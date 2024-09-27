Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище

Напитаться силами природы и раскрыть глубокие тайны прошлого
Приглашаю вас в легендарное место Среднего Урала — Чёртово городище. Мы пройдёмся по чарующему лесу и босиком — по каменной реке. Найдём таинственные надписи на скалах, увидим дольмен и отыщем сокровища. Напитаемся энергией леса, воды и камней с тысячелетней историей. Приятным бонусом для вас станут профессиональные фото с прогулки.
5
9 отзывов
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Путешествие в парк «Исеть» и Чёртово городище
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00

Описание экскурсии

Мегалит-парк «Исеть». Нас встретит оберег — идол, который охраняет парк и его тайны. Мы пройдём по лесным тропам, полным загадочных каменных образований. Каждый шаг будет наполнять нас энергией природы — не зря древние народы считали эти места священными. Я расскажу их истории, легенды и покажу растения, обладающие целебными свойствами.

Каменная река — одно из самых сокровенных мест парка «Исеть», по которой в тёплое время года мы можем пройтись босиком. Вблизи от реки находится родник — считается, что он обладает особыми свойствами. Вы можете набрать воды и даже окунуться, чтобы наполниться её силой.

Смотровая площадка — самая высокая точка нашего путешествия. Здесь, как на ладони, виден и Екатеринбург, и Среднеуральск. Я расскажу историю этих мест и помогу вам сделать красивые кадры на память.

Чёртово городище. Поднимемся на каменную стену и выясним, как она образовалась. Вы увидите дольмен, прикоснетесь рукой к истории с датировкой 4000 лет до нашей эры и встретите пушистых обитателей Чёртова городища — бурундуков.

Организационные детали

  • Длина маршрута — 10 км. За доплату в 1000 ₽ можно увеличить маршрут до 14 км — подробности в переписке
  • С маршрутом справятся взрослые и дети от 10 лет с нормальной физической подготовкой
  • Добраться до места начала прогулки в пос. Исеть можно на машине или такси, электричке (проезд — 37₽), автобусе № 337 (проезд — 93 ₽). Время в пути — 40–60 мин.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В посёлке Исеть
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
9
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3
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1
Редозубова
27 сен 2024
Первый раз заказала экскурсию с гидом. Мне очень понравилось, было интересно, познавательно, очень многое обсудили. Гид помогла советами по дальнейшему времяпровождению в Екатеринбурге и окрестностях) Александра очень приятный и знающий гид! Могу смело рекомендовать всем!
А
25 сен 2024
Нам очень понравилось наше путешествие, и не прогадали с гидом Александрой, очень познавательная прогулка получилась, без нее было бы не то:) Спасибо большое, будем пользоваться услугами и дальше.
Павел
8 сен 2024
Вся экскурсия прошла отлично. Очень познавательно и интересно. Красивые локации. Много грибов и ягод. Огромная благодарность гиду Александре за очень интересную экскурсию. Много позитивных эмоции и приятных воспоминаний оставила эта поездка. Наша оценка "Отлично". Рекомендуем всем замечательного гида Александру.
Алена
5 сен 2024
День добрый!
Посчастливилось погулять, посмотреть, узнать и воодушевился природой близ Екатеринбурга! Выбрала эту экскурсию, т. не могла уехать далеко от города, и времени не так много было! Уральскую природу полюбила всем
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сердцем! Александра - прекраснейший экскурсовод! Не смотря на пасмурную погоду, нагуляли много и радостно! Девушка отлично владеет информацией о своём родном крае! Слушала её с интересом! Порекомендую, конечно же, прогулки с ней своим близким и знакомым! Я прекрасно провела тот день, который вошел в копилку - Счастливых!

День добрый!День добрый!День добрый!День добрый!
М
31 авг 2024
Экскурсия понравилась. Остались под впечатлением. Прекрасный лес и потрясающие виды. Были с ребёнком 5 лет, ей было тяжеловато, но она держалась до последнего. Александра интересно рассказывала, тактично. Терпеливо и с сочувствием отнеслась к ребёнку. Шли в комфортном для нас темпе.
Экскурсия понравилась. Остались под впечатлением. Прекрасный лес и потрясающие виды. Были с ребёнком 5 лет, ейЭкскурсия понравилась. Остались под впечатлением. Прекрасный лес и потрясающие виды. Были с ребёнком 5 лет, ейЭкскурсия понравилась. Остались под впечатлением. Прекрасный лес и потрясающие виды. Были с ребёнком 5 лет, ейЭкскурсия понравилась. Остались под впечатлением. Прекрасный лес и потрясающие виды. Были с ребёнком 5 лет, ейЭкскурсия понравилась. Остались под впечатлением. Прекрасный лес и потрясающие виды. Были с ребёнком 5 лет, ейЭкскурсия понравилась. Остались под впечатлением. Прекрасный лес и потрясающие виды. Были с ребёнком 5 лет, ей
О
22 авг 2024
Спасибо Александре за прекрасную экскурсию! Отличный маршрут! Всё было организовано на 5! Компетентный гид, очень приятный в общении👍 Провели время с удовольствием 😊
О
22 авг 2024
Ходили вдвоём с сестрой (22 года и 13 лет). Отличный маршрут, замечательные виды! Нам вообще очень повезло с погодой — прогноз обещал дождь, а в итоге было солнышко.
Без гида было
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бы сложнее не потеряться! Александра очень интересно и много рассказывает, в том числе информацию не только про местность, но и про область, и про сам Екатеринбург. Помогла подобрать наиболее удобный способ добраться до Исети, фотографировала нас. Дала кучу рекомендаций интересных мест, куда можно и нужно сходить или съездить (как природных, так и культурных), опираясь на наши предпочтения.
Если возьмёте стаканчик или пакет, то по пути можно собирать ягоды или грибы (Александра поможет). Грибов по маршруту вообще какое-то невероятное количество!

Нам очень понравилось! Всем рекомендуем!

P.s. Надевайте удобную походную или спортивную обувь (кроссовки или трекинговые ботинки), берите с собой еду и обязательно обрабатывайтесь от клещей!

Ходили вдвоём с сестрой (22 года и 13 лет). Отличный маршрут, замечательные виды! Нам вообще оченьХодили вдвоём с сестрой (22 года и 13 лет). Отличный маршрут, замечательные виды! Нам вообще оченьХодили вдвоём с сестрой (22 года и 13 лет). Отличный маршрут, замечательные виды! Нам вообще оченьХодили вдвоём с сестрой (22 года и 13 лет). Отличный маршрут, замечательные виды! Нам вообще оченьХодили вдвоём с сестрой (22 года и 13 лет). Отличный маршрут, замечательные виды! Нам вообще очень
А
16 авг 2024
Искали именно однодневный поход на Чёртово городище. Повезло с погодой, получилась прекрасная прогулка! Потрясающая природа, горы. Особая благодарность гиду Александре, позитивный и лёгкий в общении человек. Ходили босиком, умывались водой из ручья, лазили по горам. Мы остались очень довольны. Спасибо от всей души!
Искали именно однодневный поход на Чёртово городище. Повезло с погодой, получилась прекрасная прогулка! Потрясающая природа, горы.Искали именно однодневный поход на Чёртово городище. Повезло с погодой, получилась прекрасная прогулка! Потрясающая природа, горы.Искали именно однодневный поход на Чёртово городище. Повезло с погодой, получилась прекрасная прогулка! Потрясающая природа, горы.
Д
16 авг 2024
Спасибо большое Александре за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Красивая природа, интересные рассказы, захватывающие виды, вкусные черника и брусника, неповторимая энергетика леса✨
Кроме того, до места удобно добираться и цена невысокая за такую экскурсию)
Абсолютно точно советуем посетить, не пожалеете🙏🏻
Спасибо большое Александре за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Красивая природа, интересные рассказы, захватывающие виды, вкусныеСпасибо большое Александре за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Красивая природа, интересные рассказы, захватывающие виды, вкусныеСпасибо большое Александре за прекрасную экскурсию! Все очень понравилось! Красивая природа, интересные рассказы, захватывающие виды, вкусные

Входит в следующие категории Екатеринбурга

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