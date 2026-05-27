В конце 1920-х в Свердловске строительный бум: город рос не домами, а целыми кварталами.
Мы отправимся на самую большую дореволюционную площадь, чтобы проследить, как на месте пустырей появлялись памятники конструктивизма и сталинского ампира.
Вы узнаете, какие соцстандарты закладывали советские архитекторы и почему жилые городки стали прообразом современного комфорта.
Описание экскурсии
Вы увидите один из первых советских жилых кварталов и городок военного ведомства. Это удивительное место, где строгий конструктивизм встречается с торжественным сталинским ампиром. Мы оценим масштаб школы-гиганта 1930 года, прогуляемся по аллеям, которые пришли на смену «рассаднику пыли», и обсудим топонимику улиц.
Я расскажу:
- почему строительство некоторых объектов затягивалось на десятилетия и как в этих зданиях воплощалась идеология нового быта
- какие дома курировал лично маршал Жуков
- как планировалось пространство парка, которому тоже нашлось место на бывшей площади
- чем отличалось жильё для специалистов от казарм
- какие бытовые стандарты закладывались в каждый проект — от высоты потолков до формы оконных проёмов
Организационные детали
В холодное время и по вашему желанию мы можем сделать паузу в кофейне, которая находится прямо в бывшей квартире конструктивистского городка. Это лучший способ оценить масштаб окон и высоту потолков изнутри.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В парке им. Павлика Морозова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Екатеринбурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провела экскурсии для 101 туриста
Я живу в Екатеринбурге с рождения, люблю и исследую этот город. Вожу авторские маршруты с 2023 года. Провожу экскурсии по конструктивистскому комплексу «3 и 6 дома Горсовета». Интересуюсь уличным искусством, гид фестиваля STENOGRAFFIA 2023 года. Буду рада познакомить вас с моим городом!
от 6300 ₽ за экскурсию