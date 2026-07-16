Что, если город — это не только камень и архитектура? Что, если у него есть свой ритм, пульс и живой голос, который звучит прямо сейчас, но мы просто разучились его

слышать? «Свидание с городом» — это иммерсивное путешествие, где реальность переплетается с древними легендами Урала. Под аккомпанемент свердловского рока и шум воды вы узнаете секреты Смотрителя и прикоснётесь к загадке исседонов — народа, когда-то жившего в ладу с самой рекой.

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Описание аудиогида

Стать героем аудиоспектакля

С первых минут вы окажетесь внутри истории, где город разговаривает с вами через музыку, звуки и голос Смотрителя. Это не экскурсия (в привычном понимании этого слова), это театрализованный аудиоспектакль, где вы не просто зритель или слушатель — вы герой.

Услышать невидимый Екатеринбург

Вы пройдёте от Капсулы времени до памятника The Beatles и с нового ракурса посмотрите на город, который видели сотни раз, но ни разу по-настоящему не слышали.

Прикоснуться к древним легендам Урала

Реальность переплетётся с мифами об исседонах, памяти реки и духе этих мест. Вы узнаете историю, которая могла бы остаться незамеченной среди городского шума.

Погрузиться в атмосферу города

Свердловский рок, шум воды и объёмный звук в наушниках создадут эффект полного присутствия. На время прогулки привычный городской шум останется где-то далеко.

Организационные детали