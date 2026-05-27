В конце 1920-х в Свердловске строительный бум: город рос не домами, а целыми кварталами. Мы отправимся на самую большую дореволюционную площадь, чтобы проследить, как на месте пустырей появлялись памятники конструктивизма и сталинского ампира. Вы узнаете, какие соцстандарты закладывали советские архитекторы и почему жилые городки стали прообразом современного комфорта.

Описание экскурсии

Вы увидите один из первых советских жилых кварталов и городок военного ведомства. Это удивительное место, где строгий конструктивизм встречается с торжественным сталинским ампиром. Мы оценим масштаб школы-гиганта 1930 года, прогуляемся по аллеям, которые пришли на смену «рассаднику пыли», и обсудим топонимику улиц.

Я расскажу:

почему строительство некоторых объектов затягивалось на десятилетия и как в этих зданиях воплощалась идеология нового быта

какие дома курировал лично маршал Жуков

как планировалось пространство парка, которому тоже нашлось место на бывшей площади

чем отличалось жильё для специалистов от казарм

какие бытовые стандарты закладывались в каждый проект — от высоты потолков до формы оконных проёмов

Организационные детали

В холодное время и по вашему желанию мы можем сделать паузу в кофейне, которая находится прямо в бывшей квартире конструктивистского городка. Это лучший способ оценить масштаб окон и высоту потолков изнутри.