мне и ребёнку 11 лет всё понравилось.
Л
Любовь
27 окт 2025
Спасибо! Всё здорово!
G
Galina
9 окт 2025
Все супер! Очень здорово и интересно все организовано
О
Ольга
1 окт 2025
отлично провели время! Крутая экскурсия, очень интересно, необычно, увлекательно! респект организаторам!
Мария
29 сен 2025
Шикарная экскурсия, ребята-организаторы молодцы, каждую деталь продумали! Посетите - не пожалеете!
О
Ольга
10 сен 2025
Рекомендую! Безоговорочно! Интересные факты, легкая и, временами, игровая манера подачи материала. Минус один - заявленное время (1час 10 минут) пролетело так незаметно, что хотелось продолжения и было жаль расставаться с талантливой командой ребят, которые проводили эту экскурсию.
М
Мария
29 авг 2025
Формат очень интересный. Была на подобной экскурсии в Нижнем Новгороде, но у нас круче! Дети 7-10 лет и взрослые - все слушали внимательно, ни у кого не возникло желание отвлечься, отойти в сторону.
Очень креативно, с юмором, современно, информативно, музыкально!
Отдельное спасибо за плащи, детям просто было интересно в них нарядиться, а взрослые спаслись от холода))
К
Курамшина
5 авг 2025
Восторг от этого аудиотура просто невозможно передать словами! Благодаря Вам я начала по-настоящему любить аудиотуры — всё было креативно, интересно и увлекательно. Формат подачи информации, живой рассказ и необычный подход сделали прогулку по Екатеринбургу незабываемой. Большое спасибо организаторам и гиду!
O
Olga
20 июл 2025
Побывали на экскурсии по Плотинке, и это было невероятно! Настолько живо, интерактивно и душевно.
Е
Евгения
10 июл 2025
Всем добрый день! Хотелось выразить огромную благодарность организаторам и всем причастным к данной экскурсии!!! Жаль, что нельзя поставить больше звезд! Это восхитительно, интересно!!!! Увлекательно!!! Романтично!!!!!! И очень атмосферно!!!!!! Никакой дождь
М
Мария
6 июл 2025
Искала куда сходить с дочерью (10 лет), чтоб было интересно и ей, и мне. Про город не знали практически ничего. Экскурсия очень понравилась. Время пролетело быстро. А самое главное дочка осталась очень довольна. Спасибо большое!
Ольга
4 июл 2025
Отличная нетривиальная экскурсия)) Простенький маршрут, но информация и способ подачи ее (интересные факты, юмор, музыка и голос аудиогида) добавил весу нашей прогулке. Мне очень понравилось! Думаю, эта экскурсия - отличный вариант для гостей города (особенно с детьми, им должен зайти такой формат), которые впервые знакомятся с городом. Спасибо ребятам за отлично проведенное время и любовь к своему городу!
Вера
5 июн 2025
Интерактивная аудиопрогулка «Шум Плотинки» — это что-то невероятное, крутое и классное! Впервые попала на такой формат экскурсии, даже не слышала никогда о подобном. Удивление началось уже с первых минут, где
Г
Гульнара
31 мар 2025
Замечательная экскурсия, которая оставила массу положительных эмоций! Мы были в полном восторге!
Юлия
16 мар 2025
Это было здорово! Прекрасная организация экскурсии: звук в наушниках - всем слышно, никто не мешает; ты постоянно вовлечëн в действие, всë происходит с тобой здесь и сейчас; интересно обыграно (например, портал в стене, про который никому нельзя говорить). Ребята молодцы, всë на высшем уровне! 10 из 10 баллов!
