Напитаться силами природы и раскрыть глубокие тайны прошлого
Приглашаю вас в легендарное место Среднего Урала — Чёртово городище. Мы пройдёмся по чарующему лесу и босиком — по каменной реке. Найдём таинственные надписи на скалах, увидим дольмен и отыщем сокровища. Напитаемся энергией леса, воды и камней с тысячелетней историей. Приятным бонусом для вас станут профессиональные фото с прогулки.
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9 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Описание экскурсии
Мегалит-парк «Исеть». Нас встретит оберег — идол, который охраняет парк и его тайны. Мы пройдём по лесным тропам, полным загадочных каменных образований. Каждый шаг будет наполнять нас энергией природы — не зря древние народы считали эти места священными. Я расскажу их истории, легенды и покажу растения, обладающие целебными свойствами.
Каменная река — одно из самых сокровенных мест парка «Исеть», по которой в тёплое время года мы можем пройтись босиком. Вблизи от реки находится родник — считается, что он обладает особыми свойствами. Вы можете набрать воды и даже окунуться, чтобы наполниться её силой.
Смотровая площадка — самая высокая точка нашего путешествия. Здесь, как на ладони, виден и Екатеринбург, и Среднеуральск. Я расскажу историю этих мест и помогу вам сделать красивые кадры на память.
Чёртово городище. Поднимемся на каменную стену и выясним, как она образовалась. Вы увидите дольмен, прикоснетесь рукой к истории с датировкой 4000 лет до нашей эры и встретите пушистых обитателей Чёртова городища — бурундуков.
Организационные детали
Длина маршрута — 10 км. За доплату в 1000 ₽ можно увеличить маршрут до 14 км — подробности в переписке
С маршрутом справятся взрослые и дети от 10 лет с нормальной физической подготовкой
Добраться до места начала прогулки в пос. Исеть можно на машине или такси, электричке (проезд — 37₽), автобусе № 337 (проезд — 93 ₽). Время в пути — 40–60 мин.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Екатеринбурге
Провела экскурсии для 39 туристов
Родилась в Екатеринбурге и живу здесь всю жизнь. Люблю и город, и нашу красивую уральскую природу! Начала путешествовать ещё с детства по другим странам, но в определённый момент поняла, что совсем не знаю место, где я живу. Появился интерес — я стала изучать Свердловскую и Челябинскую области, отучилась на специальности «Туризм» и решила связать свою жизнь с путешествиями.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Редозубова
27 сен 2024
Первый раз заказала экскурсию с гидом. Мне очень понравилось, было интересно, познавательно, очень многое обсудили. Гид помогла советами по дальнейшему времяпровождению в Екатеринбурге и окрестностях) Александра очень приятный и знающий гид! Могу смело рекомендовать всем!
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Анастасия
25 сен 2024
Нам очень понравилось наше путешествие, и не прогадали с гидом Александрой, очень познавательная прогулка получилась, без нее было бы не то:) Спасибо большое, будем пользоваться услугами и дальше.
Павел
8 сен 2024
Вся экскурсия прошла отлично. Очень познавательно и интересно. Красивые локации. Много грибов и ягод. Огромная благодарность гиду Александре за очень интересную экскурсию. Много позитивных эмоции и приятных воспоминаний оставила эта поездка. Наша оценка "Отлично". Рекомендуем всем замечательного гида Александру.
Алена
5 сен 2024
День добрый! Посчастливилось погулять, посмотреть, узнать и воодушевился природой близ Екатеринбурга! Выбрала эту экскурсию, т. не могла уехать далеко от города, и времени не так много было! Уральскую природу полюбила всем читать дальше
сердцем! Александра - прекраснейший экскурсовод! Не смотря на пасмурную погоду, нагуляли много и радостно! Девушка отлично владеет информацией о своём родном крае! Слушала её с интересом! Порекомендую, конечно же, прогулки с ней своим близким и знакомым! Я прекрасно провела тот день, который вошел в копилку - Счастливых!
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Мария
31 авг 2024
Экскурсия понравилась. Остались под впечатлением. Прекрасный лес и потрясающие виды. Были с ребёнком 5 лет, ей было тяжеловато, но она держалась до последнего. Александра интересно рассказывала, тактично. Терпеливо и с сочувствием отнеслась к ребёнку. Шли в комфортном для нас темпе.
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Ольга
22 авг 2024
Спасибо Александре за прекрасную экскурсию! Отличный маршрут! Всё было организовано на 5! Компетентный гид, очень приятный в общении👍 Провели время с удовольствием 😊
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Ольга
22 авг 2024
Ходили вдвоём с сестрой (22 года и 13 лет). Отличный маршрут, замечательные виды! Нам вообще очень повезло с погодой — прогноз обещал дождь, а в итоге было солнышко. Без гида было читать дальше
бы сложнее не потеряться! Александра очень интересно и много рассказывает, в том числе информацию не только про местность, но и про область, и про сам Екатеринбург. Помогла подобрать наиболее удобный способ добраться до Исети, фотографировала нас. Дала кучу рекомендаций интересных мест, куда можно и нужно сходить или съездить (как природных, так и культурных), опираясь на наши предпочтения. Если возьмёте стаканчик или пакет, то по пути можно собирать ягоды или грибы (Александра поможет). Грибов по маршруту вообще какое-то невероятное количество!
Нам очень понравилось! Всем рекомендуем!
P.s. Надевайте удобную походную или спортивную обувь (кроссовки или трекинговые ботинки), берите с собой еду и обязательно обрабатывайтесь от клещей!
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Анна
16 авг 2024
Искали именно однодневный поход на Чёртово городище. Повезло с погодой, получилась прекрасная прогулка! Потрясающая природа, горы. Особая благодарность гиду Александре, позитивный и лёгкий в общении человек. Ходили босиком, умывались водой из ручья, лазили по горам. Мы остались очень довольны. Спасибо от всей души!
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Дарья
16 авг 2024
Спасибо большое Александре за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Красивая природа, интересные рассказы, захватывающие виды, вкусные черника и брусника, неповторимая энергетика леса✨ Кроме того, до места удобно добираться и цена невысокая за такую экскурсию) Абсолютно точно советуем посетить, не пожалеете🙏🏻