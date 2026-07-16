Что, если город — это не только камень и архитектура? Что, если у него есть свой ритм, пульс и живой голос, который звучит прямо сейчас, но мы просто разучились его
Описание аудиогида
Стать героем аудиоспектакля
С первых минут вы окажетесь внутри истории, где город разговаривает с вами через музыку, звуки и голос Смотрителя. Это не экскурсия (в привычном понимании этого слова), это театрализованный аудиоспектакль, где вы не просто зритель или слушатель — вы герой.
Услышать невидимый Екатеринбург
Вы пройдёте от Капсулы времени до памятника The Beatles и с нового ракурса посмотрите на город, который видели сотни раз, но ни разу по-настоящему не слышали.
Прикоснуться к древним легендам Урала
Реальность переплетётся с мифами об исседонах, памяти реки и духе этих мест. Вы узнаете историю, которая могла бы остаться незамеченной среди городского шума.
Погрузиться в атмосферу города
Свердловский рок, шум воды и объёмный звук в наушниках создадут эффект полного присутствия. На время прогулки привычный городской шум останется где-то далеко.
Организационные детали
- Иммерсивная прогулка проходит в высокотехнологичных наушниках с шумоподавлением — они входят в стоимость
- Вы пройдёте около 5000 шагов
- Программа рассчитана на взрослых и детей 12+
- На случай дождя мы выдаём дождевики
- С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость аудиогида
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|1500 ₽
|Стандартный
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Капсулы времени
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это аудиоэкскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Мы создаём впечатления, которых в Екатеринбурге ещё не было. Наши иммерсивные аудиопрогулки — это не экскурсия с гидом и не аудиогид из музея. Это спектакль, в котором вы — главный герой.
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