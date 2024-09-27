Приглашаю вас в легендарное место Среднего Урала — Чёртово городище. Мы пройдёмся по чарующему лесу и босиком — по каменной реке. Найдём таинственные надписи на скалах, увидим дольмен и отыщем сокровища. Напитаемся энергией леса, воды и камней с тысячелетней историей. Приятным бонусом для вас станут профессиональные фото с прогулки.

Описание экскурсии

Мегалит-парк «Исеть». Нас встретит оберег — идол, который охраняет парк и его тайны. Мы пройдём по лесным тропам, полным загадочных каменных образований. Каждый шаг будет наполнять нас энергией природы — не зря древние народы считали эти места священными. Я расскажу их истории, легенды и покажу растения, обладающие целебными свойствами.

Каменная река — одно из самых сокровенных мест парка «Исеть», по которой в тёплое время года мы можем пройтись босиком. Вблизи от реки находится родник — считается, что он обладает особыми свойствами. Вы можете набрать воды и даже окунуться, чтобы наполниться её силой.

Смотровая площадка — самая высокая точка нашего путешествия. Здесь, как на ладони, виден и Екатеринбург, и Среднеуральск. Я расскажу историю этих мест и помогу вам сделать красивые кадры на память.

Чёртово городище. Поднимемся на каменную стену и выясним, как она образовалась. Вы увидите дольмен, прикоснетесь рукой к истории с датировкой 4000 лет до нашей эры и встретите пушистых обитателей Чёртова городища — бурундуков.

Организационные детали